Doanh nghiệp khai thác gần 1 tấn vàng năm 2025 kinh doanh ra sao?

Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, mã chứng khoán: KSV) vừa công bố kết quả kinh doanh tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất của toàn hệ thống đạt 14.454 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt tới 2.399 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần so với mục tiêu 1.000 tỷ đồng đề ra đầu năm. Với kết quả này, doanh nghiệp dự kiến đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 1.981 tỷ đồng.

Về sản lượng thực hiện, Vimico ghi nhận con số tích cực ở mảng kim loại quý khi khai thác được 918kg vàng và 31.200 tấn đồng tấm. Tuy nhiên, mảng phôi thép vẫn gặp nhiều thách thức, chưa đạt kỳ vọng do chịu áp lực kép từ nhu cầu thị trường yếu và đà giảm của giá bán.

Khai thác cả tấn vàng mỗi năm, sở hữu mỏ đất hiếm lớn nhất nước

Là đơn vị thành viên cốt lõi của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Vimico đang nắm giữ lợi thế chiến lược khi quản lý chuỗi mỏ khoáng sản giá trị cao từ đồng, kẽm, thiếc đến vàng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp duy trì năng suất khai thác ổn định ở mức gần 1 tấn vàng/năm - con số dự kiến sẽ tiếp tục được bảo vệ trong trung hạn. Đặc biệt, "át chủ bài" của Vimico còn nằm ở mỏ đất hiếm Đông Pao, khu vực sở hữu trữ lượng lớn nhất cả nước, tạo vị thế độc tôn trong ngành khoáng sản.

Tuy nhiên, bức tranh kinh doanh năm qua không chỉ có thuận lợi. Ông Trịnh Văn Tuệ, Tổng giám đốc Vimico, nhận định doanh nghiệp đã phải đối mặt với "thử thách kép". Một mặt, điều kiện khai thác tại nhiều mỏ ngày càng xuống sâu, trực tiếp làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến tính ổn định của nguồn nguyên liệu đầu vào.

Mặt khác, thiên tai khắc nghiệt từ hoàn lưu các cơn bão số 5, 9, 10 và 11 đã giáng đòn mạnh vào hạ tầng sản xuất. Các công trường, dây chuyền luyện kim tại Cao Bằng, Thái Nguyên và Lào Cai bị hư hại nghiêm trọng, khiến chuỗi cung ứng nội bộ gián đoạn cục bộ.

Bước sang năm 2026, ban lãnh đạo Vimico dự báo thị trường sẽ tiếp tục vận động trong trạng thái "khó lường". Áp lực từ biến động giá nguyên liệu đầu vào cùng xu hướng hàm lượng khoáng sản ngày càng nghèo hóa đang đặt ra bài toán hóc búa về tối ưu hóa vận hành.

Trong bối cảnh đó, đẩy nhanh tiến độ phát triển tài nguyên và tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng được xác định là mục tiêu then chốt. Việc đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho các nhà máy tuyển khoáng, luyện kim sẽ là yếu tố quyết định để Vimico giữ vững đà tăng trưởng trước những biến số bất lợi của kinh tế toàn cầu.

Kế hoạch đến năm 2030 trình cổ đông tại kỳ họp thường niên 2025 (Ảnh: Chụp màn hình Nghị quyết HĐQT).

Trước đó tại kỳ họp cổ đông thường niên 2025, Vimico đã có định hướng tới 2030 với tổng doanh thu dự kiến đạt 13.957 tỷ và lợi nhuận trước thuế hơn 764 tỷ đồng.

Riêng năm 2026, công ty dự kiến đạt 13.842 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 2.042 tỷ đồng.

Có nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng

Tháng 11 vừa qua, Vimico cũng có thông báo đáng chú ý, liên quan đến việc đáp ứng điều kiện công ty đại chúng của doanh nghiệp.

Cụ thể, Hội đồng quản trị Vimico thừa nhận doanh nghiệp hiện vẫn chưa thỏa mãn quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán. Theo đó, một công ty đại chúng phải có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư (không phải cổ đông lớn) nắm giữ. Đây là rào cản lớn đối với Vimico khi cơ cấu sở hữu tại đây vốn cực kỳ cô đặc, với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nắm giữ tới 98,06% vốn điều lệ.

Trước thực tế này, ban lãnh đạo đã thống nhất giao Tổng giám đốc tiếp tục giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Tuy nhiên, một kịch bản tiêu cực đã được đưa ra: Nếu đến ngày 1/1/2026, cơ cấu cổ đông vẫn không có sự thay đổi hoặc không nhận được sự chấp thuận từ phía cơ quan quản lý, Vimico sẽ buộc phải nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng.

Sau thông tin bất lợi trên, cổ phiếu KSV ghi nhận chuỗi giảm sâu, mất khoảng 60% giá trị từ phiên 28/11 tới hết phiên 23/12 còn 92.700 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá thị trường đạt khoảng 18.540 tỷ đồng.

Cổ phiếu KVS giảm mạnh trước nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng (Ảnh: VNDStock).

Vimico trở thành công ty đại chúng từ cuối 2015 và đưa 200 triệu cổ phiếu lên UpCOM năm 2016, trước khi chuyển sang giao dịch trên HNX từ tháng 2/2023. Vimico là công ty con do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sở hữu 98,06% vốn.