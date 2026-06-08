Dự báo gây tranh cãi: Bitcoin có thể vọt lên 82.000 USD trong tuần này?

Cú ngược dòng 31% hay chỉ là ảo tưởng?

Thị trường tiền mã hóa vừa trải qua khoảng thời gian đầy sóng gió khi giá bitcoin liên tục sụt giảm. Tuy nhiên, theo mô hình dự báo từ CoinCodex, đồng tiền số lớn nhất thế giới đang đứng trước một kịch bản tăng trưởng không tưởng. Cụ thể, mô hình này cho rằng bitcoin có thể chạm mốc 81.961 USD vào ngày 12/6.

Nếu dự báo này chính xác, bitcoin sẽ ghi nhận mức tăng trưởng hơn 31,7% chỉ trong vòng 5 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi đồng BTC sẽ tăng thêm gần 19.000 USD giá trị. Đây là một con số gây tranh cãi dữ dội bởi thực tế thị trường đang cho thấy những tín hiệu hoàn toàn trái ngược.

Trong bối cảnh bitcoin vừa trải qua tháng tồi tệ, dự báo tăng lên mức 81.961 USD vào ngày 12/6 dấy lên nhiều tranh cãi (Ảnh: Coinstages).

Hiện tại, bitcoin vẫn đang chật vật quanh vùng 63.000 USD, giảm tới hơn 21% so với tháng trước. Chỉ số Fear & Greed (Sợ hãi và Tham lam) đang rơi xuống mức 12 điểm, phản ánh trạng thái "sợ hãi tột độ" của các nhà đầu tư. Trong số các chỉ báo kỹ thuật quan trọng, có tới 23 tín hiệu dự báo xu hướng giảm và chỉ có 11 tín hiệu ủng hộ việc tăng giá.

Dù vậy, những người lạc quan vẫn có cơ sở để hy vọng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của bitcoin hiện đã rơi xuống mức 15,41. Trong phân tích kỹ thuật, bất kỳ mức RSI nào dưới 30 đều được coi là vùng "quá bán" cực độ. Điều này cho thấy áp lực bán tháo đã diễn ra quá mạnh và thị trường thường có xu hướng xuất hiện một nhịp hồi phục mạnh mẽ để cân bằng lại.

Những "kho báu" thời Satoshi bất ngờ thức giấc

Trong khi các nhà đầu tư cá nhân đang hoang mang, những "cá voi" cổ đại từ thời kỳ khai sinh của bitcoin lại có những động thái bí ẩn. Sau gần 15 năm nằm yên, một số ví bitcoin được tạo ra từ năm 2011 - thời điểm nhà sáng lập ẩn danh Satoshi Nakamoto còn hoạt động - đã bất ngờ thực hiện giao dịch.

Diễn biến này xuất hiện giữa lúc một vụ kiện tại New York đang tìm cách giành quyền sở hữu khoảng 3,8 triệu bitcoin, tương đương gần 293 tỷ USD theo giá hiện nay. Nguyên đơn cho rằng số bitcoin nằm trong hàng chục nghìn ví không hoạt động có thể được xem là tài sản bị bỏ quên.

Tuy nhiên, dữ liệu blockchain đang đặt dấu hỏi lớn cho lập luận này. Một ví nhận 35,55 BTC từ tháng 3/2011 đã chuyển 15 BTC sang địa chỉ mới vào đầu tháng 6. Một ví khác nhận 47,25 BTC từ năm 2011 cũng bất ngờ chuyển toàn bộ số bitcoin sau gần 15 năm im lặng.

Theo ông Alex Thorn, Giám đốc nghiên cứu của Galaxy Research, các giao dịch này cho thấy nhiều bitcoin được cho là "vô chủ" thực tế vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chủ sở hữu ban đầu.

Không chỉ có ý nghĩa pháp lý, mỗi lần các ví bitcoin thời kỳ đầu hoạt động trở lại đều thu hút sự quan tâm lớn của thị trường. Phần lớn số bitcoin này được tích lũy khi đồng tiền số còn có giá chưa tới 1 USD.

Sự xuất hiện đồng thời của những dự báo tăng giá mạnh và các ví bitcoin cổ bất ngờ chuyển động đang khiến thị trường bước vào giai đoạn đặc biệt nhạy cảm. Về mặt kỹ thuật, bitcoin đang đứng trước những ngưỡng cửa quan trọng.

Các mức hỗ trợ cần theo dõi sát sao là 59.764 USD và 58.663 USD. Nếu để mất các mốc này, giá có thể trượt dài xuống sâu hơn. Ngược lại, nếu vượt qua được vùng kháng cự 63.647 USD, đà hồi phục có thể được củng cố để hướng tới những mục tiêu cao hơn.