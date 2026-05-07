EVNHCMC bảo đảm nguồn điện cho mục tiêu tăng trưởng của TPHCM

Điện phải đi trước một bước

Tại Hội thảo "Bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của TPHCM" được tổ chức tại TPHCM vào ngày 5/5, ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) khẳng định, điện năng là hạ tầng thiết yếu, phải đi trước một bước để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Về tình hình hệ thống điện hiện nay, sau khi tiếp nhận thêm địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, quy mô hệ thống điện TPHCM đã tăng lên rất lớn.

Công suất cực đại năm 2025 của toàn hệ thống đạt 8.936 MW, công suất đặt các MBA 110kV thuộc sở hữu ngành điện là 13.363 MVA, tương ứng khoảng 12.027 MW với hệ số công suất 0,90; tỷ lệ dự phòng lưới điện khoảng 35%.

EVNHCMC đã xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện (Ảnh: EVNHCMC).

Tổng thể, hệ thống điện hiện nay có mức dự phòng tương đối an toàn và đáp ứng tiêu chí N-1.

Trong năm 2026, EVNHCMC đã xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện mùa khô với kịch bản cơ sở dự báo công suất phụ tải cực đại đạt 9.556 MW, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2025; đồng thời xây dựng thêm kịch bản tăng cao đạt 10.059 MW, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2025.

EVNHCMC đã tập trung đầu tư lưới điện 220kV, 110kV, lưới điện phân phối và các công trình liên quan nhằm tăng năng lực cấp điện, chống quá tải, nâng cao độ tin cậy và khả năng vận hành linh hoạt của hệ thống.

Hệ thống điện TPHCM cũng được phát triển theo hướng lưới điện thông minh. Song song đó, ngành điện đã triển khai tự động hóa vận hành, cho phép xử lý sự cố và chuyển tải điện trong khoảng 5 phút.

Dự kiến đến năm 2027 sẽ hoàn thiện lưới điện tự động trên toàn hệ thống. Đối với các sự cố phức tạp hoặc khu vực có công suất truyền tải lớn, thời gian xử lý tối đa khoảng 2 giờ.

Ngành điện thành phố cũng đã xây dựng các kịch bản dự phòng, bao gồm cả trường hợp thiếu hụt nguồn 5-10%, để có phương án phân bổ phụ tải hợp lý. Tại thời điểm hiện nay, ngành điện đánh giá có thể bảo đảm cung cấp điện ổn định trong năm 2026, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của thành phố. Bên cạnh đầu tư, các giải pháp vận hành cũng được chú trọng như điều khiển từ xa, dự báo phụ tải, rà soát và nâng cấp các khu vực có nguy cơ quá tải cục bộ.

Ngoài giải pháp đầu tư xây dựng, EVNHCMC cũng triển khai đồng bộ các giải pháp vận hành như tăng cường dự báo phụ tải, theo dõi hằng ngày dữ liệu SCADA, đo xa, dữ liệu từ Trung tâm Chăm sóc khách hàng; rà soát các máy biến áp, đường dây vận hành lâu năm hoặc thường xuyên mang tải cao.

EVNHCMC cũng triển khai đồng bộ các giải pháp vận hành (Ảnh: EVNHCMC).

EVNHCMC hoàn tất bảo trì, bảo dưỡng, xử lý khiếm khuyết trước cao điểm mùa khô; đồng thời chuẩn bị phương án dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh phụ tải, và huy động máy phát diesel trong các tình huống cần thiết…

Trong công tác cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng, EVNHCMC tiếp tục phát huy hiệu quả của tổng đài đa kênh.

EVNHCMC đảm bảo tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện theo phương thức điện tử toàn bộ quá trình dịch vụ đạt 100%; tỷ lệ yêu cầu của khách hàng được thực hiện đúng thời gian cam kết đạt 100%.

EVNHCMC triển khai 100% phòng giao dịch khách hàng tự phục vụ tại trụ sở các công ty điện lực với mong muốn tiếp tục tăng thêm tiện ích, cải thiện và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

“EVN nói chung và EVNHCMC nói riêng đã có sự chuẩn bị từ sớm, từ xa cho năm 2026 và các năm tiếp theo, bao gồm cả kịch bản phụ tải cơ sở và kịch bản tăng cao. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho người dân và doanh nghiệp, đồng hành với thành phố trong mục tiêu tăng trưởng cao, không để điện trở thành điểm nghẽn của phát triển kinh tế - xã hội”, ông Bùi Trung Kiên khẳng định.

Cùng chung tay để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện

Lãnh đạo EVNHCMC cũng nhấn mạnh và kêu gọi các khách hàng sử dụng điện có trách nhiệm sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả để đảm bảo nguồn cung cấp điện.

Tại Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà đã nêu rõ các giải pháp cụ thể. Theo đó, các cơ quan, công sở cần thực hiện nghiêm việc sử dụng điện tiết kiệm trong giờ cao điểm; rà soát, thay thế, loại bỏ các thiết bị tiêu thụ điện hiệu suất thấp; ưu tiên đầu tư, mua sắm thiết bị có hiệu suất năng lượng cao theo quy định.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm các quy định về tiết kiệm điện.

Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng và chiếu sáng phục vụ quảng cáo, trang trí ngoài trời, cần điều chỉnh thời gian vận hành hợp lý; tắt hoặc giảm công suất tại những khu vực ít nhu cầu, đặc biệt sau 23h.

Bên cạnh đó, cần khuyến khích trang bị nguồn điện dự phòng phù hợp như máy phát điện, đồng thời lắp đặt và tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) vào hệ thống điện nội bộ.