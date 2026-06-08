DOJILAND khẳng định dấu ấn tại Giải thưởng Quốc tế Hubexo Asia Awards

Đại diện DOJILAND nhận giải thưởng “Top 10 chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam” (Ảnh: BTC).

Với lịch sử 21 năm, Hubexo Asia Awards (tiền thân là BCI Asia Awards) là một trong những giải thưởng quốc tế nổi bật của ngành xây dựng - bất động sản châu Á, vinh danh các chủ đầu tư và công ty kiến ​​trúc nổi bật nhất tại khu vực.

Giải thưởng được tổ chức thường niên tại 7 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc), Philippines, Indonesia.

Hubexo Asia Awards đề cao triết lý phát triển bền vững, tôn vinh những đơn vị tiên phong kiến tạo các công trình xanh, hài hòa giữa kiến trúc, môi trường và trải nghiệm sống.

DOJILAND được vinh danh “Top 10 chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam” tại Hubexo Asia Awards lần thứ 21 (Ảnh: DOJILAND).

Vượt qua nhiều ứng viên, DOJILAND đã chinh phục ban giáo khảo Hubexo Asia Awards bằng tư duy khác biệt và những giá trị đặc sắc mà doanh nghiệp đã đóng góp cho thị trường bất động sản Việt Nam.

DOJILAND tiên phong phát triển dòng sản phẩm Kim Địa Ốc - bất động sản nghệ thuật kim hoàn - sự kết hợp giữa bất động sản và nghệ thuật chế tác kim hoàn.

“Từng bước xác lập nên những tiêu chuẩn mới cho bất động sản hạng sang tại Việt Nam, DOJILAND hướng tới kiến tạo những không gian sống có chiều sâu trải nghiệm, giá trị bền vững và dấu ấn khác biệt.

Giải thưởng lần này một lần nữa khẳng định vị thế của DOJILAND trên thị trường bất động sản quốc gia và khu vực, đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục kiên tâm theo đuổi triết lý phát triển bền vững, nâng tầm chuẩn sống và làm đẹp cho các đô thị”, đại diện DOJILAND chia sẻ.

Các dự án kim địa ốc của DOJILAND luôn gây ấn tượng với thiết kế đặc sắc và công năng hiện đại (Ảnh: DOJILAND).

Không phải ngẫu nhiên DOJILAND trở thành gương mặt quen thuộc Hubexo Asia Awards cũng như các giải thưởng trong nước và quốc tế khác. 12 năm hình thành và phát triển, DOJILAND đã liên tục chứng minh năng lực trên thị trường, ghi dấu ấn với hàng loạt dự án cao cấp trong các lĩnh vực bất động sản nhà ở và khu đô thị, khách sạn và bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản văn phòng.

Nổi bật có thể kể đến The Sapphire Mansions - quần thể 47 căn dinh thự giới hạn bên bờ Vịnh Hạ Long, DOJI Tower - “viên kim cương” khổng lồ giữa lòng Hà Nội.

Riêng tại Hải Phòng, DOJILAND ghi dấu với Diamond Crown Hai Phong - tổ hợp căn hộ hạng sang và khách sạn cao cấp; Golden Crown Hai Phong với kiến trúc đặc sắc và hệ tiện ích tiêu chuẩn quốc tế.

Trong khi đó, Dragon 75 Complex lại gây ấn tượng với tòa tháp 75 tầng, đồng thời nằm trong nhóm những công trình cao nhất Việt Nam. Mới đây, Emerald Symphony tiếp tục khẳng định năng lực phát triển của DOJILAND khi trở thành khu đô thị đáng sống bậc nhất Việt Nam, nơi thiên nhiên và tiện nghi hiện đại được hài hòa trong cùng một không gian sống. Chính dự án này đã góp phần quan trọng đưa DOJILAND vào “Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín” năm nay.

Bên cạnh thiết kế đặc sắc, DOJILAND còn đầu tư chăm chút cho chất lượng sống của cư dân với hệ thống thiết bị, vật liệu cao cấp, thân thiện với môi trường, hệ thống Smart Home hiện đại, cùng hệ tiện ích "all in one" (tất cả trong một) theo tiêu chuẩn quốc tế.

Vượt lên trên một công trình bất động sản để ở, các dự án của DOJILAND định hình chuẩn sống mới, góp phần thay đổi bộ mặt của địa phương nơi dự án tọa lạc.

Emerald Symphony góp phần quan trọng đưa DOJILAND vào “Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín” năm nay (Ảnh: DOJILAND).

Ở lĩnh vực khách sạn và bất động sản nghỉ dưỡng, DOJILAND cũng cho thấy tầm nhìn dài hạn thông qua việc hợp tác với các tập đoàn quản lý vận hành hàng đầu thế giới như Accor và The Ascott Limited.

Những cái bắt tay chiến lược này không chỉ nâng tầm chất lượng dịch vụ tại các dự án của DOJILAND mà còn đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu Sofitel hiện diện tại Hải Phòng và lần đầu tiên thương hiệu The Crest Collection xuất hiện tại Việt Nam.

Trong hành trình 12 năm phát triển, DOJILAND đã chinh phục được khách hàng, đối tác, giới chuyên môn, liên tiếp được vinh danh bởi các giải thưởng trong nước và quốc tế.

Tiêu biểu như: Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam” (Giải thưởng quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026); Nhà phát triển Bất động sản tiên phong về kiến tạo chuẩn mực sống sang tốt nhất Đông Nam Á và Giải thưởng công nhận đặc biệt dành cho doanh nghiệp Bất động sản thiết kế xuất sắc tại Đông Nam Á (Dot Property Southeast Asia 2025), Nhà phát triển Bất động sản hạng sang tốt nhất Đông Nam Á (Dot Property Southeast Asia 2024), Bằng khen của Thủ tướng nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập.

Trong thời gian tới, DOJILAND sẽ tiếp tục cho ra mắt các dự án quy mô trên khắp cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Huế, Hội An… Đó cũng sẽ là những sản phẩm đầy tâm huyết của DOJILAND, với mong muốn mang đến những giá trị khác biệt, đặc sắc và hoàn mỹ trong lĩnh vực bất động sản.