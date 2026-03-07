Doanh nghiệp dược trên sàn chứng khoán sắp về tay Trung Quốc

Ngày 6/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán: IMP) của Lian SGP Holding Pte. Ltd (viết tắt Lian SGP). Đối tác ngoại chào mua 120,06 triệu cổ phiếu IMP.

Lian SGP là công ty con gián tiếp do Livzon Pharmaceutical Group sở hữu 100%.

Về Livzon Pharmaceutical Group, được biết đến là tập đoàn dược phẩm của Trung Quốc thành lập năm 1985 với vốn đăng ký khoảng 935 triệu NDT. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh dược phẩm, bao gồm thuốc hóa dược, thuốc sinh học, thuốc đông y và nguyên liệu dược (API). Livzon hiện có hơn 8.000 nhân viên và là một trong số ít doanh nghiệp dược của Trung Quốc niêm yết đồng thời tại cả thị trường trong nước và quốc tế.

Trước đó hồi tháng 1, Imexpharm từng công bố thông tin về việc nhận được hồ sơ chào mua công khai từ doanh nghiệp này với quy mô tương đương 77,94% vốn điều lệ. Giá chào mua dự kiến 57.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch khoảng 6.900 tỷ đồng, qua đó định giá Imexpharm vào khoảng 8.800 tỷ đồng.

Đối tác Trung Quốc sắp chi 6.900 tỷ đồng để thâu tóm Imexpharm (Ảnh minh họa: IMP).

Thực tế, kế hoạch thâu tóm Imexpharm của Livzon đã được công bố từ cuối tháng 5/2025 thông qua thỏa thuận mua lại cổ phần từ ba cổ đông lớn gồm SK Investment, CTCP Đầu tư Bình Minh Kim (Sunrise) và CTCP Đầu tư KBA.

Liên quan đến các thủ tục pháp lý của thương vụ, cuối tháng 12/2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định cho phép tập trung kinh tế có điều kiện tại Imexpharm, yêu cầu Lian SGP và các doanh nghiệp liên quan đảm bảo không phân biệt đối xử khi cung cấp dược chất kháng sinh cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, đồng thời duy trì ổn định nguồn cung thuốc kháng sinh chất lượng cao cho thị trường.

Trong diễn biến khác, Imexpharm vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng 17/3 để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Cuộc họp dự kiến tổ chức vào ngày 22/4.

Trên thị trường, cổ phiếu IMP kết phiên 6/3 tại 53.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng với vốn hóa hơn 8.301 tỷ đồng.