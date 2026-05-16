Ít ngành công nghiệp nào trên thế giới vừa mang tính di sản, vừa tạo ra giá trị kinh tế khổng lồ như ngành đồng hồ xa xỉ của Thụy Sĩ. Đằng sau những chiếc đồng hồ hàng trăm nghìn USD là một hệ sinh thái chế tác tinh vi, nơi mỗi chi tiết nhỏ hơn cả một milimét được hoàn thiện với độ chính xác tính bằng micromet.

Trong các xưởng chế tác, mọi công đoạn vẫn được thực hiện thủ công. Những người thợ đồng hồ không chỉ lắp ráp, mà gần như “thổi hồn” vào từng cỗ máy cơ khí. Giá trị cốt lõi của đồng hồ cao cấp nằm ở các “complications” - những chức năng vượt xa việc xem giờ thông thường.

Đó có thể là chronograph đo thời gian, lịch vạn niên tự động nhận diện năm nhuận, hay tourbillon - cơ chế xoay giúp triệt tiêu sai số do trọng lực. Những mẫu đồng hồ đỉnh cao có thể tích hợp nhiều chức năng trong một bộ máy duy nhất, gồm hàng trăm, thậm chí hàng nghìn linh kiện.

Đồng hồ xa xỉ: “Mỏ vàng” trăm năm của Thụy Sĩ

Ít ai biết rằng nền móng của ngành công nghiệp này lại bắt đầu từ một mô hình rất “đời thường”. Theo nhà báo và nhà sưu tầm Robert-Jan Broer, vào mùa đông khi nông nghiệp đình trệ, người dân Thụy Sĩ bắt đầu chế tác các linh kiện đồng hồ tại nhà để kiếm thêm thu nhập.

Mô hình này hình thành từ thế kỷ 16 tại Geneva, khi các quy định tôn giáo hạn chế việc đeo trang sức, buộc thợ kim loại chuyển hướng sang chế tác đồng hồ. Từ những chi tiết nhỏ lẻ, một chuỗi cung ứng phi tập trung dần hình thành.

Đến thế kỷ 18, hệ thống này phát triển thành một ngành công nghiệp hoàn chỉnh, với từng khu vực chuyên môn hóa rõ rệt: nơi sản xuất lò xo, nơi làm vỏ, nơi lắp ráp và hoàn thiện. Không cần các nhà máy quy mô lớn, Thụy Sĩ vẫn xây dựng được một ngành công nghiệp có độ chính xác hàng đầu thế giới.

Ngày nay, Geneva không chỉ là nơi đặt trụ sở của các “ông lớn” như Rolex, Patek Philippe, Omega hay Piaget, mà còn là “sàn diễn” của ngành đồng hồ toàn cầu.

Những thương hiệu này không chỉ bán sản phẩm, mà còn bán câu chuyện lịch sử. Blancpain, thành lập năm 1735, được xem là hãng đồng hồ lâu đời nhất thế giới còn hoạt động. Patek Philippe nổi tiếng với những cỗ máy siêu phức tạp, trong khi Rolex định nghĩa tiêu chuẩn đồng hồ bền bỉ với thiết kế Oyster chống nước.

Hàng năm, thành phố này còn tổ chức Watches and Wonders - sự kiện quy tụ các thương hiệu, nhà sưu tầm và giới truyền thông toàn cầu, nơi những mẫu đồng hồ đắt đỏ nhất được ra mắt.

Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang là những biến động đáng chú ý. Theo báo cáo của Morgan Stanley và LuxeConsult, xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ đã giảm 1,7% trong năm 2025 - năm thứ hai liên tiếp đi xuống.

Nhu cầu tại Trung Quốc - thị trường trọng điểm - giảm khoảng 9%, trong khi tăng trưởng tại Mỹ không đủ bù đắp. Điều này phản ánh áp lực từ kinh tế toàn cầu và sự thay đổi hành vi tiêu dùng.

Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ phân khúc siêu cao cấp lại tăng trưởng mạnh. Những chiếc đồng hồ giá trên 50.000 franc Thụy Sĩ đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng giá trị xuất khẩu.

Điều này cho thấy ngành đồng hồ Thụy Sĩ đang chuyển dịch rõ rệt: từ “bán nhiều” sang “bán cực đắt”. Khách hàng mục tiêu không còn là số đông, mà là tầng lớp siêu giàu - những người coi đồng hồ như tài sản tích trữ và biểu tượng địa vị.

Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, từ lạm phát đến địa chính trị, đồng hồ xa xỉ đang dần mang một vai trò mới. Không chỉ là phụ kiện thời trang, chúng trở thành tài sản có khả năng giữ giá, thậm chí tăng giá theo thời gian.

Chính sự kết hợp giữa tay nghề thủ công, độ phức tạp kỹ thuật và lịch sử hàng trăm năm đã giúp Thụy Sĩ duy trì vị thế trung tâm của ngành đồng hồ xa xỉ toàn cầu.

Và trong một thế giới ngày càng bất ổn, những cỗ máy thời gian tinh xảo này dường như không chỉ đo đếm thời gian mà còn đo cả giá trị của sự giàu có.