Điểm nghẽn khiến hơn 84% hộ kinh doanh chưa muốn lớn

Phát biểu tại tọa đàm “Kết quả khảo sát của VCCI về các hộ kinh doanh” sáng 23/4, ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - nhấn mạnh khu vực hộ kinh doanh không chỉ tạo việc làm và đóng góp cho tăng trưởng, mà còn là lực lượng linh hoạt, năng động, hiện diện ở cả những địa bàn mà ngay cả doanh nghiệp nhỏ cũng khó tiếp cận.

Theo ông, hộ kinh doanh là khu vực gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống, điều mà các mô hình doanh nghiệp hiện đại khó có thể thay thế hoàn toàn. Tuy vậy, kết quả khảo sát năm 2026 - thực hiện từ tháng 2 đến tháng 4 với hơn 1.000 hộ kinh doanh tại 34 tỉnh, thành - lại phản ánh một bức tranh kém tích cực hơn kỳ vọng.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, 73,7% hộ kinh doanh chỉ "lãi ít" trong năm 2025; hơn 81% ghi nhận doanh thu sụt giảm và 75% bị giảm lượng khách hàng. Đáng chú ý, chỉ 1,9% đạt mức “lãi như kỳ vọng”.

"Mức này đủ để tồn tại, nhưng khó tích lũy hay chống chịu trước bất kỳ cú sốc nào tiếp theo", ông Đậu Anh Tuấn nhận định.

Nhiều hộ kinh doanh hoạt động với biên lợi nhuận mỏng (Ảnh: VCCI).

Báo cáo khảo sát của VCCI cũng chỉ ra xu hướng chủ đạo hiện nay không phải mở rộng mà là phòng thủ. Cụ thể, 60,8% số hộ dự kiến giữ nguyên quy mô trong 2 năm tới; 33% có xu hướng thu hẹp; 4,4% cân nhắc giải thể và chỉ 1,8% muốn mở rộng hoạt động.

Câu chuyện chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp cũng được nêu ra nhưng với cách tiếp cận thận trọng hơn. Cụ thể, chỉ 15,6% hộ có ý định chuyển đổi trong 2 năm tới, trong khi 84,4% chưa có kế hoạch.

Theo nhóm nghiên cứu, nếu thiếu các điều chỉnh chính sách kịp thời, khu vực này có nguy cơ rơi vào vòng luẩn quẩn là khó lớn lên, khó chuyển đổi sang mô hình chính quy và cũng khó tích lũy đủ nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một điểm đáng chú ý là rào cản pháp lý đang nổi lên như thách thức lớn. Có tới 73,3% hộ kinh doanh đánh giá khó khăn pháp lý ở mức nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng lớn, cao hơn cả áp lực về đầu vào (59,3%) và thị trường (43,8%).

Theo ông Đậu Anh Tuấn, một phát hiện đáng chú ý là gánh nặng tuân thủ không hề giảm khi hộ kinh doanh mở rộng quy mô. Ngược lại, ở nhiều khía cạnh, mức độ khó khăn còn gia tăng theo doanh thu, khiến môi trường thể chế có nguy cơ vô tình “ghìm chân” khu vực này trong trạng thái nhỏ lẻ, phòng thủ và e ngại tăng trưởng.

Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế VCCI (Ảnh: VCCI).

Liên quan đến chính sách thuế, tại tọa đàm, đại diện Cục Thuế cho biết việc phân tầng hộ kinh doanh theo ngưỡng doanh thu là cách tiếp cận phổ biến trên thế giới, nhằm đơn giản hóa nghĩa vụ tuân thủ cho cả cơ quan quản lý và người nộp thuế.

Cơ quan này cũng cho biết nhiều vướng mắc đang được ghi nhận và từng bước tháo gỡ, từ xử lý hàng tồn kho, triển khai hóa đơn điện tử đến hoàn thiện phần mềm kê khai và tăng cường hỗ trợ trực tiếp tại địa phương. Cơ quan thuế khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện các thủ tục.

Chia sẻ thêm về lĩnh vực thuế, bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam - cho biết một thực tế phổ biến là nhiều hộ kinh doanh chưa tách bạch rõ ràng giữa chi phí kinh doanh và chi tiêu gia đình. Điều này khiến việc xác định kết quả kinh doanh trở nên thiếu chính xác, đặc biệt khi họ phải chuyển sang mô hình quản trị bài bản hơn.

Theo bà Hải, vấn đề không nằm ở việc hộ kinh doanh né tránh nghĩa vụ thuế, mà điều họ cần là một cơ chế tuân thủ đơn giản, minh bạch và dễ thực hiện, nhất là về giới hạn xử phạt. Bà Hải cho rằng hộ kinh doanh sợ ranh giới xử phạt mong manh, bước qua một đồng là thành vi phạm.

Dù vậy, bà cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực khi hệ thống truyền thông và hỗ trợ đã được cải thiện đáng kể. Hộ kinh doanh hiện có thể tiếp cận thông tin và hướng dẫn chính sách thuế qua nhiều kênh như cơ quan thuế, đại lý thuế hay các nền tảng trực tuyến, với nội dung ngày càng đầy đủ và thống nhất hơn.