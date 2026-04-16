Dòng tiền lớn toàn cầu đang quay lại mua một kim loại quý

Cụ thể, SPDR Gold Trust đã mua ròng hơn 2 tấn vàng trong ngày 14/4, tổng lượng vàng nắm giữ tăng lên hơn 1.049 tấn. Lần gần nhất quỹ này mua ròng là vào phiên ngày 6/4.

Động thái mua ròng trở lại của SPDR diễn ra trong phiên giá vàng tiếp đà tăng mạnh. Chốt phiên 14/4, giá vàng vượt 4.800 USD/ounce, tương ứng tăng hơn 100 USD/ounce chỉ sau một đêm, theo dữ liệu từ sàn Kitco.

Giá vàng hồi phục trước bối cảnh tình hình Trung Đông bớt căng thẳng, từ đó làm suy yếu vai trò “hầm trú ẩn” của đồng USD. Do vàng được định giá bằng USD, việc USD giảm giá dẫn tới động lực tăng giá cho vàng.

Theo Giovanni Staunovo, nhà phân tích hàng hóa tại UBS, tổng nhu cầu vàng có khả năng vẫn mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào, hoạt động đầu tư gia tăng, cũng như sự tăng trưởng mang tính cấu trúc của nhu cầu về đồ trang sức bằng vàng trong bối cảnh thu nhập cao hơn ở châu Á.

Hôm trước đó, Ngân hàng Thụy Sỹ UBP cũng công bố chiến lược dần dần bổ sung vàng vào danh mục đầu tư của khách hàng, chủ yếu thông qua việc mua chứng chỉ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng.

Ông Paras Gupta - Trưởng bộ phận quản lý danh mục đầu tư tùy ý tại khu vực châu Á của UBP - cho biết ngân hàng đã thực hiện những bước đầu tiên để tái xây dựng danh mục vàng sau khi các vị thế "một chiều" đã được thanh lý. UBP đang hướng tới việc tiếp tục tái xây dựng các vị thế vàng của mình, trên cơ sở dự báo rằng giá vàng sẽ tăng lên 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Hoạt động bắt đáy gần đây đã giúp giá vàng phục hồi một phần mức giảm kể từ khi lập kỷ lục mọi thời đại gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1. Theo ước tính của Bloomberg, lượng nắm giữ của các quỹ ETF vàng trên toàn cầu đã tăng khoảng 20 tấn trong tháng 4 này, sau khi các quỹ này bán ròng mạnh nhất trong 5 năm vào tháng 3.

Nhiều ngân hàng trung ương lớn toàn cầu đồng thuận rằng triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực. ANZ Banking Group Ltd. và Goldman Sachs Group Inc. đều đã dự báo giá vàng sẽ tăng cao hơn.

Khảo sát cuối tuần trước của Kitco News với các giám đốc ngân hàng, chuyên gia phân tích và nhà đầu tư cũng cho thấy họ sẵn sàng quay lại thị trường, sau khi kim loại quý ghi nhận tuần tăng thứ 3 liên tiếp.