Doanh nghiệp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn mang 1.100 tỷ đồng gửi ngân hàng

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, mã chứng khoán: SAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I, ghi nhận doanh thu thuần đạt 779 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, hai mảng chủ lực là hàng miễn thuế và dịch vụ phòng chờ lần lượt mang về 161 tỷ đồng và 241 tỷ đồng.

Đây cũng là các mảng có hiệu quả sinh lời cao nhờ giá vốn thấp, đặc biệt dịch vụ phòng chờ ghi nhận biên lợi nhuận lên tới 86%, trong khi hàng miễn thuế đạt hơn 33%.

Ngoài ra, hoạt động tài chính tiếp tục đóng góp tích cực với 22 tỷ đồng doanh thu. Được biết, công ty đang có số dư tiền gửi ngân hàng hơn 1.100 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 155 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Sasco được thành lập từ năm 1993, hoạt động chính trong các lĩnh vực kinh doanh cửa hàng miễn thuế, dịch vụ sân bay, vận tải, cũng như đầu tư du lịch và bất động sản. Công ty do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT (được mệnh danh là vua hàng hiệu), với nhóm cổ đông liên quan đến gia đình ông nắm giữ hơn 46,5% vốn điều lệ.

Sasco theo đó được ví như “gà đẻ trứng vàng” cho vị doanh nhân này, khi doanh nghiệp hiện là đơn vị dịch vụ hàng không chủ lực tại sân bay Tân Sơn Nhất - cảng hàng không lớn nhất Việt Nam với công suất 17-20 triệu lượt khách mỗi năm.

Theo lý giải của doanh nghiệp, động lực tăng trưởng quý I đến từ sự phục hồi của lưu lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, với sản lượng khách đi và đến tăng khoảng 9%.

Không chỉ lợi nhuận từ kinh doanh bán lẻ hàng không, công ty còn ghi nhận nguồn thu tài chính từ khoản tiền gửi lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn (Ảnh: DT)

Nhiều doanh nghiệp lớn trên sàn cũng đem hàng nghìn tỷ đồng, thậm chí hàng trăm nghìn tỷ đồng gửi ngân hàng và thu tiền lãi. Có thể kể đến Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG), báo cáo tài chính quý I thể hiện số dư tiền, tương đương tiền, tiền gửi, đầu tư trái phiếu và cho vay của doanh nghiệp tính đến ngày 31/3 ở mức trên 48.000 tỷ đồng.

Hay tại Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH), tổng quy mô tiền gửi ngân hàng của tập đoàn này lên tới xấp xỉ 146.500 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng tài sản. Với khoản tiền gửi này, năm qua Bảo Việt thu về khoản lãi tiền gửi hơn 7.000 tỷ đồng…