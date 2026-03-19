Điện mặt trời mái nhà: Giải pháp chủ động nguồn năng lượng và tiết kiệm chi phí

Năm 2026 được dự báo có mùa hè nóng kéo theo khô hạn. Cùng với đó, chi phí điện năng đang trở thành một khoản chi đáng kể đối với cả hộ gia đình và doanh nghiệp.

Đối với nhiều nhà xưởng sản xuất, tiền điện có thể chiếm tới 20-30% tổng chi phí vận hành. Đồng thời, các yêu cầu về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và phát triển bền vững cũng ngày càng được chú trọng.

Chính vì vậy, điện mặt trời mái nhà là giải pháp hiệu quả giúp giảm chi phí điện và thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng sạch, hướng tới các tiêu chuẩn ESG, LOTUS.

Phù hợp nhiều quy mô, hiệu quả dài hạn

Điện mặt trời mái nhà có thể ứng dụng linh hoạt cho nhiều nhóm khách hàng, từ hộ gia đình, hộ kinh doanh nhỏ đến doanh nghiệp và nhà xưởng sản xuất quy mô lớn. Hệ thống vận hành theo cơ chế tự sản xuất - tự tiêu thụ, có thể hoạt động độc lập, lưu trữ hoặc hòa lưới bám tải.

Điện mặt trời mái nhà giúp giảm lượng điện mua từ lưới, đặc biệt trong khung giờ cao điểm ban ngày. Đây cũng là giải pháp góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, phù hợp với lối sống xanh của người tiêu dùng và định hướng chuyển đổi xanh của doanh nghiệp.

Theo nhiều đơn vị triển khai trên thị trường, thời gian hoàn vốn trung bình của hệ thống hiện dao động khoảng 3 đến 4 năm, tùy quy mô đầu tư và mức tiêu thụ điện. Trong khi đó, tuổi thọ hệ thống có thể đạt 25 đến 30 năm, mang lại hiệu quả kinh tế dài hạn sau khi hoàn vốn.

Công trình điện mặt trời Huawei - Rạng Đông lắp đặt cho hộ gia đình tại TPHCM (Ảnh: Rạng Đông).

Với điều kiện bức xạ tại Việt Nam, một hệ thống điện mặt trời công suất 1 MWp có thể tạo ra khoảng 1,2-1,5 triệu kWh điện mỗi năm. Nếu tính theo mức giá điện trung bình khoảng 2.000-2.500 đồng/kWh, hệ thống có thể giúp tiết kiệm khoảng 2,4-3,7 tỷ đồng chi phí điện mỗi năm. Đồng thời, sản lượng điện này tương đương giảm phát thải khoảng 900-1.200 tấn CO₂ mỗi năm so với nguồn điện hóa thạch.

Giải pháp đồng bộ, hiệu suất cao và an toàn

Hiệu quả của hệ thống điện mặt trời không chỉ phụ thuộc vào tấm solar mà còn nằm ở sự đồng bộ giữa các thiết bị và nền tảng quản lý. Vì vậy, việc lựa chọn giải pháp tích hợp tổng thể giúp đảm bảo hiệu suất, an toàn và khả năng vận hành ổn định lâu dài.

Giải pháp điện mặt trời Huawei - Rạng Đông được thiết kế đồng bộ từ tấm solar, biến tần, hệ thống lưu trữ đến tủ điện và nền tảng quản lý năng lượng thông minh.

Điểm khác biệt của giải pháp nằm ở sự kết hợp giữa công nghệ và hệ sinh thái dịch vụ. Huawei là thương hiệu hàng đầu thị trường về công nghệ biến tần và quản lý năng lượng tích hợp AI, với thời gian bảo hành lên tới 10 năm.

Trong khi đó, Rạng Đông sở hữu hệ sinh thái chiếu sáng - năng lượng mặt trời đồng bộ, cùng mạng lưới phân phối và dịch vụ kỹ thuật rộng khắp toàn quốc. Hệ thống còn được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Rạng Đông, đảm bảo tư vấn, thiết kế và triển khai phù hợp với từng công trình.

Hệ thống, thiết bị (tấm solar, inverter, pin lưu trữ) được thử nghiệm, kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (Ảnh: Rạng Đông).

Ông Nguyễn Hoàng Kiên - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông - cho biết với vai trò đơn vị cung cấp giải pháp, yếu tố cốt lõi của một hệ thống điện mặt trời không chỉ nằm ở công suất lắp đặt mà còn ở hiệu quả vận hành, độ an toàn và tính ổn định lâu dài.

Theo ông, khách hàng hiện nay ngày càng quan tâm đến tính đồng bộ của hệ thống, khả năng giám sát thông minh và độ bền của thiết bị, vì vậy việc triển khai cần được thực hiện bài bản, trọn gói từ khảo sát, thiết kế, thi công đến hoàn thiện pháp lý, nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, tối ưu sản lượng và mang lại hiệu quả tiết kiệm rõ rệt.

Ứng dụng công cụ số, AI và Smart Design để thiết kế cá thể hoá theo nhu cầu khách hàng (Ảnh: Rạng Đông).

Thực tế, Rạng Đông đã triển khai hàng nghìn công trình điện mặt trời trên toàn quốc, từ hộ gia đình, hộ kinh doanh, trang trại nông nghiệp đến trụ sở hành chính, nhà xưởng và nhà máy sản xuất. Nhiều hệ thống đã vận hành ổn định trong thời gian dài, mang lại hiệu quả tiết kiệm điện rõ rệt cho khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng năng lượng sạch và phát triển bền vững.

Điện mặt trời mái nhà là giải pháp giúp chủ động nguồn năng lượng và tối ưu chi phí dài hạn. Người tiêu dùng có thể xem xét và lựa chọn giải pháp điện mặt trời mái nhà phù hợp với nhu cầu và tranh thủ thời điểm ưu đãi về giá cũng như cơ hội từ chính sách của Nhà nước trong khuyến khích lắp đặt và sử dụng năng lượng tái tạo.

Giải pháp điện mặt trời Huawei - Rạng Đông được thiết kế đồng bộ, phù hợp cho hộ gia đình, hộ kinh doanh, doanh nghiệp và nhà xưởng. Hệ thống được triển khai trọn gói từ khảo sát, thiết kế, lắp đặt đến vận hành, với chính sách bảo hành lên đến 10 năm và hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Địa chỉ: 87 - 89 phố Hạ Đình, phường Khương Đình, TP Hà Nội.

Hotline: 19002098

Khách hàng quan tâm tham khảo tại đây.