Doanh nhân Nguyễn Trọng Khang: Việc khó là “đặc sản” của MK Group

Trong bài viết "Việc khó là đặc sản của MK Group" gửi tới báo Dân trí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, ông Nguyễn Trọng Khang - Chủ tịch HĐQT MK Group - đã có những chia sẻ thẳng thắn về mong muốn “được giao việc khó”, nhằm thực hiện khát vọng đưa công nghệ bảo mật Việt chiếm lĩnh những đỉnh cao mới.

Dưới đây là bài viết của ông Nguyễn Trọng Khang.

10 điểm rực rỡ hòa vào khát vọng tự cường và nhịp đập cùng các Nghị quyết quan trọng

Năm 2025 khép lại, đánh dấu một chương mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong dòng chảy đó, MK Group không chỉ là một doanh nghiệp công nghệ mà đã trở thành một "mắt xích" chiến lược trong chuỗi giá trị bảo mật quốc gia.

2025 là năm ghi dấu ấn mạnh mẽ khi mà các Nghị quyết 57, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đi vào thực tiễn. Chúng tôi luôn tâm niệm doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi gắn liền với vận mệnh quốc gia.

Nghị quyết 68 về cải cách thủ tục và Nghị quyết 57 về hoàn thiện thể chế kinh tế đã mở ra không gian cực lớn cho chuyển đổi số. Doanh nghiệp chúng tôi đã chủ động nắm bắt, không chỉ dừng lại ở việc cung cấp giải pháp mà còn tham gia xây dựng hạ tầng số, bảo mật số để hiện thực hóa các mục tiêu của Chính phủ.

Ông Nguyễn Trọng Khang - Chủ tịch HĐQT MK Group (Ảnh: NVCC).

Nếu để nói về 10 điểm sáng rực rỡ trong năm 2025, tôi có thể điểm ra những cột mốc định nghĩa một năm bứt phá của tập đoàn.

Đầu tiên là số hóa thẻ Đảng viên. Chúng tôi triển khai thành công hệ thống thẻ Đảng viên thông minh, góp phần hiện đại hóa công tác Đảng. Đây cũng là minh chứng cho sự tin tưởng của Trung ương vào năng lực bảo mật của tập đoàn.

Thứ 2 là hoàn thiện hạ tầng sản xuất khổng lồ với “đại công trường” nhà máy rộng 40.000m2 tại Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), cũng là trung tâm sản xuất thẻ và thiết bị bảo mật lớn nhất khu vực.

Thứ 3 là xuất khẩu nhà máy thẻ sang Ethiopia. Không chỉ bán sản phẩm, chúng tôi đã "xuất khẩu" cả một dây chuyền công nghệ sang châu Phi, khẳng định được vị thế tổng thầu giải pháp quốc tế.

Thứ 4 là việc sở hữu 100% của Alterosa MK - liên doanh giữa Tập đoàn Alterosa (Brazil) và MK Group, chuyên về giải pháp thanh toán, thẻ thông minh và dịch vụ fintech. Quyết định mua lại toàn bộ cổ phần giúp cho MK Group nắm quyền tự chủ tuyệt đối trong chuỗi cung ứng toàn cầu, mở rộng thị phần tại các khu vực khó tính.

Thứ 5, chúng tôi trở thành “cánh tay nối dài” của công nghiệp Quốc phòng khi ký kết hợp tác toàn diện và thực hiện động viên quốc phòng với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, sẵn sàng nguồn lực công nghệ cho nhiệm vụ an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và MK Smart (thuộc MK Group) công bố những thành tựu đột phá về mật mã và tiêu chuẩn bảo mật quốc tế, chiều 9/2 (Ảnh: T.N).

Thứ 6, chúng tôi đạt chứng chỉ EAL5+ cho hệ điều hành ICAO (hộ chiếu/căn cước chip) và SAS GSMA cho e-SIM. Những chứng chỉ bảo mật này thuộc diện khắt khe nhất thế giới, cho phép tập đoàn "ngồi cùng mâm" với các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu.

Thứ 7 là tập đoàn chính thức là nhà cung cấp chữ ký số. Việc được cấp phép dịch vụ chữ ký số giúp tập đoàn hoàn thiện hệ sinh thái "xác thực - bảo mật - giao dịch”, phục vụ tối đa cho nền kinh tế số.

Thứ 8 là chúng tôi phát triển dòng sản phẩm AI camera “make in Vietnam”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết các bài toán an ninh đô thị và quản trị doanh nghiệp hiện đại.

Thứ 9, tập đoàn đồng hành Ban Cơ yếu Chính phủ với việc hợp tác toàn diện trong phát triển các giải pháp mật mã, đảm bảo tính tuyệt mật cho các dòng thông tin trọng yếu của Nhà nước.

Cuối cùng là việc hợp tác quốc tế đa phương khi mà tập đoàn mở rộng mạng lưới đối tác từ Mỹ, châu Âu đến Trung Đông, đưa công nghệ Việt Nam vươn tầm thế giới một cách mạnh mẽ.

Chúng tôi xác định tiến hành mua bán sáp nhập (M&A) tại nước ngoài với mục tiêu có nguồn lực và công nghệ lõi, giúp nhanh chóng hiện thực hóa việc tự chủ công nghệ. Tính tới nay, MK Group đã mua lại 3 doanh nghiệp ở Nam Phi, một tại Ethiopia, một ở Brazil , một tại Hungary.

Mong được giao những bài toán hóc búa nhất, mong được giao việc khó

Sau những gì đã đạt được năm 2025 với những điểm vừa nêu, kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi trong năm 2026 không nằm ở những con số về doanh thu nữa, mà là “được giao những việc khó”.

Tại MK Group, chúng tôi có một niềm tin sắt đá, đó là việc khó chính là cơ hội để trưởng thành. Những dự án mà người khác e dè về độ phức tạp vì yêu cầu bảo mật khắt khe hay vì chưa có tiền lệ thì đó lại chính là "đất diễn" của MK.

Chúng tôi mong muốn Chính phủ và các đối tác tin tưởng giao cho tập đoàn những bài toán hóc búa nhất về chủ quyền số, về hạ tầng thanh toán quốc gia hay những hệ thống camera AI kiểm soát an ninh biên giới.

Tôi cho rằng không có công ty công nghệ nào muốn phát triển được mà lại không có Chính phủ bảo trợ theo kiểu giao việc, nên chúng tôi mong muốn được Nhà nước giao việc khó và doanh nghiệp như chúng tôi sẽ đảm bảo đầu ra. Khi giải quyết được những việc khó đó, chúng ta không chỉ có sản phẩm tốt, mà còn khẳng định được trí tuệ Việt không thua kém bất kỳ cường quốc nào.

Tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi là chinh phục những thách thức công nghệ lớn nhất.

Đầu tiên, với tâm thế “lính chiến” công nghệ, chúng tôi không tìm kiếm những con đường bằng phẳng mà tự nguyện dấn thân vào những lĩnh vực đòi hỏi hàm lượng chất xám cao nhất và độ bảo mật tuyệt đối.

Ông Nguyễn Trọng Khang giới thiệu về sản phẩm của MK Group tại triển lãm sơ kết Đề án 06 giai đoạn 2022-2025 (Ảnh: NVCC).

Thứ hai, chúng tôi tham gia giải quyết bài toán quốc gia, từ việc bảo mật thẻ Đảng viên, hộ chiếu điện tử đạt chuẩn CC EAL5+ đến việc xây dựng hệ sinh thái e-SIM, MK Group định vị mình là "người giải lời giải khó" cho lộ trình chuyển đổi số của Việt Nam.

Điểm tiếp theo là giá trị từ áp lực. Chúng tôi tin rằng áp lực từ những nhiệm vụ chiến lược của Trung ương và Bộ Chính trị như Nghị quyết 57, Nghị quyết 68 là động lực để MK Group bứt phá khỏi vùng an toàn, vươn ra chiếm lĩnh thị trường quốc tế.

Vậy tại sao thông điệp "việc khó" lại quan trọng với MK Group?

Chúng tôi xây dựng sự tin cậy chiến lược. Tập đoàn là đối tác số 1 cho các cơ quan trọng yếu như Ban Cơ yếu Chính phủ hay Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Chỉ những đơn vị làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi như cách mà MK Group làm với chip, AI camera và đã thành công thì chúng tôi mới đủ tự tin để đi “xin việc khó”, khẳng định vị thế dẫn đầu.

Với truyền cảm hứng, chúng tôi tạo ra một văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ, nơi các kỹ sư giỏi nhất muốn đầu quân để thực hiện những dự án tầm cỡ quốc gia.

Năm 2026 này, để nói về kỳ vọng, tôi kỳ vọng vào AI camera, công nghiệp quốc phòng. Ngoài ra còn là xuất khẩu các sản phẩm bảo mật kỹ thuật số thông minh (smart digital security) ra nước ngoài, gồm hộ chiếu và căn cước công dân điện tử.

Tinh thần của Nghị quyết 57 là thúc đẩy đổi mới sáng tạo không ngừng. Với MK Group, chúng tôi không ngủ quên trên chiến thắng. Mỗi tấm căn cước, mỗi chiếc thẻ e-SIM hay mỗi thuật toán AI Camera đều mang trong mình khát vọng tự cường của người Việt. Năm 2026 sẽ là năm chúng tôi tăng tốc để đưa "công nghệ bảo mật Việt" chiếm lĩnh những đỉnh cao mới.

* Tiêu đề phụ do báo Dân trí đặt lại.