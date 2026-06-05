Điều gì khiến giá xăng dầu liên tục giảm mạnh?

Từ 15h ngày 4/6, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.470 đồng/lít còn 21.780 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III được doanh nghiệp điều chỉnh giảm 1.330 đồng/lít còn 22.330 đồng/lít. Dầu diesel giảm 790 đồng/lít còn 26.860 đồng/lít, dầu mazut giảm 800 đồng/lít về mức 19.640 đồng/kg.

Như vậy, giá các mặt hàng này đã giảm mạnh liên tiếp trong 2 kỳ điều hành gần đây, trong đó giá xăng đã giảm tới hơn 2.700 đồng/lít. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Lý giải nguyên nhân giá xăng dầu giảm liên tiếp, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.

Yếu tố chủ yếu là diễn biến của cuộc đàm phán chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran; Mỹ và Iran tiếp tục tấn công qua lại nhau trong khi đang đàm phán; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Cơ quan quản lý cho biết các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 28/5 và kỳ điều hành ngày 4/6 là 116,77 USD/thùng với xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (giảm 9,45 USD/thùng, giảm 7,49%).

Tương tự, dầu diesel 0,05S là 141,89 USD/thùng (giảm 4,81 USD/thùng, giảm 3,28%); dầu mazut là 640,02 USD/tấn (giảm 15,18 USD/tấn, giảm 2,32%).

Bộ Công Thương cho biết đến ngày 4/6, giá xăng tại các nước lân cận Việt Nam dao động ở mức cao hơn: Thái Lan khoảng 34.664 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Campuchia 31.731 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Lào 37.121 đồng/lít và Trung Quốc 35.667 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), trong khi Việt Nam ở mức 21.784 đồng/lít.

Đối với dầu, Thái Lan khoảng 33.223 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Campuchia 31.731 đồng/lít, Lào 34.005 đồng/lít, Trung Quốc 32.573 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), còn Việt Nam là 26.866 đồng/lít. Nhìn chung, giá xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn thấp hơn so với các nước láng giềng và trong khu vực.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước). Cụ thể, trích lập 500 đồng/lít với xăng sinh học; 300 đồng/lít với dầu diesel và dầu mazut.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Từ 1/6, việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 đã được triển khai trên toàn quốc theo đúng lộ trình. Bên cạnh đó, xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được sản xuất, cung ứng đến hết năm 2030.

Sau 4 ngày triển khai bắt buộc trên toàn quốc, cả nước đã tiêu thụ khoảng 151 triệu lít xăng. Trong đó bao gồm 141,5 triệu lít xăng E10 và 9,5 triệu lít xăng E5. Như vậy, trung bình một ngày tiêu thụ khoảng 35,4 triệu lít xăng E10 và 2,4 triệu lít xăng E5. Trung bình tiêu thụ xăng trước 1/6 toàn quốc là 32 triệu lít/ngày.