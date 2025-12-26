Đồng nhân dân tệ Trung Quốc bất ngờ tăng giá mạnh, điều gì đang xảy ra?

Trong phiên giao dịch ngày 25/12, tỷ giá nhân dân tệ trên thị trường ngoài Trung Quốc đã tăng lên mức 6,996 nhân dân tệ/USD, cao nhất kể từ tháng 9/2024.

Cùng thời điểm, tỷ giá nhân dân tệ trong nước cũng nhích lên 7,01 nhân dân tệ/USD, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái.

Theo giới phân tích, diễn biến này phản ánh sự thay đổi rõ nét trong tâm lý thị trường, đồng thời củng cố niềm tin của các nhà đầu tư toàn cầu rằng đồng nhân dân tệ đã bị định giá thấp trong một thời gian dài.

Đà tăng của nhân dân tệ không chỉ xuất phát từ sự suy yếu của đồng USD mà còn là hệ quả của những biến động trong cung - cầu ngoại hối. Thặng dư thương mại bền vững của Trung Quốc, cùng với hoạt động thanh toán gia tăng của các doanh nghiệp vào giai đoạn cuối năm cũng tạo ra nhu cầu tạm thời lớn hơn đối với đồng nội tệ.

Bên cạnh đó, những lo ngại của nhà đầu tư về tính bền vững của nợ chính phủ Mỹ cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của nhân dân tệ.

Ngày 25/12, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã thiết lập tỷ giá tham chiếu hàng ngày ở mức 7,0392 nhân dân tệ/USD, phản ánh mức tăng hơn 1% của đồng tiền này so với USD trong vòng một tháng qua.

Tại cuộc họp gần đây, Ủy ban chính sách tiền tệ của PBOC nhấn mạnh sự cần thiết phải hạn chế rủi ro từ việc tỷ giá tăng quá nhanh, đồng thời duy trì “sự ổn định cơ bản ở mức hợp lý và cân bằng”.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho rằng cách diễn đạt của PBOC về chính sách tỷ giá trong những tháng gần đây đã luân phiên giữa “tính vững vàng” và “tính linh hoạt”. Điều này cho thấy ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể đang nghiêng về việc duy trì một đồng nhân dân tệ mạnh hơn, song vẫn thận trọng nhằm tránh kịch bản tăng giá quá nhanh.

Tuy nhiên, xu hướng tăng của nhân dân tệ cũng đặt ra không ít thách thức đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ và vừa tại Trung Quốc. Một số nhà sản xuất định hướng xuất khẩu bày tỏ lo ngại rằng đồng nội tệ tăng giá liên tục đang gây áp lực lên hoạt động sản xuất - kinh doanh, đặc biệt trong khâu mua nguyên liệu đầu vào, định giá đơn hàng và đàm phán điều khoản thanh toán.

“Thặng dư thương mại của Trung Quốc năm nay đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, vì vậy xu hướng tăng của nhân dân tệ là rất khó cản”, ông Tan Jian, chủ một công ty cung cấp thiết bị chiếu sáng tại Quảng Đông, nhận định với CNBC.

Ở chiều ngược lại, đà suy yếu của đồng USD trong năm nay cũng thúc đẩy các nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc chuyển hướng khỏi đồng bạc xanh sang các loại tài sản khác nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư, trong đó nhân dân tệ nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý.

Các chuyên gia cho rằng đồng nhân dân tệ đang bước vào một chu kỳ tăng giá dài hạn. Công ty chứng khoán Yingda Securities dự báo đồng tiền này có thể duy trì xu hướng tăng ổn định trong năm 2026, thậm chí kéo dài sang năm 2027, với mục tiêu cuối cùng ở mức 6,2-6,3 nhân dân tệ/USD.

Dự báo này được xây dựng trên nền tảng các yếu tố cơ bản vững chắc của kinh tế Trung Quốc, sự thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa Trung Quốc và Mỹ, cùng với áp lực mất giá ngày càng gia tăng đối với đồng USD.