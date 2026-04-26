Elon Musk chơi tất tay: Tesla chi hàng chục tỷ USD cho robotaxi và AI

Phố Wall đã có một khoảnh khắc “thở phào” khi Tesla công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, kèm dòng tiền tự do dương, tín hiệu mà thị trường đã chờ đợi suốt nhiều năm biến động.

Nhưng cảm giác nhẹ nhõm ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Vài giờ sau, ban lãnh đạo công ty hé lộ kế hoạch chi tới 25 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm nay và câu chuyện lập tức rẽ sang hướng khác.

Cụ thể, phát biểu trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý I/2026, CEO Tesla Elon Musk công bố kế hoạch tăng chi tiêu 25 tỷ USD vào AI, robot và chip trong năm 2026.

Mức chi tiêu này cao hơn đáng kể so với dự báo 20 tỷ USD đưa ra hồi tháng 1 và tăng mạnh từ 9 tỷ USD của năm 2025. Ông khẳng định quyết định này là hợp lý nếu đổi lại là dòng doanh thu bùng nổ trong tương lai.

Theo Reuters, đây có thể là “canh bạc” tốn kém nhất mà Tesla từng thực hiện. Khoản tiền khổng lồ này sẽ được dồn vào 2 trụ cột là mạng lưới taxi tự lái (robotaxi) và robot hình người.

Tuy nhiên, tham vọng lớn đi kèm cái giá không nhỏ. Giám đốc tài chính Vaibhav Taneja cảnh báo Tesla sẽ bước vào giai đoạn dòng tiền tự do âm trong phần còn lại của năm 2026 khi chu kỳ đầu tư tăng tốc.

Đáng chú ý, ngay sau khi kế hoạch chi tiêu được công bố, cổ phiếu Tesla giảm, phản ánh lo ngại về việc chi phí tăng nhanh trong khi lợi nhuận từ AI và robot vẫn chưa được định lượng rõ ràng. Các nhà phân tích cho rằng thị trường sẽ cần bằng chứng cụ thể hơn.

Elon Musk tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (Ảnh: AP).

Ở mảng kinh doanh cốt lõi, Tesla vẫn duy trì được sự ổn định tương đối. Trong quý I/2026, hãng ghi nhận doanh thu 22,39 tỷ USD, thấp hơn so với kỳ vọng, nhưng lợi nhuận đạt 477 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, cú xoay trục này diễn ra đúng vào thời điểm mảng kinh doanh cốt lõi bắt đầu lộ dấu hiệu hụt hơi và áp lực cạnh tranh đang ngày càng lớn. Tesla đã đánh mất vị trí hãng xe điện lớn nhất thế giới vào tay BYD, trong khi các đối thủ liên tục tung ra sản phẩm giá rẻ hơn. Tại Mỹ, việc ưu đãi thuế cho xe điện dần kết thúc cũng khiến thị trường trở nên khó khăn hơn.

Còn ở mảng robotaxi, Tesla đặt mục tiêu sớm sản xuất hàng loạt Cybercab - mẫu xe tự lái hoàn toàn, không vô lăng hay bàn đạp. Giai đoạn đầu, tốc độ xuất xưởng có thể chậm, nhưng hãng kỳ vọng tăng tốc vào cuối năm.

Song song với đó, dịch vụ taxi không người lái đang được mở rộng từ Austin sang Dallas và Houston, với kế hoạch phủ sóng thêm nhiều bang tại Mỹ. Elon Musk thậm chí kỳ vọng robotaxi có thể xuất hiện tại hàng chục bang trước khi năm 2026 kết thúc.

Một điểm đáng chú ý là chiến lược của Tesla đang dần rời xa mô hình bán xe truyền thống. Musk nhiều lần nhấn mạnh tương lai của hãng không nằm ở việc bán xe, mà ở việc biến xe thành nền tảng robotaxi - nơi người dùng có thể “cho thuê” phương tiện của mình để tạo thu nhập.

Theo công ty, tổng số dặm vận hành của robotaxi trong quý I/2026 đã tăng gấp đôi so với quý trước đó, cho thấy tốc độ mở rộng nhanh chóng của hệ sinh thái này.

Không dừng lại ở xe tự lái, Tesla còn đặt cược lớn vào robot hình người Optimus. Công ty đang chuẩn bị xây dựng nhà máy quy mô lớn để sản xuất robot, với mục tiêu lên tới 1 triệu đơn vị mỗi năm cho thế hệ đầu tiên. Tuy nhiên, tham vọng này vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Boston Dynamics, Agility Robotics hay các startup robot Trung Quốc.