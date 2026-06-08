Doanh nghiệp xuất khẩu đối mặt "bẫy AI": Mất 72.000 USD chỉ sau vài email

Cơn "ác mộng" mới của doanh nghiệp xuất khẩu

Một vụ việc gần đây khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu giật mình khi một doanh nghiệp Việt Nam bị lừa gần 72.000 USD sau quá trình giao dịch trực tuyến với đối tác nước ngoài. Điều đáng nói là các đối tượng không sử dụng thủ đoạn quá phức tạp mà tận dụng chính lòng tin được hình thành trong quá trình đàm phán từ xa để thực hiện hành vi gian lận.

Theo Phó giáo sư Maheshwari từ Đại học RMIT Việt Nam, sự bùng nổ của số hóa đang tạo điều kiện để các hình thức gian lận thương mại phát triển với tốc độ và quy mô lớn hơn trước rất nhiều. Nếu như trước đây các giao dịch quốc tế thường đi kèm những bước gặp gỡ, kiểm tra thực địa hoặc xác minh trực tiếp thì hiện nay phần lớn hoạt động thương mại được thực hiện qua email, tài liệu điện tử và các nền tảng trực tuyến.

Phó giáo sư Greeni Maheshwari, Đại học RMIT Việt Nam (Ảnh: RMIT).

Điều này đặc biệt phổ biến tại Việt Nam, nơi nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa phụ thuộc vào các phương thức giao dịch từ xa để tìm kiếm khách hàng quốc tế.

Sự xuất hiện của AI càng khiến tình hình trở nên đáng lo ngại hơn. Các đối tượng lừa đảo giờ đây có thể tạo email giả mạo với nội dung thuyết phục, sao chép website, làm giả tên miền hoặc thậm chí tái tạo gần như hoàn hảo danh tính của nhà cung cấp và đối tác.

Theo chuyên gia RMIT, nhiều dấu hiệu cảnh báo truyền thống mà doanh nghiệp từng sử dụng để phát hiện lừa đảo đang dần mất tác dụng. Khi AI có thể tạo ra các cuộc trao đổi chuyên nghiệp, hồ sơ doanh nghiệp có vẻ hợp pháp và hệ thống liên lạc giống hệt đối tác thật, việc phân biệt thật - giả ngày càng khó khăn.

Trong bối cảnh tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam đã vượt 930 tỷ USD vào năm 2025, số lượng doanh nghiệp giao dịch hoàn toàn trực tuyến với các đối tác chưa từng gặp mặt ngày càng tăng. Cơ hội mở rộng thị trường lớn hơn, nhưng đồng thời cánh cửa cho các hành vi gian lận xuyên biên giới cũng rộng mở hơn bao giờ hết.

Không chỉ dừng ở hoạt động xuất nhập khẩu, các hình thức gian lận số còn lan sang thương mại điện tử, đầu tư trực tuyến, nền tảng tiền mã hóa giả mạo và các đường dẫn lừa đảo được quảng bá trên mạng xã hội.

Những dấu hiệu cảnh báo đang ngày càng khó nhận biết

Theo Phó giáo sư Maheshwari, các doanh nghiệp không thể tiếp tục dựa vào những phương thức quản trị rủi ro truyền thống nếu muốn bảo vệ mình trước các hình thức lừa đảo được hỗ trợ bởi AI. Điểm nguy hiểm nằm ở chỗ các đối tượng hiện không chỉ sử dụng thông tin giả mà còn khai thác dữ liệu bị rò rỉ, danh tính số và các công cụ AI để xây dựng những kịch bản rất thuyết phục.

Các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu cảnh báo như hồ sơ người mua hoặc đối tác không thể xác minh độc lập, hành vi đàm phán bất thường, liên tục tạo áp lực về thời gian, yêu cầu thay đổi thông tin thanh toán đột ngột hoặc xuất hiện sự không nhất quán trong các giấy tờ giao dịch.

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo rằng chính các dấu hiệu này cũng đang bị công nghệ làm mờ đi. Một email giả mạo được AI hỗ trợ có thể giống gần như hoàn toàn email thật. Một website lừa đảo có thể được sao chép chỉ trong thời gian ngắn với mức độ tinh vi rất cao.

Để giảm thiểu rủi ro, doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế xác minh nhiều lớp thay vì chỉ tin vào một kênh liên lạc duy nhất.

Các khuyến nghị được đưa ra bao gồm xác minh đối tác thông qua các nguồn độc lập thay vì chỉ trao đổi qua email, yêu cầu xác nhận từ nhiều bên khi có thay đổi về thông tin thanh toán, sử dụng các nền tảng giao dịch an toàn, đào tạo nhân viên nhận diện các hình thức giả mạo mới do AI hỗ trợ và ưu tiên những công cụ thanh toán an toàn như thư tín dụng (L/C) hoặc các dịch vụ ký quỹ đã được xác thực.

Theo giới chuyên gia, trong môi trường kinh doanh số hiện nay, việc đầu tư cho an ninh giao dịch không còn là chi phí phụ mà đã trở thành điều kiện sống còn đối với doanh nghiệp xuất khẩu.

Cuộc chiến chống gian lận AI không thể chỉ đặt lên vai doanh nghiệp

Bên cạnh nỗ lực tự bảo vệ của doanh nghiệp, RMIT cho rằng vai trò của Chính phủ và các cơ quan quản lý sẽ ngày càng quan trọng trong việc đối phó với các hình thức gian lận thương mại thế hệ mới. Theo Phó giáo sư Maheshwari, một trong những nhiệm vụ cấp thiết là nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo và chiến dịch truyền thông về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến.

Song song đó, cần tăng cường khung pháp lý đối với thương mại xuyên biên giới, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giải quyết tranh chấp và thực thi pháp luật. Đây được xem là yếu tố then chốt bởi phần lớn các vụ gian lận thương mại hiện nay đều có yếu tố nước ngoài, khiến việc truy vết và thu hồi tài sản trở nên phức tạp.

Chuyên gia RMIT cũng đề xuất xây dựng các cơ sở dữ liệu đối tác quốc tế đã được xác thực để doanh nghiệp có thể tra cứu và đánh giá mức độ uy tín trước khi giao dịch.

Doanh nghiệp cần vượt ra khỏi các phương thức quản trị rủi ro truyền thống và chuẩn bị cụ thể cho các hình thức gian lận được hỗ trợ bởi công nghệ số (Ảnh: Magnific).

Trong thời đại AI có thể tạo ra danh tính giả, tài liệu giả và các hình thức liên lạc giả mạo với chi phí thấp, việc phát triển các tiêu chuẩn xác minh số và cơ chế chia sẻ thông tin giữa doanh nghiệp, tổ chức tài chính và cơ quan chức năng trở nên đặc biệt quan trọng.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý có thể đầu tư vào hệ thống phát hiện gian lận ứng dụng AI nhằm nhận diện các mô hình giao dịch bất thường, tài liệu đáng ngờ và các dấu hiệu rủi ro trong thanh toán quốc tế. Các nền tảng cảnh báo sớm cũng có thể giúp doanh nghiệp nhận được thông tin kịp thời trước khi thiệt hại xảy ra.

Theo RMIT, khi AI đang trở thành "trợ thủ" mới của các đối tượng lừa đảo, cuộc chiến chống gian lận thương mại cũng buộc phải bước sang một giai đoạn mới. Trong đó, năng lực số của doanh nghiệp, cơ chế quản lý hiện đại và sự hợp tác quốc tế sẽ là những lá chắn quan trọng để bảo vệ hoạt động xuất khẩu trước các rủi ro ngày càng tinh vi.