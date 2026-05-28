Doanh thu hai "ông lớn" phân phối điện Hà Nội và TPHCM tăng vọt

Tiêu thụ điện tại Hà Nội, TPHCM tăng kỷ lục

Nắng nóng kéo dài trong những ngày cuối tháng 5 khiến nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội và TPHCM tăng vọt, sản lượng tiêu thụ liên tiếp lập kỷ lục mới.

Theo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI), thời tiết Hà Nội xuất hiện nhiều đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt ngoài trời duy trì ở mức cao, khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh… tăng mạnh. Điều này kéo theo sản lượng điện tiêu thụ trên toàn thành phố liên tục đi lên.

Thống kê từ EVNHANOI cho thấy, trong giai đoạn từ 20/5 đến 24/5, tổng sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Nội đạt hơn 509 triệu kWh, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng ngày 24/5, mức tiêu thụ điện đạt gần 109,9 triệu kWh, cao nhất kể từ đầu năm.

Trong khi đó, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cho biết sản lượng điện tiêu thụ từ giữa tháng 5 liên tục xác lập các mốc kỷ lục mới. Cao nhất là ngày 14/5 với 197,68 triệu kWh, vượt khoảng 11% so với mức đỉnh của năm trước.

Theo EVNHCMC, tình trạng nắng nóng và oi bức kéo dài tại thành phố đã làm nhu cầu sử dụng điện cho mục đích làm mát tăng cao, khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng mạnh.

Trước diễn biến này, EVNHANOI khuyến nghị người dân chủ động theo dõi lượng điện sử dụng hàng ngày để điều chỉnh thói quen tiêu dùng hợp lý. Trong khi đó, EVNHCMC phối hợp cùng Sở Công Thương TPHCM vận động khách hàng chuyển 5-10% công suất sử dụng điện trong khung giờ cao điểm từ 17h đến 20h sang sau 22h trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7.

Các doanh nghiệp điện đang kinh doanh ra sao?

Nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh những năm gần đây khiến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp phân phối điện nhận được nhiều sự quan tâm.

EVNHCMC vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với doanh thu thuần đạt 106.532 tỷ đồng, tăng 47% so với năm trước. Mức tăng trưởng cao một phần đến từ việc doanh nghiệp tiếp nhận lại Công ty Điện lực Bình Dương và Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu từ Tổng công ty Điện lực miền Nam kể từ ngày 1/7/2025.

Trong tổng doanh thu phân phối điện toàn quốc năm 2025 khoảng 640.000 tỷ đồng, EVNHCMC chiếm khoảng 17%, đứng thứ ba toàn ngành. Dẫn đầu hệ thống là EVNHANOI với doanh thu 227.080 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2024.

Không chỉ doanh thu tăng, lợi nhuận của các công ty điện lực cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. EVNHCMC đạt lợi nhuận trước thuế 375 tỷ đồng, tăng 61,5% so với mức 232 tỷ đồng của năm trước. Trong khi đó, EVNHANOI báo lãi sau thuế 1.365 tỷ đồng, cao hơn khoảng 70% so với năm 2024.

Đến cuối năm 2025, tổng công suất nguồn điện của toàn hệ thống đạt khoảng 87.600MW, tăng thêm khoảng 6.400MW so với năm trước.