EU siết dư lượng với hồ tiêu và cây gia vị: Doanh nghiệp Việt cần làm gì?

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) vừa cảnh báo cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu sau khi Ủy ban châu Âu ban hành quy định mới về mức dư lượng tối đa (MRL) đối với nhiều hoạt chất trong nông sản, thực phẩm.

Đáng chú ý, nhóm hồ tiêu và gia vị bị siết kiểm soát với ngưỡng dư lượng thấp hơn và yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn.

Theo quy định (EU) 2026/876 ban hành ngày 21/4, các hoạt chất như acetamiprid, aclonifen, deltamethrin, oxathiapiprolin và phosphonic acid sẽ áp dụng mức MRL mới cho nhiều nhóm sản phẩm. Quy định có hiệu lực sau 20 ngày kể từ khi công bố trên Công báo Liên minh châu Âu.

Hồ tiêu và nhiều loại gia vị khác như quế, hồi, nghệ… xuất khẩu vào thị trường EU sẽ phải chịu giám sát chặt chẽ hơn với hàng loạt hoạt chất từ thuốc bảo vệ thực vật (Ảnh: Huân Trần).

Với hồ tiêu - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam - giới hạn được quy định khá nghiêm ngặt. Cụ thể, hồ tiêu đen, trắng và xanh thuộc nhóm gia vị từ quả (fruit spices) có mức MRL gồm: acetamiprid 0,1 mg/kg; aclonifen 0,01 mg/kg; deltamethrin 0,05 mg/kg; oxathiapiprolin 0,05 mg/kg và phosphonic acid 300 mg/kg. Đây đều là ngưỡng thấp, đòi hỏi doanh nghiệp kiểm soát chặt từ đầu vào.

Không chỉ hồ tiêu, nhiều mặt hàng gia vị khác cũng chịu tác động. Với quế, mức MRL của các hoạt chất phổ biến dao động quanh 0,05 mg/kg, trong khi phosphonic acid ở mức 20 mg/kg. Nhóm gừng, nghệ cũng bị kiểm soát chặt với một số hoạt chất có ngưỡng rất thấp. Hồi (aniseed) và các loại gia vị hạt cũng nằm trong diện giám sát với giới hạn cụ thể.

Đáng lưu ý, dù không phải gia vị khô, ớt và các sản phẩm từ ớt cũng thuộc phạm vi điều chỉnh. Điều này buộc doanh nghiệp phải rà soát kỹ mã hàng và cách phân loại khi xuất khẩu sang EU để áp dụng đúng quy định.

VPSA nhấn mạnh, các hoạt chất nêu trên nhiều khả năng sẽ được đưa vào chương trình giám sát dư lượng của cơ quan kiểm soát châu Âu. Đặc biệt, những chỉ tiêu có ký hiệu “*” thể hiện mức giới hạn định lượng phân tích thấp nhất, đồng nghĩa gần như không có “dư địa an toàn” nếu không kiểm soát chặt.

Ngoài ra, một số nhóm như quế, nghệ hoặc gia vị từ nụ hoa, vỏ quả… vẫn thiếu dữ liệu đánh giá đầy đủ từ Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA). Điều này cho thấy khả năng các ngưỡng MRL sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo hướng chặt hơn, phù hợp xu hướng quản lý dựa trên bằng chứng và đánh giá rủi ro.

Với hồ tiêu, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tại EU, mức giới hạn nhiều hoạt chất được quy định khá chặt (Ảnh: Huân Trần).

Trước bối cảnh này, VPSA khuyến nghị doanh nghiệp chủ động rà soát toàn bộ quy trình sản xuất, đặc biệt là danh mục thuốc bảo vệ thực vật tại vùng nguyên liệu. Các hoạt chất liên quan đến acetamiprid, aclonifen, deltamethrin, oxathiapiprolin và phosphonic acid cần được kiểm soát nghiêm hoặc thay thế khi cần.

Bên cạnh đó, việc tăng cường kiểm nghiệm dư lượng trước khi xuất khẩu là yêu cầu bắt buộc. Doanh nghiệp cần lưu trữ đầy đủ hồ sơ truy xuất nguồn gốc, nhật ký canh tác, thông tin thu mua và kết quả phân tích từng lô hàng. Với các mặt hàng rủi ro cao như hồ tiêu, quế, hồi, gừng, nghệ và ớt, việc kiểm soát phải thực hiện ngay từ khâu nguyên liệu, tránh phát hiện sai lệch khi hàng đã đến cảng nhập khẩu.

Một yếu tố quan trọng khác là sự phối hợp trong chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp cần làm việc chặt chẽ với nông hộ, đơn vị sơ chế và các phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn để cập nhật kịp thời quy định từ EU.

Theo VPSA, đáp ứng MRL không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là yếu tố then chốt để duy trì uy tín và thị phần của gia vị Việt Nam tại các thị trường cao cấp.

Trong bối cảnh EU ngày càng siết tiêu chuẩn nhập khẩu, khả năng thích ứng nhanh với quy định mới sẽ quyết định năng lực duy trì và mở rộng xuất khẩu của ngành hồ tiêu và gia vị Việt Nam trong thời gian tới.