Doanh nghiệp lớn mang cả tỷ USD tiền mặt gửi tiết kiệm ngân hàng

Báo cáo tài chính quý I/2025 hé lộ một xu hướng đáng chú ý trong cách các "ông lớn" quản trị nguồn tiền: thay vì để tiền mặt "nằm im", nhiều tập đoàn đã chủ động rót vốn vào các kênh đầu tư ngắn hạn như cho vay đối tác hoặc gửi tiết kiệm có kỳ hạn 3-12 tháng, động thái phản ánh rõ nét tác động của môi trường lãi suất đang biến động.

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) tiếp tục giữ ngôi vị quán quân về quy mô tiền và tương đương tiền, đạt gần 73.908 tỷ đồng tính đến ngày 31/3. Điểm đáng lưu ý là trong khi lượng tiền mặt thực tế nắm giữ có xu hướng giảm, khoản cho vay đối tác lại được bơm thêm đáng kể, tăng từ 9.477 tỷ đồng lên hơn 11.775 tỷ đồng, cho thấy tập đoàn đang tích cực tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi.

Cùng xu hướng với công ty mẹ, Vinhomes ghi nhận lượng tiền mặt giảm gần 19%, từ 56.900 tỷ đồng đầu năm còn 46.125 tỷ đồng vào cuối quý I. Phần tiền rút ra không "bốc hơi" mà được chuyển hóa thành đầu tư ngắn hạn, tăng từ 7.814 tỷ đồng lên 10.288 tỷ đồng, chủ yếu thông qua kênh cho vay đối tác.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Xếp thứ ba là Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) với tổng tiền và tương đương tiền đạt 46.548 tỷ đồng. Trong quý, doanh nghiệp này đã bổ sung hơn 3.800 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, bước đi thận trọng nhưng cho thấy định hướng ưu tiên an toàn thanh khoản đi kèm sinh lời ổn định.

Đứng ngay sau là Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) với hơn 46.385 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 1% so với đầu năm. Riêng danh mục đầu tư ngắn hạn duy trì ở mức 41.831 tỷ đồng, gần như không đổi so với cùng kỳ.

Vinamilk (mã chứng khoán: VNM) tiếp tục gia tăng tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn, từ 21.891 tỷ đồng lên 23.002 tỷ đồng - động thái cho thấy "bà hoàng ngành sữa" không bỏ lỡ cơ hội sinh lời từ dòng tiền nhàn rỗi trong bối cảnh lãi suất leo thang. Tương tự, Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) ghi nhận tổng tiền và tương đương tiền tăng gần 38%, trong đó riêng danh mục đầu tư ngắn hạn - chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn - bật tăng hơn 18%, đạt 24.267 tỷ đồng.

Trong khi phần lớn doanh nghiệp chọn cách "đặt cược" vào lãi suất, Tập đoàn FPT (mã chứng khoán: FPT) lại đi theo hướng khác. Lượng tiền mặt nắm giữ của công ty công nghệ này giảm gần một nửa, xuống còn 26.745 tỷ đồng. Song thay vì chuyển sang tiền gửi tiết kiệm, FPT dùng nguồn lực đó để trả nợ, chủ động giảm áp lực chi phí lãi vay. Kết quả, nợ ngắn hạn của tập đoàn đã được kéo giảm mạnh từ 41.525 tỷ đồng xuống còn 25.696 tỷ đồng chỉ trong một quý.

Bức tranh dịch chuyển dòng tiền nói trên không phải ngẫu nhiên. Quý I/2025 chứng kiến mặt bằng lãi suất tăng nóng dưới áp lực thanh khoản, với lãi suất tiền gửi tiết kiệm có lúc chạm ngưỡng 9%/năm, chủ yếu nhờ các chương trình lãi suất cộng thêm và ưu đãi gửi trực tuyến. Mức sinh lời hấp dẫn này đủ sức thay đổi hành vi của cả doanh nghiệp lẫn người dân, khi xu hướng chung đều ghi nhận dòng tiền chảy mạnh vào các kênh gửi ngắn hạn để tranh thủ lãi cao.

Bước sang tháng 4, sau cuộc làm việc giữa các ngân hàng thương mại và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất đã được điều chỉnh hạ nhiệt phần nào. Tuy vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, lãi suất tiết kiệm vẫn đang duy trì ở mức hấp dẫn, trong khi lãi suất cho vay tiếp tục neo cao. Kịch bản hạ lãi suất toàn diện, nếu có, nhiều khả năng phải chờ đến sau quý II - khi bức tranh vĩ mô trở nên ổn định hơn.