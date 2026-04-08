Doanh nhân Việt kỳ vọng gì ở chính sách trong nhiệm kỳ mới?

Doanh nghiệp cần chính sách sát thực tế, không chỉ “đúng trên giấy”

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Hàng Việt Nam chất lượng cao - cho rằng bối cảnh kinh doanh năm 2026 bên cạnh những thuận lợi thì cũng đang đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp, từ biến động thị trường đến áp lực chi phí.

Theo bà, trước đây, một số chính sách sau khi được ban hành thì khâu triển khai lại thiếu sự thống nhất giữa các cơ quan quản lý, dẫn tới hiệu quả chưa như kỳ vọng. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các doanh nghiệp cũng chưa thực sự đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả chung của nền kinh tế.

Hiện nay, các định hướng điều hành của Chính phủ đã thể hiện rõ mục tiêu "vươn mình", không chỉ dừng ở lý luận mà đã và đang dần đi vào thực tiễn với các giải pháp cụ thể.

Doanh nhân, doanh nghiệp kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ cải cách mạnh thể chế

Từ đó, bà Hạnh kỳ vọng môi trường kinh doanh trong thời gian tới sẽ minh bạch hơn, hiệu quả hơn. Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh vai trò của đối thoại hai chiều giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

“Muốn Chính phủ lắng nghe thì các doanh nghiệp cũng phải có kênh truyền thông tốt hơn. Khi hai bên thông suốt, chính sách sẽ sát thực tế hơn và hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn”, bà nói.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần chủ động tuân thủ pháp luật và phản hồi trong quá trình thực thi, góp phần hoàn thiện chính sách.

Đồng quan điểm, ông Trần Hữu Thân - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dầu Thực vật Tân Bình - cho rằng chính sách của Chính phủ nên hướng về mục đích chung hỗ trợ doanh nghiệp. Ông cho biết công ty đang phải theo sát chính sách để hiểu sâu, hiểu đúng và thực thi đúng với pháp luật; song song vẫn đi đúng với chiến lược kinh doanh công ty.

Nói về kỳ vọng, ông Thân đặc biệt nhấn mạnh hai nghị quyết mới là Nghị quyết 68 phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 79 phát triển kinh tế Nhà nước. "Tôi đánh giá đây là những điểm đột phá, rất tốt cho doanh nghiệp. Dù vậy, trong giai đoạn đầu, nhiều doanh nghiệp còn bỡ ngỡ và cần thời gian để vận hành trơn tru", ông nói.

Tiếp tục cải cách thể chế

Ở góc độ hiệp hội doanh nghiệp, GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, cho rằng môi trường kinh doanh hiện nay chịu tác động mạnh từ các yếu tố bên ngoài như xung đột địa chính trị, lạm phát toàn cầu, biến động giá năng lượng và chi phí logistics (dịch vụ hậu cần).

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực nhỏ và vừa - chiếm tới khoảng 98% tổng số doanh nghiệp và đóng góp hơn 40% GDP - đang phải đối mặt với áp lực lớn về chi phí và rủi ro.

Theo ông, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện khung pháp lý theo hướng minh bạch và có khả năng dự báo cao.

GS.TS Mạc Quốc Anh chia sẻ tại hội thảo về ESG do báo Dân trí tổ chức (Ảnh: Mạnh Quân).

Thực tế, dù môi trường đầu tư đã có cải thiện, hệ thống pháp luật vẫn tồn tại tình trạng chồng chéo, đặc biệt ở các lĩnh vực như đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Nhiều doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục với nhiều cơ quan khác nhau cho cùng một dự án, kéo dài thời gian và làm tăng chi phí tuân thủ.

“Có những trường hợp cùng một vấn đề nhưng lại được quy định ở nhiều văn bản khác nhau, khiến việc áp dụng trở nên phức tạp”, ông Quốc Anh nêu.

Theo ông, nhiệm kỳ tới cần tiếp tục rà soát, đồng bộ hóa hệ thống pháp luật, qua đó giảm chồng chéo và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.

Chính sách cần có trọng tâm, tăng hiệu quả thực thi

Ở góc độ doanh nghiệp sản xuất, bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Công ty cổ phần Công nghệ Thế hệ mới Hanel PT, cho rằng chính sách công nghiệp trong nhiệm kỳ tới cần có bước chuyển rõ nét, đặc biệt ở khâu thực thi.

Theo bà, cần chuyển từ hỗ trợ dàn trải sang chính sách có trọng tâm, lựa chọn những doanh nghiệp đủ năng lực để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, từ đó hình thành lực lượng dẫn dắt.

Đồng thời, chính sách cần ổn định và có tầm nhìn dài hạn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào công nghệ và mở rộng sản xuất.

Một trong những vấn đề được doanh nghiệp quan tâm là cải cách thủ tục hành chính. Theo bà Trang, cần tiếp tục đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, tránh chồng chéo giữa các cơ quan.

Cùng với đó, việc đẩy mạnh cơ chế một cửa, xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm và tăng cường số hóa sẽ giúp nâng cao tính minh bạch và hiệu quả.

Bà cũng cho rằng các chính sách hỗ trợ về công nghệ, công nghiệp hỗ trợ và khoa học - công nghệ cần được thiết kế theo hướng rõ tiêu chí, minh bạch quy trình để doanh nghiệp thực sự tiếp cận được.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần các cơ chế tài chính, tín dụng và thuế phù hợp để thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Cần phân biệt chính sách để tạo động lực cho các lĩnh vực dẫn dắt

Từ góc độ doanh nghiệp bất động sản công nghiệp, ông Nguyễn Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Shinec, cho rằng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách thủ tục hành chính vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Theo ông, dù Quốc hội đã có nhiều động thái sửa đổi luật, vẫn cần tiếp tục rà soát để đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với thực tiễn.

Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Shinec (Ảnh: Hải Long).

Một vấn đề quan trọng khác là cần phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn trong chính quyền 2 cấp, giúp xử lý thủ tục nhanh hơn, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Ông Điệp cũng nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong cải cách hành chính, nhưng cho rằng hạ tầng và hệ thống hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, cần được đầu tư đồng bộ hơn.

Đặc biệt, ông cho rằng chính sách cần phân biệt rõ giữa các loại hình bất động sản, nhất là giữa bất động sản nhà ở và bất động sản công nghiệp.

Theo ông, bất động sản công nghiệp đóng vai trò nền tảng cho phát triển sản xuất và tăng trưởng kinh tế, nhưng hiện vẫn bị xếp chung trong chính sách tín dụng với bất động sản nhà ở, dẫn đến khó khăn trong tiếp cận vốn.

“Nếu không có sự phân tách rõ ràng, đặc biệt về tín dụng, sẽ ảnh hưởng đến phát triển hạ tầng công nghiệp - một động lực quan trọng của tăng trưởng”, ông Điệp nhận định.