Dừng chuyển tiền nhanh trên 500 triệu đồng, khách hàng cần lưu ý gì?

Từ hôm nay (1/5), tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), các giao dịch giá trị lớn của khách hàng sẽ không còn được xử lý theo hình thức chuyển nhanh 24/7 như trước.

Cụ thể, mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị trên 500 triệu đồng sẽ được hệ thống tự động chuyển sang hình thức chuyển khoản thường để tiếp tục xử lý. Với phương thức này, thời gian xử lý tối thiểu là 4 giờ làm việc; các giao dịch phát sinh sau 15h55 sẽ được chuyển sang xử lý vào ngày làm việc kế tiếp.

Ngân hàng nêu thay đổi này được thực hiện nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cung ứng dịch vụ thanh toán, đồng thời góp phần tăng cường an toàn hệ thống.

Trước đó, với các giao dịch chuyển nhanh 24/7 có giá trị trên 500 triệu đồng, hệ thống ngân hàng có thể tự động chia nhỏ thành nhiều lệnh dưới 500 triệu đồng để đảm bảo giao dịch được xử lý tức thời. Tuy nhiên, kể từ thời điểm quy định mới có hiệu lực, tính năng tách lệnh tự động này sẽ bị loại bỏ.

Trong trường hợp khách hàng vẫn muốn thực hiện chuyển tiền nhanh để người nhận nhận tiền ngay lập tức, ngân hàng khuyến nghị người dùng chủ động chia nhỏ giao dịch, đảm bảo mỗi lệnh không vượt quá 500 triệu đồng.

Kiểm tra giao dịch tiền ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Trước MSB, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cũng phát đi thông báo về việc tạm dừng một số tính năng trên nền tảng ngân hàng điện tử nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của cơ quan quản lý, đồng thời hạn chế các rủi ro liên quan đến pháp lý và vận hành.

Cụ thể, kể từ ngày 20/4, SHB sẽ tạm dừng tính năng tự động tách lệnh chuyển tiền đối với các giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. Quy định này được áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

Theo SHB, việc tạm dừng tính năng tách lệnh nhằm đảm bảo các giao dịch thanh toán tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước về cung ứng dịch vụ thanh toán, đặc biệt trong bối cảnh các yêu cầu kiểm soát dòng tiền và phòng ngừa rủi ro đang được siết chặt hơn.

Trong thời gian tạm dừng tính năng này, các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng sẽ được xử lý theo quy trình thông thường của hệ thống thanh toán liên ngân hàng. Điều này có thể ảnh hưởng nhất định đến thời gian xử lý so với trước đây, khi hệ thống có thể tự động chia nhỏ giao dịch để thực hiện nhanh hơn.

Hàng loạt đơn vị như Eximbank, TPBank, VPBank cũng thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ lệnh chuyển khoản liên ngân hàng trên 500 triệu đồng, nên giao dịch trên mức này có thể mất vài giờ hoặc phải chờ ngày làm việc kế tiếp để xử lý.

Thực tế, hầu hết ngân hàng trước đây có tính năng tách lệnh chuyển tiền nhanh 24/7. Theo đó, hệ thống ngân hàng tự động chia các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng có giá trị trên 500 triệu đồng thành nhiều món nhỏ, thường là 450 triệu đồng và phần còn lại.

Tính năng này giúp giao dịch chuyển tiền trực tuyến được xử lý qua luồng chuyển mạch của đơn vị trung gian thanh toán Napas, để người nhận có tiền ngay, bất kể ban đêm hay ngày nghỉ.

Tuy nhiên, theo Thông tư sửa đổi về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có hiệu lực từ 11/2025, giao dịch tối đa bằng tiền đồng của lệnh thanh toán qua Hệ thống bù trừ điện tử của Ngân hàng Nhà nước không được quá 500 triệu đồng.

Khi lệnh thanh toán vượt mức này, hệ thống của ngân hàng chuyển sang luồng thường với thời gian xử lý ít nhất 4 giờ. Nếu ngoài giờ hành chính, giao dịch sẽ hoàn tất vào ngày làm việc kế tiếp.

Để đảm bảo hoạt động giao dịch không bị gián đoạn, các ngân hàng khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp kế hoạch chuyển tiền phù hợp với quy định hiện hành. Đối với nhu cầu chuyển tiền nhanh, khách hàng có thể cân nhắc chia nhỏ giao dịch thành các khoản dưới 500 triệu đồng để sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh qua hệ thống Napas 24/7.

Ngân hàng cũng lưu ý khách hàng theo dõi thông tin cập nhật từ các kênh thông tin chính thức để kịp thời điều chỉnh phương thức giao dịch trong giai đoạn tạm dừng tính năng tách lệnh.