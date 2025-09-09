Đổ xô mua vàng, người dân TPHCM xếp hàng từ tờ mờ sáng đến chiều

Đại diện cửa hàng cho biết mỗi ngày tiếp hàng trăm khách, có khách đã có mặt chờ từ 6h sáng, thậm chí xếp hàng qua trưa, xuyên qua ngày hôm sau để được mua vàng.

Khách đến cửa hàng chủ yếu mua vàng miếng, mỗi khách mua được tối đa 1 lượng trong điều kiện có vàng.

Hiện, vàng miếng chỉ có 3 cửa hàng SJC ở TPHCM là ở đường Nguyễn Văn Nghi, Quang Trung và Nguyễn Thị Minh Khai được phép bán.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào cuối giờ chiều ngày 9/9, vẫn có rất đông khách hàng đang chờ tới lượt. Có trường hợp khách ra ngoài lấy dù đã bị bảo vệ chặn lại vì sợ tình trạng bán số thứ tự.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng tăng hơn 40%, hiện tại đã lên sát 136 triệu đồng/lượng và duy trì mức chênh lệch khoảng 20-22 triệu đồng so với thế giới.

Nguyên nhân được lý giải là giá quốc tế tăng vọt, kỳ vọng vàng vượt mốc 3.600 USD/ounce, cộng với việc Ngân hàng Nhà nước tạm thời dừng việc bán vàng SJC ra thị trường trong bối cảnh chuyển đổi cơ chế quản lý mới.

Nhân viên bán hàng tại Công ty SJC cho biết, mỗi ngày công ty phải cân đối lượng vàng miếng mua vào và bán ra. Do số lượng người mua thường vượt quá lượng người bán, nên một số khách đến sau không mua được. Hiện công ty chỉ bán ra khoảng vài chục lượng vàng miếng SJC mỗi ngày.

Trong khi đó, lúc 16h, tại cửa hàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định, TPHCM), đã hết từ vàng nhẫn cho đến vàng miếng. Do vậy, nhiều khách hàng đã chuyển sang mua trang sức vàng 24k. Những khách có nhu cầu mua lượng vàng lớn phải xếp hàng ở khu vực riêng.

Cả hai chi nhánh Mi Hồng trên tuyến đường này đều kín khách, người dân phải chờ khá lâu mới đến lượt, dù mỗi khách chỉ được mua 1 chỉ vàng nhẫn 9999. Đáng chú ý, tại đây hoàn toàn không có vàng miếng SJC.

Bảo vệ tại cửa hàng Mi Hồng cho biết, mỗi ngày khu tiếp khách hàng mua vàng nhẫn, vàng miếng đến hơn ngàn người. Cửa hàng mở cửa phục vụ từ 8h đến 20h.

Chia sẻ với phóng viên, một nữ khách hàng là dân kinh doanh hoá mỹ phẩm tên T.H cho biết, bản thân bắt đầu tích trữ vàng từ giữa năm 2024, khi nhận thấy thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều bất động.

“Tôi thấy những tháng gần đây, lạm phát tăng mạnh. Không chỉ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, mà chi tiêu hàng ngày của gia đình cũng tăng giá. Tiền mặt mất giá rất nhiều, nên thay vì gửi ngân hàng như trước đây, tôi ưu tiên tích góp vàng”, chị T.H chia sẻ.

Khoảng một tuần nay, các doanh nghiệp lớn thường thông báo hết vàng khi chưa hết giờ nghỉ trưa. Khách hàng thường phải chầu chực xếp hàng khi doanh nghiệp còn chưa mở cửa.

Từ hôm nay, theo chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước thành lập Đoàn thanh tra.

Đoàn sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ và các vấn đề khác liên quan. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm, Đoàn thanh tra sẽ chuyển thông tin, hồ sơ sang cơ quan công an xử lý và báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra trong tháng này.