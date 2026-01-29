EVN ký hợp đồng cung cấp thiết bị điện cho dự án Nhà máy Trị An mở rộng

Tham dự lễ ký có đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bên cho vay vốn Ngân hàng Tái Thiết Đức (KfW), lãnh đạo Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3) và Liên danh DEC-ENTEC-TTP gồm 3 thành viên là Dongfang Electric International Corporation, Công ty cổ phần ENTEC Kỹ thuật Năng lượng, Công ty cổ phần Kỹ thuật Năng lượng Tâm Thành Phát.

Lễ ký hợp đồng (Ảnh: EVN).

Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng được phê duyệt Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh và được Hội đồng thành viên EVN quyết định đầu tư tại quyết định số 94 với tổng mức đầu tư 3.965 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành toàn bộ công trình quý IV/2027.

Nguồn vốn cho dự án gồm vốn của chủ đầu tư tự thu xếp khoảng 30%, vốn vay thương mại khoảng 70%. Dự án khi đưa vào vận hành sẽ tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, đặc biệt là trong các giờ cao điểm, góp phần cải thiện chế độ làm việc của hệ thống điện (tăng nguồn thủy điện và điện năng phủ đỉnh của biểu đồ phụ tải, tăng tính linh hoạt trong vận hành, tăng hệ số tin cậy, an toàn…), qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện quốc gia.

Gói thầu được ký kết là gói thầu cung cấp thiết bị chính của dự án với phạm vi công việc bao gồm: cung cấp, kiểm tra và thử nghiệm tại nhà máy, vận chuyển và bàn giao thiết bị tại mặt bằng công trường các hệ thống thiết bị chính đồng bộ với tuabin thủy lực, máy phát điện, hệ thống kích từ, hệ thống điều tốc, thiết bị cơ khí phụ, thiết bị điện nhà máy, máy biến áp chính, thiết bị ngăn đấu nối 220kV và các dịch vụ kỹ thuật.

Phó tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương phát biểu tại lễ ký (Ảnh: EVN).

Gói thầu này được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi (không qua mạng). Nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm được lựa chọn trúng thầu là Liên danh DEC-ENTEC-TTP với giá hợp đồng là 1.112,899 tỷ đồng, thời gian thực hiện 26 tháng, đảm bảo hoàn thành công trình vào quý IV/2027.

Phát biểu tại lễ ký, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đây là một trong các dự án trọng điểm ngành năng lượng của EVN đã triển khai thi công xây dựng từ năm 2025. Dự án dự kiến phát điện tổ máy số 1 vào quý III/2027 và phát điện tổ máy số 2 vào quý IV/2027.