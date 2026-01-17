Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập 3 năm kể từ khi thành lập

Chính phủ ban hành Nghị định số 20 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/1.

Cụ thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm đầu kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu. Chính sách này không áp dụng với doanh nghiệp thành lập do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi chủ sở hữu hoặc loại hình hoạt động.

Các công ty khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp được miễn thuế thu nhập 2 năm đầu và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập được ưu đãi hoặc phân bổ theo tỷ lệ doanh thu, chi phí.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng được miễn thuế với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Thu nhập được miễn thuế bao gồm cả trường hợp bán doanh nghiệp nhưng không áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu của công ty đại chúng, tổ chức niêm yết hoặc đăng ký giao dịch theo pháp luật về chứng khoán.

Trường hợp bán toàn bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định về chuyển nhượng bất động sản.

Với thuế thu nhập cá nhân, Nghị định quy định miễn khoản này cho người có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Cá nhân bán toàn bộ doanh nghiệp gắn với bất động sản vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định về chuyển nhượng bất động sản.

Chuyên gia, nhà khoa học tại trung tâm nghiên cứu phát triển, khởi nghiệp, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo... được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 2 năm đầu, giảm 50% với 4 năm tiếp theo với khoản thu từ tiền lương, tiền công. Thời gian ưu đãi được tính liên tục kể từ tháng phát sinh thu nhập.