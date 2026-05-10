Đón sóng đầu tư ngoại, ngành game Việt nhắm mốc 2,42 tỷ USD

Báo cáo từ các chuyên gia tại Vietnam GameVerse 2026 vừa qua, ngành game Việt Nam đang khẳng định vị thế quan trọng trong nền kinh tế số, doanh thu ước đạt 1,66 tỷ USD năm 2025. Tốc độ tăng trưởng của ngành game Việt Nam ước đạt 9,77% mỗi năm, chạm mốc 2,42 tỷ USD vào năm 2029.

Ngành game Việt đang ở thời điểm 100 năm có 1

Trong những năm qua, không dừng ở gia công, Việt Nam cũng đã có nhiều tựa game vươn ra thế giới, điển hình như Flappy Bird, Axie Infinity, Magic Tiles…

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - nhấn mạnh giấc mơ của Việt Nam là biến Vietnam Gameverse thành một sự kiện quốc tế, một điểm đến của ngành game thế giới đã thành hiện thực.

Ông cho biết, lần đầu tiên, các mảnh ghép của hệ sinh thái game Việt đã được kết nối hoàn chỉnh, gồm 5 nhà: Nhà nước, Nhà phát triển game, Nhà phát hành game, Nhà trường và Nhà esport.

“Ngành game Việt đang có được thiên thời địa lợi nhân hòa và đây là cơ hội rất lớn để tăng tốc phát triển. Chúng tôi mong các đối tác quốc tế không chỉ đến để tìm hiểu, mà hãy đến để hợp tác, đầu tư, cùng chúng tôi phát triển”, ông Tự Do nói.

Thu hút loạt "tay chơi" nội ngoại

Riêng lĩnh vực eSports, hay còn gọi là thể thao điện tử (một trong những ngách năng động nhất của thị trường game), đang tạo ra chuỗi giá trị kinh tế rộng khắp trên toàn cầu, từ streaming, marketing - quảng cáo, tổ chức sự kiện cho đến quảng bá văn hóa, thi đấu thể thao chuyên nghiệp.

Tại Đông Nam Á, mức độ nhận biết eSports đạt 94%, cao hơn cả châu Âu (85%), theo IMARC. Thị trường eSports toàn cầu năm 2025 cũng đạt quy mô doanh thu lên tới 3 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng kép đạt 19% mỗi năm, theo Business Research Company. Riêng khu vực Đông Nam Á đạt doanh thu 77,4 triệu USD năm 2025 và được dự báo tăng lên 154,9 triệu USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép 7,62% mỗi năm.

Tại Việt Nam, có khoảng 28,2 triệu người đã và đang tham gia các hoạt động giải trí điện tử, chiếm gần 30% dân số, theo Statista. Doanh thu eSports trong nước cũng được dự đoán cán mốc 10 triệu USD vào năm 2030.

Theo dữ liệu từ Sensor Tower, Việt Nam hiện xếp thứ 6 thế giới về tốc độ tăng trưởng số lượng nhà phát hành (publisher) với tỷ lệ 27%. Con số này không chỉ đưa Việt Nam lọt vào nhóm các quốc gia có sức phát triển mạnh mẽ nhất ngành game, mà còn cho thấy khả năng “bơi ngược dòng" ngay cả khi ngành công nghiệp thế giới đang có xu hướng thu hẹp.

Điều này lý giải cho việc ngày càng nhiều doanh nghiệp game lớn trên thế giới gia nhập Việt Nam, thông qua các hợp tác liên minh chiến lược đa phương. Thực tế, các tập đoàn game lớn như Garena (thuộc Sea Group), Tencent, Riot, Roblox Corporation… thường hợp tác với các công ty Việt Nam như VNG, Gamota và VTC Game để phát hành game, tận dụng sự am hiểu thị trường địa phương.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Ảnh: BTC)

Chuyên gia hiến kế dùng AI để thúc đẩy ngành game

Dù trên đà tăng tốc, ngành vẫn cần nhiều "kế sách" để có thể tạo ra được giá trị thực tiễn cao.

Đại diện Google Play khuyên các nhà phát triển cần hiểu rõ sự thay đổi của thị trường và đa dạng hóa mô hình doanh thu mà không làm hỏng trải nghiệm người dùng. Đồng tình với quan điểm này, ông Mike Fischer (Đại học Nam California) cho rằng thành công không chỉ ở ý tưởng, mà còn ở khả năng kể chuyện, xây dựng IP và hiểu luật bản quyền. Thay vì làm sản phẩm "đại trà", studio cần tạo ra trải nghiệm đủ cá tính để chinh phục một nhóm người chơi trung thành.

Các diễn giả từ Google Play và ByteDance cũng cho rằng game Việt cần tận dụng sức mạnh của AI. Họ chỉ ra rằng công cụ này đang giúp giảm tới 90% thời gian rà soát code, tạo nhân vật 3D tương tác tự nhiên hoặc sản xuất video trailer chỉ trong vài phút. Việc áp dụng AI giúp đội ngũ tiết kiệm nguồn lực để tập trung vào sáng tạo nội dung.

Một số hướng đi khác được diễn giả gợi mở là tiếp tục đầu tư chiều sâu sản phẩm; phát triển nhân lực chất lượng cao thông qua giáo dục, kết nối nguồn lực; hoàn chỉnh hệ sinh thái công nghệ và chính sách.