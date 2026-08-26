Dự báo bất ngờ về giá vàng: Có thể đạt 5.000 USD vài ngày tới

Giá vàng thế giới tiếp tục duy trì đà tăng. Hiện vàng giao ngay giao dịch quanh 4.642,5 USD/ounce, tăng hơn 5 USD so với phiên trước. Trong một tuần qua, kim loại quý đã tăng hơn 5%, lên vùng cao nhất trong hơn 3 tháng.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 147,2 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan. So với giá bán vàng miếng SJC khoảng 150,6 triệu đồng/lượng, vàng trong nước hiện cao hơn thế giới quy đổi hơn 3 triệu đồng/lượng.

Trong các báo cáo mới nhất, nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính tiếp tục đưa ra triển vọng tích cực đối với vàng.

Ngày 24/8, Citi nâng mục tiêu giá vàng trong 3 tháng tới lên 4.800 USD/ounce, đồng thời giữ nguyên dự báo trong 6-12 tháng ở mức 5.000 USD/ounce. Ngân hàng này cho rằng xu hướng giảm của lãi suất thực cùng triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo đuổi chính sách tiền tệ bớt cứng rắn sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong trung hạn.

JPMorgan cũng vừa nâng dự báo đối với kim loại quý. Theo ngân hàng này, vàng có khả năng giao dịch trong vùng 4.500-5.000 USD/ounce trong ngắn hạn và không loại trừ khả năng tiến sát mốc 5.000 USD khá nhanh nếu các điều kiện thuận lợi xuất hiện.

Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn phụ thuộc lớn vào chính sách tiền tệ của Fed và các số liệu lạm phát Mỹ. Thị trường chưa hoàn toàn loại bỏ khả năng Fed có động thái tại cuộc họp tháng 9, khiến lợi suất trái phiếu và giá vàng trở nên nhạy cảm với bất kỳ bất ngờ nào từ dữ liệu kinh tế cũng như thông điệp chính sách.

Theo JPMorgan, nếu lạm phát cao hơn dự kiến, giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh và kiểm tra lại các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Ngược lại, một báo cáo lạm phát thấp hơn kỳ vọng, đi kèm thông điệp ôn hòa từ Fed, có thể tạo động lực đưa vàng tiến gần 5.000 USD/ounce.

Một số chuyên gia phố Wall cũng dẫn lại diễn biến hồi đầu năm, khi giá vàng từng tăng khoảng 1.100 USD chỉ trong một tháng, để cho rằng những biến động lớn vẫn có thể xảy ra trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Mặt hàng vàng thỏi (Ảnh: MW).

Không chỉ dự báo giá tăng, nhu cầu từ các ngân hàng Trung ương và tổ chức tài chính lớn cũng đang trở thành yếu tố hỗ trợ thị trường.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) được ghi nhận quay trở lại thị trường vàng sau khoảng 13 năm. Cùng thời điểm, các quỹ ETF vàng và nhiều định chế tài chính lớn, trong đó có các ngân hàng Trung Quốc, cũng gia tăng sự hiện diện trên thị trường.

Động thái này xuất hiện sau giai đoạn vàng điều chỉnh mạnh từ vùng đỉnh hơn 5.600 USD/ounce hồi đầu năm, giúp mức giá hiện tại trở nên hấp dẫn hơn đối với một bộ phận nhà đầu tư dài hạn.

Nhiều nhà phân tích cho rằng sau vài tháng điều chỉnh, vàng đang dần trở lại quỹ đạo hướng tới mốc 5.000 USD/ounce.

Ông Bernard Dahdah, chuyên gia phân tích kim loại quý tại Natixis, mới đây nâng dự báo giá vàng cuối năm từ 4.600 USD lên 5.000 USD/ounce. Theo ông, việc vàng duy trì được vùng hỗ trợ trên 4.000 USD/ounce cho thấy nền giá vẫn tương đối vững.

Chuyên gia này cũng cho rằng kim loại quý đang nhận thêm lực đẩy từ diễn biến trên thị trường trái phiếu Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ gần đây thông báo tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm lên 4 tỷ USD, trong bối cảnh nợ công Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD.

Những lo ngại về quy mô nợ công, triển vọng lãi suất thấp hơn, đồng USD suy yếu cùng nhu cầu mua vàng của các tổ chức lớn đang trở thành các yếu tố chính khiến giới phân tích tiếp tục giữ quan điểm tích cực đối với kim loại quý trong những tháng tới.