DOJI tạo điểm nhấn tại Hải Phòng: Từ công trình nổi bật đến trải nghiệm đẳng cấp

Trong một thập kỷ trở lại đây, Hải Phòng liên tục có những bước tiến vươn mình, khẳng định vị thế của thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - văn hóa - thương mại năng động của khu vực phía Bắc.

Trong dòng chảy phát triển đó, Tập đoàn DOJI đã và đang đầu tư đồng bộ tại địa phương: từ mở rộng chuỗi hệ thống trung tâm trang sức, đầu tư vào các hoạt động thương mại đến xây dựng các công trình biểu tượng cho thành phố.

Đầu tư trải nghiệm mua sắm trang sức

Tính đến nay, Tập đoàn DOJI đã vận hành 8 trung tâm, cửa hàng trang sức DOJI và Thế Giới Kim Cương tại Hải Phòng, phủ rộng các khu vực trọng điểm, đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng cao của người dân.

Việc mở rộng và phát triển đồng bộ hệ thống trung tâm trang sức không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ của DOJI, mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng phát triển của thương hiệu với thị trường Hải Phòng.

Không chỉ mở rộng hệ thống bán lẻ, mới đây, trong hai ngày 20/12 và 21/12, Tập đoàn DOJI đã tổ chức thành công triển lãm trang sức Shining Show diễn ra trong không gian lên tới 1.000m² tại Diamond Crown Hải Phòng, thu hút hàng nghìn khách hàng địa phương tới tham dự, mở ra không gian mua sắm đa trải nghiệm.

Shining Show lần đầu trưng bày các bảo vật kỷ lục của DOJI tại Hải Phòng (Ảnh: DOJI).

Tại DOJI Shining Show, thương hiệu lần đầu tiên trưng bày các bảo vật kỷ lục của DOJI như Ruby sao Hoàng Đế, Bảo Hồng Ngọc, Hồng Ngọc Thiên Châu, Vạn Dặm Kỳ Châu hay Hoa Ngọc Giai Nhân - những sản phẩm hiện có mặt tại Bảo tàng Đá quý DOJI (Hà Nội).

Bên cạnh đó, các tác phẩm mỹ nghệ vàng 24K được chế tác công phu như Đại Long Phú Quý, Đại Bàng Dũng Mãnh hay Kim Dần Vương Bảo cũng được giới thiệu, góp phần tôn vinh nghệ thuật chế tác và công nghệ vàng tiên tiến của DOJI.

DOJI Shining Show là một trong những triển lãm trang sức quy mô lớn nhất Hải Phòng (Ảnh: DOJI).

Không gian sự kiện được chia thành 9 khu vực chuyên biệt, cho phép khách hàng trực tiếp đeo thử, trải nghiệm và lựa chọn trong hàng chục nghìn sản phẩm đa dạng, từ trang sức kim cương, trang sức cưới, trang sức vàng 24K, đến đồng hồ, quà tặng vàng Kim Bảo Phúc.

Shining Show đưa khách tham dự bước vào thế giới trải nghiệm tương tác đa chiều thông qua chuỗi hoạt động hấp dẫn (Ảnh: DOJI).

Ngoài trải nghiệm sản phẩm và các hoạt động tương tác đa giác quan, Shining Show đã mang đến loạt đặc quyền mua sắm dành riêng cho khách hàng Hải Phòng, giúp đông đảo khách hàng dễ dàng tiếp cận trang sức kim cương với mức chi phí hợp lý.

Nhiều khách hàng cũng bày tỏ sự vui mừng khi trở thành những người tham dự may mắn trúng thưởng kim cương viên giá trị, trang sức thời thượng, đồng hồ hiệu hay quà tặng vàng ý nghĩa.

Kiến tạo những biểu tượng mới

Trên nền tảng hệ thống bán lẻ và trải nghiệm mua sắm trang sức được đầu tư bài bản, Tập đoàn DOJI tiếp tục mở rộng dấu ấn tại Hải Phòng khi tạo ra phân khúc chuyên biệt trong phát triển bất động sản - bất động sản nghệ thuật kim hoàn.

Ngay trước ngày diễn ra triển lãm Shining Show, DOJILAND - một thành viên thuộc Tập đoàn DOJI - đã khởi công dự án Khu phức hợp Dragon 75 Complex, với điểm nhấn là tòa tháp 75 tầng - Dragon Jade 75 ghi danh là “nóc nhà miền Bắc” và một trong những tòa tháp cao nhất Việt Nam.

Dragon 75 Complex được lựa chọn là một trong 234 dự án, công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, và kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của thành phố Cảng.

Phối cảnh tổng thể dự án Dragon 75 Complex (Ảnh: DOJI).

Lấy cảm hứng từ hình tượng Rồng - linh vật thiêng trong văn hóa Á Đông, Dragon 75 Complex được thiết kế gồm tòa tháp phức hợp 75 tầng Dragon Jade 75 và tòa tháp chung cư hạng sang 41 tầng Dragon Amber Residence.

Hai tòa tháp một lớn, một nhỏ, tượng trưng cho Rồng mẹ và Rồng con, tạo thành một tổng thể sống động, kể câu chuyện về hành trình trưởng thành, chở che và gắn kết. Nơi đây được kỳ vọng sẽ mang đến một chuẩn mực sống - làm việc - giải trí mới ngay tại trung tâm Hải Phòng, đóng góp vào hành trình đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Duyên hải Bắc Bộ, sánh ngang với các đô thị phát triển trong khu vực.

Từ hệ thống trung tâm trang sức, các sự kiện trải nghiệm quy mô lớn như Shining Show đến những dự án bất động sản mang tính biểu tượng, DOJI đang từng bước tạo nên những điểm sáng mới tại Hải Phòng, góp phần làm giàu diện mạo đô thị, đời sống tiêu dùng và phong cách sống hiện đại của thành phố Cảng trong giai đoạn phát triển mới.

