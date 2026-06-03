Dòng tiền bắt đáy trở lại, thanh khoản sàn HoSE vượt 20.000 tỷ đồng

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 3/6, thị trường tiếp tục rơi vào trạng thái điều chỉnh. VN-Index giảm 7,46 điểm, về 1.819,01 điểm. Áp lực nằm ở nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE), ngân hàng (LPB, TCB, STB), bất động sản (NVL, VPI).

Điểm sáng của thị trường là thanh khoản đã được cải thiện đáng kể so với 2 phiên đầu tuần. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 20.560 tỷ đồng.

Chứng khoán gặp áp lực điều chỉnh (Ảnh: Đăng Đức).

Dù chỉ số chung giảm điểm nhưng sắc xanh dường như đã trở lại ở nhiều nhóm ngành, số lượng cổ phiếu tăng điểm áp đảo trên sàn HoSE. Xu hướng dòng tiền được hỗ trợ bởi một số cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ, thép... Trong nhóm VN30, cổ phiếu ACB (Ngân hàng ACB) tăng mạnh nhất, mức tăng 3,59% lên 26.000 đồng/đơn vị. Một số mã khác cũng tăng tích cực như GAS (tăng 2,8%), MSN (tăng 2,6%), FPT (tăng 2,27%)...

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 693 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Các mã bị bán ròng mạnh như VHM, VIC, VCK, TCB. Ngược lại, FPT và SHB được mua ròng mạnh nhất.