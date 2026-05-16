Diễn biến mới về nhân sự cấp cao tại chủ đầu tư sân bay Long Thành

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông báo thay đổi nhân sự, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức quyền Tổng giám đốc sau giai đoạn doanh nghiệp này liên tiếp biến động nhân sự cấp cao.

Ông Nguyễn Đức Hùng sinh năm 1978, được giới thiệu có trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Điện tử viễn thông. Trước đó, ông Hùng từng đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc ACV và được phân công phụ trách Ban điều hành từ ngày 2/2, sau khi ông Nguyễn Tiến Việt - Phó tổng giám đốc phụ trách ACV bị khởi tố, điều tra về hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Cùng với việc kiện toàn vị trí tổng giám đốc, hồi tháng 3, ACV cũng bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên giữ chức quyền Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật kể từ ngày 17/3, đồng thời miễn nhiệm ông Vũ Thế Phiệt khỏi cương vị Chủ tịch HĐQT.

Theo báo cáo quản trị 2025, ACV đang có 5 thành viên HĐQT. Ban điều hành có 3 Phó tổng giám đốc là ông Nguyễn Tiến Việt, ông Nguyễn Cao Cường và ông Trần Anh Vũ trước khi có thêm quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng như trên.

Doanh nghiệp này hiện vận hành 20 sân bay, bao gồm toàn bộ đầu mối lớn nhất cả nước.

Về kinh doanh, với quy mô tài sản bao gồm lượng tiền mặt lớn, doanh nghiệp thu về hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. ACV là chủ đầu tư dự án Sân bay Long Thành. Nhân sự tại các nhà thầu liên quan dự án cũng biến động mạnh cuối năm qua.

Tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ACV khẩn trương xử lý 2 nhiệm vụ trọng tâm, gồm sớm kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt để nâng cao hiệu quả điều hành và giải quyết dứt điểm các vướng mắc thanh toán cho nhà thầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng được giao chỉ đạo C03 đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý sai phạm theo hướng làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức, đồng thời tạo điều kiện để các gói thầu tại sân bay Long Thành tiếp tục triển khai đúng tiến độ.