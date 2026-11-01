Diễn biến mới tại chuỗi gym California, sau đề xuất thu thêm phí hội viên

California Fitness & Yoga sắp mở lại 2 cơ sở

California Fitness & Yoga vừa phát đi thông báo chính thức về kế hoạch mở cửa trở lại một số câu lạc bộ sau thời gian tạm ngừng hoạt động.

Hai cơ sở đầu tiên có lịch hoạt động trở lại là Lapen Center Vũng Tàu và Pegasus Plaza Biên Hòa, dự kiến từ ngày 5/11.

Đây là cập nhật mới về tình hình hoạt động của hệ thống câu lạc bộ California Fitness & Yoga, trong bối cảnh nhiều cơ sở của thương hiệu này vẫn đang tạm ngưng phục vụ. Từ ngày 25/10, chuỗi phòng tập này đã tạm dừng hoạt động toàn bộ cơ sở tại Hà Nội đến hết ngày 31/10. Cơ sở duy nhất tại Nha Trang cũng ngừng hoạt động, sau các địa điểm ở Biên Hòa và Đà Nẵng.

Tính đến hiện tại, hệ thống chỉ còn 2 cơ sở hoạt động trên cả nước, đều thuộc địa bàn TPHCM, gồm Cali Aeon Mall Bình Tân và Cali Bình Dương Square.

Đối với những câu lạc bộ còn lại, California Fitness & Yoga cho biết các cơ sở này sẽ tiếp tục tạm ngưng hoạt động để thực hiện những điều chỉnh cần thiết trong công tác vận hành. Doanh nghiệp chưa công bố thời điểm mở cửa trở lại cụ thể mà cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới hội viên trong các thông báo tiếp theo.

Thông báo mới nhất từ California Fitness & Yoga (Ảnh: Fanpage California Fitness & Yoga).

Trước đó ngày 31/10, California Fitness & Yoga cũng gây chú ý khi thông báo lấy ý kiến hội viên về phương án triển khai gói tập tạm thời với mức phí 599.000 đồng/tháng, nhằm từng bước khôi phục hoạt động sau khi hàng loạt cơ sở phải đóng cửa.

Theo phương án đang được lấy ý kiến, California Fitness & Yoga dự kiến áp dụng gói tập tạm thời với mức phí 599.000 đồng/tháng dành cho hội viên hiện tại, trong khi khách hàng mới phải trả 999.000 đồng/tháng.

Khác với các gói tập trước đây, hội viên sẽ thanh toán theo từng tháng thay vì phải đóng trước toàn bộ chi phí cho 12 tháng.

Đối với những quyền lợi chưa sử dụng theo hợp đồng cũ, doanh nghiệp đưa ra 3 phương án xử lý. Hội viên có thể bảo lưu quyền lợi hiện tại hoặc chuyển đổi giá trị còn lại sang các dịch vụ khác của California Fitness & Yoga. Cả hai phương án đều được thực hiện theo điều kiện và lộ trình do hai bên thống nhất.

Trường hợp chưa đồng ý với các đề xuất trên, hội viên có thể lựa chọn tiếp tục chờ doanh nghiệp cập nhật phương án giải quyết quyền lợi.

Đáng chú ý, kế hoạch lấy ý kiến lần này chỉ tập trung vào 3 địa điểm, gồm Cali Ba Tháng Hai (TPHCM, đã tạm dừng hoạt động), Cali Trần Duy Hưng và Cali Times City (Hà Nội), thay vì toàn bộ hệ thống phòng tập. Doanh nghiệp đặt mục tiêu khảo sát đạt 3.000 hội viên sẵn sàng tham gia tại mỗi địa điểm, qua đó đánh giá khả năng khôi phục hoạt động.

Doanh nghiệp đồng thời khẳng định việc tham gia khảo sát không làm phát sinh nghĩa vụ thanh toán hay thay đổi các điều khoản trong hợp đồng hội viên hiện tại. California Fitness & Yoga cũng gửi lời xin lỗi khách hàng, thừa nhận việc hàng loạt cơ sở ngừng hoạt động thời gian qua đã ảnh hưởng đến quá trình tập luyện, quyền lợi và niềm tin của hội viên.

Nhiều hội viên phản ứng

Thực tế, không phải tất cả hội viên đều nhận được thông báo từ California Fitness & Yoga. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyên (TPHCM), từng tập luyện tại cơ sở Landmark đã ngừng hoạt động, cho biết đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ doanh nghiệp.

Theo anh Nguyên, anh đã đóng 12 triệu đồng cho gói tập 24 tháng, hiện còn một năm sử dụng theo hợp đồng.

Phòng tập California Fitness & Yoga (Ảnh: DT).

Phương án thu thêm phí của California Fitness & Yoga đang vấp phải sự phản đối từ nhiều hội viên, đặc biệt là những người đã thanh toán trước các gói tập dài hạn.

Anh Hoàng Đức (Hà Nội), một khách hàng từng mua thẻ tập trọn đời tại California Fitness & Yoga, cho biết không chấp nhận phương án đóng thêm 599.000 đồng/tháng và dự định chuyển sang thương hiệu khác.

Theo anh, quyền lợi tập luyện còn lại có thời hạn khoảng 4 năm, tương ứng giá trị 20 triệu đồng. Ngoài tiền mua thẻ tập, anh và nhiều hội viên còn nạp tiền vào tài khoản để sử dụng dịch vụ ăn uống tại phòng tập. Chẳng hạn, khách hàng nạp 1 triệu đồng sẽ được ghi nhận số dư 1,3 triệu đồng để mua sinh tố, trái cây và các sản phẩm tại quầy.

Trên các cộng đồng hội viên California Fitness & Yoga, nhiều khách hàng cũng bày tỏ sự bức xúc, cho rằng việc yêu cầu đóng thêm tiền trong khi các hợp đồng cũ chưa được thực hiện đầy đủ là khó chấp nhận.