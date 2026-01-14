Điện máy Xanh khởi động chương trình “Tết FREE Mã” với loạt ưu đãi cuối năm

Không khí Tết đang dần len lỏi khắp phố phường, cũng là lúc nhiều gia đình bắt đầu nghĩ đến chuyện làm mới tổ ấm. Một chiếc tivi màn hình lớn để cả nhà quây quần ngày đầu năm, hay chiếc tủ lạnh mới đầy ắp thực phẩm cho mâm cỗ Tết, luôn mang lại cảm giác háo hức riêng của những ngày cuối năm.

Góp thêm sắc màu cho mùa mua sắm ấy, Điện máy Xanh năm nay khởi động sớm chương trình “Tết FREE Mã” với loạt ưu đãi được thiết kế để người dùng tận hưởng trọn vẹn cảm giác sắm Tết. Từ khâu chọn mua đến lúc mang sản phẩm về nhà đều trở nên nhẹ nhàng hơn, để niềm vui sắm sửa không chỉ dừng lại ở món đồ mới, mà còn là trải nghiệm thoải mái và hứng khởi suốt những ngày cận Tết.

Hàng loạt chương trình ưu đãi cho các mặt hàng gia dụng đã được tung ra sớm tại Điện máy Xanh để khách hàng thảnh thơi sắm sửa (Ảnh: Điện máy Xanh).

Khởi động “Tết FREE Mã”, khách hàng sẽ nhận hàng nghìn lì xì trị giá đến 9 triệu đồng cùng nhiều quà tặng là các sản phẩm gia dụng thiết thực như máy hút bụi, chảo hay bình đun siêu tốc... Chính sách này giúp người tiêu dùng tạo nên tâm lý phấn khởi, vui vẻ đón Tết.

Không chỉ có quà, Điện máy Xanh còn tung ra loạt ưu đãi giúp khách hàng giảm gánh nặng tài chính trước hàng loạt khoản chi đầu năm. Quen thuộc nhất vẫn là chính sách mua trả chậm 0%, cho phép người dùng mua sắm thoải mái mà không cần trả trước, không phí bảo hiểm hay hồ sơ rườm rà.

Đáng chú ý nhất trong loạt giải pháp tài chính lần này là ví trả sau MWG Paylater được tặng miễn phí thông qua ứng dụng Quà tặng VIP. Chỉ cần là khách hàng của hệ sinh thái Điện máy Xanh và đã cài ứng dụng, người dùng sẽ được cấp hạn mức ví trả sau lên đến 40 triệu đồng mà không cần giấy tờ chứng minh thu nhập, không cần chờ đợi xét duyệt từ ngân hàng.

Người tiêu dùng có thể đăng ký và sử dụng ngay hạn mức được cấp để mua sắm các thiết bị giá trị lớn. Sự tiện lợi và nhanh chóng của MWG Paylater giúp giải phóng áp lực tiền mặt, khiến việc quyết định sở hữu một sản phẩm cao cấp trở nên nhẹ nhàng hơn.

Các giải pháp tài chính linh hoạt tại Điện máy Xanh giúp người dùng dễ dàng sở hữu sản phẩm yêu thích mà không cần lo về áp lực dòng tiền (Ảnh: Điện máy Xanh).

Hiểu rõ nỗi e ngại thiết bị điện tử dễ hỏng hóc sau một thời gian sử dụng vẫn thường khiến nhiều người chần chừ khi mua sắm, Điện máy Xanh đưa ra chính sách bảo hành lên đến 4 năm cho loạt sản phẩm thiết yếu như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh…, vượt trội so với thời gian bảo hành chính hãng 1-2 năm thông thường. Qua đó khẳng định chất lượng dịch vụ và sự đồng hành dài hạn với người tiêu dùng.

Với chính sách bảo hành 4 năm, Điện máy Xanh cam kết đồng hành dài lâu, giúp khách hàng an tâm về chất lượng sản phẩm (Ảnh: Điện máy Xanh).

“Tết FREE Mã không đơn thuần là một chương trình khuyến mãi, mà là cách Điện máy Xanh tái định nghĩa trải nghiệm mua sắm dịp cuối năm. Khi niềm vui được cộng thêm, áp lực tài chính được chia nhỏ và nỗi lo hậu mãi được gỡ bỏ, việc sắm sửa Tết trở lại đúng ý nghĩa vốn có: nhẹ nhàng, vui vẻ và trọn vẹn.

Từ đó, hành trình sắm sửa cuối năm không còn là chuyện phải cân nhắc quá nhiều, mà là bước khởi đầu nhẹ nhàng cho một năm mới nhiều thuận lợi”, đại diện thương hiệu cho hay.