Đồng tiền của Lào rớt giá mạnh khiến một tỷ phú Việt đau đầu

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II kém thuận lợi khi bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan.

Trong 3 tháng qua, doanh thu của HAGL Agrico chỉ đạt 148 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng trái cây thu hoạch đạt hơn 14.700 tấn, giảm gần 2.400 tấn so với quý II/2021. Ban lãnh đạo doanh nghiệp lý giải sản lượng thu hoạch sụt giảm do tình trạng thiếu hụt lao động tại trang trại ở Lào.

Song song đó, chi phí tiếp tục tăng cao như giá phân bón đã tăng 150%, vật tư nông nghiệp và bao bì đóng gói tăng 50% so với năm ngoái. Ngoài ra, chi phí vận chuyển dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức rất cao so với cùng kỳ năm trước như cước phí vận chuyển đường bộ tăng 42% còn cước vận chuyển đường biển tăng 212%.

Đặc biệt, chỉ riêng trong quý II, đồng LAK của Lào đã mất giá 33% so với tiền đồng của Việt Nam và 28% so với đồng USD. Do đó, công ty còn phải hạch toán lỗ chênh lệch tỷ giá 329 tỷ đồng.

Hậu quả là HAGL Agrico lỗ 557 tỷ đồng trong quý II. Như vậy, công ty nông nghiệp tỷ phú Trần Bá Dương nhận chuyển giao từ phía Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức đã lỗ quý thứ 6 liên tiếp.

Lũy kế 6 tháng, doanh số của HAGL Agrico đạt 362 tỷ đồng, đạt hơn 20% so với kế hoạch năm 2022. Công ty lỗ ròng 670 tỷ đồng sau 6 tháng và tổng mức lỗ lũy kế đến hiện tại đã vượt 4.000 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, đại diện HAGL Agrico cho biết sẽ triển khai nghiệp vụ chuyển đổi đồng tiền hạch toán từ đồng LAK sang USD tại các công ty con ở Lào để khắc phục biến động tỷ giá ảnh hưởng đến chi phí tài chính ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất.

Trong quý III, doanh thu ước tính theo ban lãnh đạo của công ty có thể đạt 260 tỷ đồng. Dù còn nhiều khó khăn, HAGL Agrico dự kiến tiếp tục đầu tư hơn 230 tỷ đồng trong quý III để tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xây dựng công trình phục vụ sản xuất cây ăn trái, đồng thời bước đầu triển khai dự án trang trại chăn nuôi bò sinh sản sau khi đã rót hơn 200 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Song song đó, công ty cũng sẽ thi công gần 8% khối lượng còn lại của sân bay NongKhang để bàn giao cho Chính phủ Lào vào đầu năm 2023.