Đông Fest 2025 mang đến Hà Nội đại nhạc hội và lễ hội ngoài trời

Theo ban tổ chức, chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 24/12/2025 đến 1/1/2026 với hai hoạt động chính: Đêm nhạc Đông Concert và lễ hội Đông Đúc Đủ Đầy, mở cửa miễn phí cho toàn bộ người tham dự.

Người dân có thể đăng ký và nhận vòng tay tham gia các hoạt động lễ hội cũng như vé tham dự đêm nhạc Đông Concert (24/12) thông qua fanpage Đông Fest hoặc trực tiếp tại không gian tương tác Lê Thạch (Tràng Tiền, Hoàn Kiếm), thời gian từ 13/12 đến 31/12.

Đông Fest 2025 được tổ chức tại Công viên Yên Sở, Yên Sở, Hà Nội (Ảnh: BTC).

Bên cạnh đó, người tham dự có thể nhận vòng tay online (trực tuyến) và vé tham dự khi đăng ký thành công trên website chính thức của Đông Fest. Đông Fest 2025 được kỳ vọng mang đến sự kiện hấp dẫn cho giới trẻ và các gia đình Thủ đô, tạo thêm lựa chọn vui chơi, trải nghiệm trong dịp cuối năm.

Người dân xếp hàng tại số 8 Lê Thạch tham gia thử thách mini của Ban tổ chức để nhận nhiều phần quà hấp dẫn, trong đó có vé tham dự Đông Concert (Ảnh: BTC).

Một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện là đại nhạc hội Đông Concert diễn ra vào tối 24/12. Sân khấu được thiết kế hiện đại, với phần trung tâm là linh vật khổng lồ hình chú gấu Bắc Cực trắng, cùng hai màn LED cánh lớn mở rộng tầm nhìn tạo cảm giác không gian được kéo dài vô hạn, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại.

Đại nhạc hội dự kiến sẽ là điểm nhấn khó quên cho khán giả Thủ đô, mang đến không khí lễ hội đặc trưng của mùa cuối năm thông qua những tiết mục âm nhạc được dàn dựng công phu. Đông Concert quy tụ dàn nghệ sĩ đang được đông đảo khán giả yêu mến, hứa hẹn tạo nên một đêm nhạc sôi động và giàu cảm xúc.

Từ ngày 25/12/2025 đến 1/1/2026, Công viên Yên Sở khoác lên diện mạo lễ hội rực rỡ với không gian mở và nhiều phân khu trải nghiệm đặc sắc. Lễ hội ngoài trời Đông Đúc Đủ Đầy mang đến chuỗi hoạt động giải trí đa tầng, hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa, vui chơi nổi bật của Thủ đô dịp cuối năm.

Các khu vực chính của lễ hội được thực hiện bởi những đơn vị đối tác đến từ Hàn Quốc, đảm bảo tiêu chuẩn thẩm mỹ, chất lượng và vận hành chuyên nghiệp. Khu ẩm thực được giám sát và quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và được áp dụng mô hình thanh toán không tiền mặt, giúp người tham dự giao dịch nhanh chóng, hiện đại và an toàn hơn.

Toàn bộ không gian được thiết kế chuyên biệt nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của khách tham dự, tạo nên một bầu không khí sự kiện trọn vẹn và giàu cảm xúc.

Với các gia đình, chương trình mang đến loạt hoạt động gắn kết thú vị như nhà tuyết khổng lồ, mê cung, phao hơi liên hoàn, bóng dính, nhà thăng bằng… Khu cắm trại được bố trí riêng, tạo điều kiện để các gia đình trải nghiệm không khí ngoài trời một cách trọn vẹn.

Tại lễ hội Đông Đúc Đủ Đầy, người tham dự sẽ được tham gia đường đua Go-kart sôi động (Ảnh: BTC).

Đối với nhóm khách trẻ và các cặp đôi, lễ hội là không gian giải trí với đường đua Go-kart đầy kịch tính, hòa mình vào mê cung khổng lồ và hệ thống các điểm chụp hình được thiết kế đa dạng, nhiều màu sắc rực rỡ. Khu vực chiếu phim ngoài trời trên màn hình lớn, chiếu các bộ phim kinh điển mùa lễ hội vào các khung giờ cố định trong ngày là phần không thể bỏ qua tại đây.

Sunset Show diễn ra vào chiều và tối các ngày từ 25/12 đến 31/12 tại quảng trường chính tại Công viên Yên Sở. Chương trình âm nhạc phong cách acoustic, hợp xướng tạo nên khoảnh khắc nhẹ nhàng trước thời điểm chuyển giao năm mới, trở thành một trong những điểm nhấn cảm xúc của toàn lễ hội.

Chuỗi sự kiện Đông Fest 2025 (Đông Concert và Lễ hội Đông Đúc Đủ Đầy) nhận được sự đồng hành từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) với vai trò nhà tài trợ kim cương, cùng các nhà tài trợ Tổ chức thẻ quốc tế JCB.

Với quy mô lớn, nội dung đa dạng và mở cửa miễn phí, Đông Fest 2025 hứa hẹn trở thành điểm hẹn giải trí, trải nghiệm không thể bỏ lỡ dịp cuối năm.