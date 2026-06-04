Eurowindow đầu tư dài hạn cho người lao động, mở rộng tuyển dụng trên toàn quốc

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, nơi làm việc tốt không còn được đánh giá chỉ bằng mức thu nhập mà còn bởi cơ hội phát triển, sự minh bạch trong quản trị và môi trường làm việc hằng ngày của người lao động. Đó cũng là định hướng mà Công ty Cổ phần Eurowindow kiên định theo đuổi trong nhiều năm thông qua chiến lược phát triển nguồn nhân lực lấy con người làm trung tâm.

Chiến dịch "90 ngày tái thiết nơi làm việc tốt nhất" được triển khai như một cột mốc tiếp nối nhằm nâng cao hơn nữa trải nghiệm của người lao động trên toàn hệ thống.

Eurowindow phát động chiến dịch “90 ngày tái thiết nơi làm việc tốt nhất” (Ảnh: Eurowindow).

Nơi làm việc tốt không chỉ là lương thưởng

Theo bà Lại Thanh Thảo - Giám đốc Hành chính Nhân sự Eurowindow - chiến dịch được triển khai với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng môi trường làm việc, lắng nghe tiếng nói của người lao động để tiếp tục hoàn thiện chính sách, điều kiện làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp theo hướng ngày càng tốt hơn.

Tại sự kiện phát động chiến dịch, doanh nghiệp xác định 5 tiêu chí cốt lõi của một nơi làm việc tốt gồm: trả lương đầy đủ và đúng hạn; cung cấp công cụ và dụng cụ lao động đầy đủ; môi trường làm việc chuyên nghiệp; đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho người lao động và cơ hội thăng tiến rộng mở.

Trong đó, thu nhập và phúc lợi vẫn được xem là nền tảng quan trọng. Người lao động được hưởng các chế độ lương, thưởng, chăm sóc sức khỏe định kỳ cùng nhiều chính sách phúc lợi khác.

Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, đây chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể về trải nghiệm nhân viên. "Nơi làm việc tốt không chỉ giúp người lao động có thu nhập ổn định mà còn tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy năng lực, được ghi nhận và có cơ hội phát triển lâu dài", lãnh đạo của Eurowindow cho biết.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Eurowindow - chia sẻ về chiến dịch (Ảnh: Eurowindow).

Chính sách đãi ngộ gắn với hiệu quả: Người lao động được ghi nhận xứng đáng

Một trong những nội dung được Eurowindow nhấn mạnh trong chiến dịch lần này là xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

Doanh nghiệp cho biết hệ thống đánh giá hiệu quả công việc sẽ tiếp tục được duy trì, cải thiện theo hướng đi sâu vào thực tế công việc, tăng tính định lượng, giảm yếu tố cảm tính trong đánh giá nhân sự. Eurowindow áp dụng hệ thống đánh giá KPI tiên tiến, gắn với công việc hằng ngày của người lao động.

Chính sách đãi ngộ gắn chặt với năng lực, kết quả công việc và mức độ đóng góp của từng cá nhân. Các cá nhân đạt KPI xuất sắc trở lên được nhận từ 110% đến 130% thu nhập ngay trong tháng.

Song song với đó là các chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng quản lý và phát triển lãnh đạo dành cho đội ngũ nhân sự ở nhiều cấp độ khác nhau.

Theo các chuyên gia nhân sự, đây là một trong những yếu tố ngày càng được người lao động quan tâm. Bên cạnh thu nhập, cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp đang trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nơi làm việc.

Bà Lại Thanh Thảo - Giám đốc Nhân sự Eurowindow - chia sẻ về 5 tiêu chí xây dựng Nơi làm việc tốt nhất (Ảnh: Eurowindow).

Đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực

Eurowindow đang tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trên cả nước. Theo doanh nghiệp, việc được ghi nhận trong Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025 trong lĩnh vực vật liệu xây dựng là kết quả của quá trình đầu tư dài hạn cho con người, từ chính sách phúc lợi, đào tạo đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thay vì xem giải thưởng là đích đến, Eurowindow coi đây là động lực để tiếp tục cải thiện môi trường làm việc trong giai đoạn tiếp theo.

Chiến dịch "90 ngày tái thiết nơi làm việc tốt nhất" được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm nhân viên, tăng sự gắn kết nội bộ và xây dựng nền tảng nhân lực vững chắc cho chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang cạnh tranh để thu hút và giữ chân nhân tài, việc đầu tư cho môi trường làm việc ngày càng được xem là một trong những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp.

Cơ hội gia nhập Eurowindow

Chào đón chiến dịch nâng tầm môi trường làm việc và đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Eurowindow đang tuyển dụng số lượng lớn nhân sự tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Khối Kinh doanh: Nhân viên Kinh doanh (Kênh Dự án, Kênh Nhà riêng) - Thu nhập hấp dẫn, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Khối Sản xuất/Khối lắp đặt: Công nhân sản xuất/lắp đặt, vận hành máy tại các nhà máy, dự án trực thuộc hệ thống Eurowindow.

Ứng viên quan tâm có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và nộp hồ sơ trực tuyến tại:

Website tuyển dụng: https://career.eurowindow.biz

Fanpage Tuyển dụng chính thức: https://www.facebook.com/eurowindow.tuyendung