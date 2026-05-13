Doanh nghiệp bầu Đức đầu tư trồng 5.000ha cà phê tại Lào

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) mới đây đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án phát triển 5.000ha cà phê.

Dự lễ ký kết có lãnh đạo Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak (tỉnh Champasak), Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, đại diện Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ký kết biên bản ghi nhớ trồng 5.000ha cà phê (Ảnh: Văn Hùng).

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ hợp tác phát triển trồng 5.000ha cà phê trên cao nguyên Bolaven và xây dựng nhà máy chế biến tại huyện Paksong, đều thuộc tỉnh Champasak. Nơi đây được đánh giá là một trong những vùng trồng cà phê chất lượng cao của Đông Nam Á.

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai, cho biết ngoài việc phát triển cà phê tại tỉnh Champasak, doanh nghiệp đang đặt mục tiêu mở rộng vùng nguyên liệu lên hơn 20.000ha tại Lào, Campuchia và Việt Nam.

"Cùng với phát triển nông nghiệp, đơn vị sẽ hỗ trợ các mảng đào tạo thể thao, xây nhà cộng đồng tại tỉnh Champasak. Tôi mong muốn, với sự hỗ trợ từ tỉnh Champasak dự án sẽ nhanh chóng được triển khai", ông Đức cho hay.

Ông Alounxay Sounnalath, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Champasak, khẳng định địa phương sẽ chỉ đạo các ngành tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và UBND tỉnh Gia Lai trong lĩnh vực đầu tư nông nghiệp công nghệ cao.

“Tỉnh kỳ vọng doanh nghiệp sớm thúc đẩy triển khai dự án, tạo động lực cho sự phát triển của địa phương”, ông Alounxay Sounnalath nhấn mạnh.

Gia Lai đang phát triển nhiều loại cây nông nghiệp theo hướng trang trại với diện tích lớn (Ảnh: Văn Hùng).

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá cao việc hợp tác giữa Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và tỉnh Champasak. Theo ông Quế, thời gian qua Gia Lai không ngừng đẩy mạnh việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hướng đến mô hình trang trại hữu cơ.

Phó Chủ tịch UBND Gia Lai nhấn mạnh, việc ký kết biên bản ghi nhớ này không chỉ là sự hợp tác đầu tư đơn thuần mà còn thể hiện mối quan hệ đồng hành lâu dài giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Champasak trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Dự án này cũng kỳ vọng sẽ góp phần tạo nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động ở Champasak.