ESG không còn là "cuộc chơi" của các đại gia

Ghi nhận từ chương trình thực tế ESG Company Tour 2026 và các diễn đàn do báo Dân trí tổ chức, góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), đang có sự thay đổi mang tính bước ngoặt.

ESG không còn bị xem là những báo cáo lý thuyết xa vời hay gánh nặng chi phí, mà đang được nhìn nhận như một phương thức quản trị trực tiếp giúp cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa vận hành và gia tăng lợi nhuận.

Khung cảnh tại ESG Company Tour 2026 do báo Dân trí tổ chức diễn ra ngày 12/8 (Ảnh: Mạnh Quân).

Không phải chi phí phát sinh, ESG là công cụ quản trị

Rào cản lớn nhất của phần lớn doanh nghiệp khi tiếp cận ESG là tâm lý e ngại về nguồn lực và vốn đầu tư. Tuy nhiên, góc nhìn từ những người làm thực tiễn cho thấy bài toán này hoàn toàn có thể giải quyết từ những thay đổi nhỏ nhất trong quy trình vận hành.

Ông Đặng Thu Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội Liên kết Cộng đồng (ASCOM), cho rằng doanh nghiệp cần thay đổi tư duy căn bản, đó là ESG không phải là một khoản chi phí phát sinh bên ngoài mà là phương thức để quản trị tốt hơn.

“Nếu triển khai đúng, giảm điện là giảm chi phí, giảm nguyên liệu lãng phí là tăng lợi nhuận, giữ chân người lao động là giảm chi phí tuyển dụng, quản trị minh bạch là giảm rủi ro. Đó chính là giá trị kinh tế thực chất của ESG”, ông Trung nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, bà Đinh Quỳnh Trang, Nhà sáng lập Công ty Nestoria Việt Nam, nhận định trong bối cảnh các chủ doanh nghiệp SME luôn chịu áp lực về dòng tiền và doanh thu, ESG cần được tiếp cận dưới góc độ tối ưu hóa.

Đối với các đơn vị sản xuất, yếu tố môi trường (E) giúp tiết giảm chi phí và tối ưu giá vốn hàng bán. Trong khi đó, với khối thương mại và dịch vụ, hai trụ cột xã hội (S) và quản trị (G) lại là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro, nâng cao giá trị định giá và mở đường tiếp cận các nguồn vốn xanh.

Từ số hóa văn phòng đến giải pháp kỹ thuật tại nhà xưởng

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều áp lực từ biến động thị trường và chi phí tuân thủ chính sách, việc ứng dụng các giải pháp xanh và công nghệ đã trực tiếp giải phóng sức lao động, nâng cao hiệu suất làm việc hàng ngày.

Chia sẻ về quá trình chuyển đổi nội bộ, bà Phí Thị Hương Quỳnh, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ du lịch Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đã chủ động đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm số hóa vào quản lý quy trình.

Thay vì tiêu tốn hàng chục thùng giấy mỗi ngày để in ấn hồ sơ tour và chứng từ, công ty chuyển đổi hoàn toàn sang dữ liệu số và chữ ký điện tử. Bước đi này không chỉ giúp giảm thiểu rác thải văn phòng mà còn rút ngắn thời gian xử lý công việc và tiết giảm đáng kể chi phí vận hành.

Tại các nhà máy sản xuất quy mô lớn, tính hiệu quả của ESG được thể hiện qua các giải pháp kỹ thuật đồng bộ. Ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Đối ngoại và Phát triển bền vững của Tesselation Việt Nam, khẳng định ESG là một hành trình liên tục cải tiến và gắn chặt vào hoạt động sản xuất.

Theo ông Cường, các giải pháp như hệ thống lò đốt sinh khối (biomass), thu hồi nhiệt dư và lắp đặt điện mặt trời áp mái là những mô hình cụ thể mà mọi nhà máy đều có thể học hỏi để tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, qua đó nâng cao năng lực vận hành.

“Tấm vé thông hành” bắt buộc và sức ép hành động sớm

Không chỉ mang lại giá trị nội tại, thực hành ESG đang dần trở thành điều kiện sống còn để doanh nghiệp giữ vững vị thế trên thị trường.

Ông Phí Văn Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghiệp Đại Cát, đánh giá ESG và chuyển đổi xanh chính là “tấm vé thông hành” bắt buộc để doanh nghiệp Việt Nam duy trì năng lực cạnh tranh. Nếu chậm trễ, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất thị trường xuất khẩu, chịu gánh nặng từ các rào cản thuế carbon và bị các tổ chức tín dụng từ chối cấp vốn.

Dù vậy, ông cũng chỉ ra những rào cản thực tế như chi phí đầu tư ban đầu cho các giải pháp năng lượng sạch còn cao, hay sự chồng chéo trong các thủ tục, cơ chế chính sách liên quan đến phát triển điện mặt trời áp mái khiến nhiều đơn vị còn ngập ngừng.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham quan, học hỏi mô hình chuyển đổi xanh tại nhà máy Prime Tiền Phong trong sự kiện ESG Company Tour 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước những thách thức này, nhận thức của người đứng đầu giữ vai trò quyết định. Ông Đỗ Kim Cơ, Giám đốc Công ty Sách và Truyền thông Việt Nam, cho rằng việc lãnh đạo nhận thức đúng và chủ động chuẩn bị từ sớm sẽ giúp doanh nghiệp nắm quyền chủ động trong lộ trình chuyển đổi xanh.

Để hỗ trợ khối SME triển khai hiệu quả, ông Đặng Thu Trung (ASCOM) đề xuất lộ trình hành động 30-60-100 ngày. Cụ thể, 30 ngày đầu để đánh giá hiện trạng, 60 ngày tiếp theo bắt tay vào một hoặc hai giải pháp trọng điểm như giảm tiêu hao điện, số hóa tài liệu hay hoàn thiện quy trình nhân sự, và tiến tới đánh giá, nhân rộng sau 100 ngày.

Sự liên kết chặt chẽ trong hệ sinh thái kinh doanh - nơi doanh nghiệp lớn chia sẻ kinh nghiệm, chuyên gia cung cấp giải pháp và các đơn vị nhỏ nâng cấp năng lực - đang mở ra hướng đi thực chất để ESG thực sự trở thành động lực gia tăng năng suất cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.