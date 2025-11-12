Doanh nghiệp Việt tăng tốc đầu tư ra nước ngoài, gặt hái lợi nhuận cao

Xu hướng này phản ánh bước chuyển chiến lược trong giai đoạn hội nhập sâu của nền kinh tế Việt Nam.

Ngày 8/11, Three O'Clock - chuỗi cà phê do một nữ TikToker Việt sáng lập - đã chính thức khai trương 3 cửa hàng đầu tiên tại thành phố Gurugram (Ấn Độ), chỉ sau 11 tháng ký hợp đồng nhượng quyền quốc tế. Đây là thương hiệu cà phê Việt đầu tiên đặt chân vào thị trường đông dân thứ hai thế giới.

Mới đây, Nutifood (Việt Nam) và ViPlus Dairy (Australia) đã ký kết hợp tác thành lập liên doanh quốc tế GippsNature, với tổng vốn đầu tư hơn 3 triệu USD. Thương hiệu hướng tới phát triển các sản phẩm dinh dưỡng toàn cầu từ nguyên liệu và công nghệ tiêu chuẩn cao của Australia kết hợp kinh nghiệm phát triển thị trường của Việt Nam. Ký kết này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của ông Danny Pearson - Bộ trưởng Phát triển Kinh tế & Việc làm kiêm Bộ trưởng Tài chính bang Victoria (Australia).

Trước đó, startup Care With Love (CWL) trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng công bố hoạt động tại Campuchia.

Chuyên gia nhượng quyền Nguyễn Phi Vân dự báo làn sóng "xuất ngoại" sẽ ngày càng tăng (Ảnh: DT).

Bà Nguyễn Phi Vân, chuyên gia nhượng quyền quốc tế, cho rằng các thương vụ như Three O’Clock hay CWL cho thấy khả năng “xuất khẩu thương hiệu” của Việt Nam đã đạt tầm cao mới. “Chúng ta không chỉ xuất khẩu nguyên liệu, mà đã bắt đầu xuất khẩu giá trị văn hóa, phong cách sống và mô hình kinh doanh ra thế giới”, bà nhận định.

Theo bà Vân, năm 2025 sẽ là cột mốc khởi đầu cho ngành nhượng quyền thương hiệu Việt, còn 2026-2027 sẽ chứng kiến “sự trưởng thành mạnh mẽ” của các thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu - dù xuất phát điểm nhiều thương hiệu chỉ là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam cũng đã khẳng định vị thế ở thị trường quốc tế. FPT Software đạt doanh thu gần 29.400 tỷ đồng từ mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài trong 9 tháng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Vinamilk ghi nhận 9.500 tỷ đồng doanh thu quốc tế, đóng góp lớn cho tăng trưởng chung.

Ở mảng tài chính - viễn thông, Viettel tiếp tục là điển hình thành công với hàng chục thị trường quốc tế, còn Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt (LaoVietBank) duy trì hoạt động hiệu quả suốt 25 năm qua.

Theo giới chuyên gia, làn sóng “xuất ngoại doanh nghiệp Việt” sẽ còn tăng tốc, không chỉ đem lại nguồn thu lớn mà còn góp phần nâng tầm vị thế quốc gia trên bản đồ kinh tế thế giới.