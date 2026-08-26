EVNNPT đề nghị Cà Mau hỗ trợ đẩy nhanh các dự án truyền tải điện

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Văn Ngời và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện chủ trì buổi làm việc Bộ Công Thương với UBND tỉnh Cà Mau ngày 25/8 về tình hình thực hiện công nghiệp, năng lượng nhằm thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Buổi làm việc cũng có sự tham gia của lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Cà Mau. Về phía EVNNPT có ông Bùi Văn Kiên - Phó Tổng giám đốc cùng lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc.

Đầu tư đồng bộ lưới truyền tải, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng

Hiện lưới điện truyền tải cung cấp điện cho khu vực Cà Mau gồm 4 trạm biến áp (TBA) 220kV với 6 máy biến áp, tổng công suất 1.125MVA; 18 đường dây 220kV với tổng chiều dài hơn 210 km.

Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, lưới điện truyền tải trên địa bàn vận hành an toàn, tin cậy, ổn định, góp phần bảo đảm điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, một số đường dây và máy biến áp đã xuất hiện tình trạng mang tải cao, cần được đầu tư, nâng cao năng lực lưới truyền tải.

Thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, EVNNPT đang triển khai 6 dự án trên địa bàn, gồm 3 dự án đang thi công và 3 dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, trong đó có dự án TBA 220kV Năm Căn và đường dây 220kV Năm Căn - Cà Mau có quy mô TBA 220kV công suất 250 MVA và 2 mạch đường dây 220kV dài khoảng 57,8 km. Dự án dự kiến đóng điện trong tháng 8/2026.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên báo cáo và nêu các kiến nghị tại buổi làm việc (Ảnh: EVNNPT).

Dự án đường dây 220kV mạch kép đấu nối TBA 220kV Bạc Liêu chuyển tiếp trên đường dây 220kV Nhiệt điện Cà Mau - Sóc Trăng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đóng điện trong tháng 9/2026.

Trong khi đó, dự án TBA 220kV Hòa Bình và đấu nối có quy mô 250 MVA, dự kiến đóng điện năm 2027, đang gặp một số khó khăn trong công tác GPMB tại các xã Vĩnh Hậu, Hòa Bình và Vĩnh Mỹ.

Giải phóng mặt bằng cần tập trung tháo gỡ

Theo EVNNPT, GPMB là một trong những yếu tố quyết định tiến độ hoàn thành các dự án. Từ thực tế triển khai, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với EVNNPT, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về bồi thường, GPMB; bố trí quỹ đất và cập nhật các công trình trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh vào quy hoạch của địa phương.

Đối với các dự án truyền tải điện có tính chất xã hội hóa, EVNNPT đề nghị tỉnh Cà Mau tổ chức lựa chọn các nhà đầu tư phù hợp. EVNNPT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Cà Mau và các cơ quan chức năng, tập trung nguồn lực triển khai các dự án theo kế hoạch; đồng thời đề nghị địa phương hỗ trợ trong công tác GPMB, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Lữ Văn Ngời phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: EVNNPT).

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Văn Ngời và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm, chủ động phối hợp với EVNNPT xử lý từng nội dung còn tồn tại, không để vướng mắc về GPMB ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho rằng Cà Mau đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, kéo theo nhu cầu phát triển công nghiệp, năng lượng và phụ tải điện ngày càng lớn. Vì vậy, đầu tư đồng bộ hệ thống lưới điện truyền tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, vừa tạo hạ tầng để khai thác hiệu quả các nguồn điện và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh Cà Mau phối hợp chặt chẽ với EVN, EVNNPT và các đơn vị thực hiện dự án, rà soát cụ thể từng dự án, từng vị trí, từng trường hợp còn vướng mắc để có giải pháp xử lý phù hợp.

Đối với các dự án có tính chất xã hội hóa, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Cà Mau và các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai (Ảnh: EVNNPT).

“Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng tỉnh Cà Mau và EVNNPT trong quá trình triển khai các dự án. Mục tiêu là phải sớm tháo gỡ những điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các công trình truyền tải điện”, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị có cách tiếp cận chủ động, dài hạn trong phát triển hệ thống điện, bảo đảm lưới truyền tải được đầu tư đồng bộ với sự phát triển của nguồn điện và phụ tải.