Điểm khác biệt của hệ thống phần mềm lõi chứng khoán theo chuẩn Hàn Quốc

Khi hệ thống KRX đi vào vận hành, thị trường chứng khoán Việt Nam đặt ra yêu cầu cao hơn về tốc độ, minh bạch và an toàn thông tin, khiến công nghệ trở thành lợi thế cạnh tranh trực tiếp.

Trong bối cảnh đó, việc tự chủ core giúp Pinetree vận hành nhanh, hiệu quả, linh hoạt hơn và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thông tin theo yêu cầu của hệ thống KRX.

Vậy những khác biệt vượt trội của hệ thống core chứng khoán tự chủ của Pinetree, thành viên Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc) là gì?

Xử lý lượng giao dịch lớn với tốc độ cao

Core tự chủ theo chuẩn Hàn Quốc cho phép phân luồng và xử lý song song nhiều dòng lệnh, giúp hệ thống duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi khối lượng giao dịch tăng cao.

Đồng thời, việc đặt gateway (cổng kết nối) kết nối trực tiếp với hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM góp phần rút ngắn độ trễ và cải thiện tốc độ phản hồi.

Song song đó, kế hoạch triển khai hệ thống quản lý lệnh giao dịch (OMS) được kỳ vọng sẽ tối ưu cơ chế phân tải và điều phối xử lý lệnh, giúp hạn chế dồn tải cục bộ, giảm nguy cơ nghẽn và duy trì vận hành mượt mà trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Hoạt động mượt mà - ổn định ngay cả khi biến động

Hệ thống core của Pinetree được thiết kế theo kiến trúc hợp nhất, cho phép vận hành đồng thời chứng khoán cơ sở và phái sinh trên cùng một hệ thống, thay vì tích hợp nhiều hệ thống rời rạc. Vì thế, dữ liệu được quản lý tập trung, đảm bảo tính nhất quán và xử lý mượt mà, giúp rút ngắn thời gian phản hồi.

Song song đó, hệ thống được triển khai trên hạ tầng đa máy chủ với cơ chế dự phòng (failover), góp phần duy trì vận hành ổn định và hạn chế gián đoạn ngay cả khi thị trường biến động. Trên nền tảng này, Pinetree cũng không ngừng tăng cường nâng cấp bảo mật, mã hóa các dữ liệu của khách hàng nhằm đảm bảo an toàn thông tin chặt chẽ.

Phát triển tính năng - sản phẩm mới nhanh chóng

Làm chủ hệ thống core giúp Pinetree kiểm soát toàn bộ chu trình phát triển sản phẩm và tính năng, từ thiết kế, thử nghiệm đến triển khai, không phụ thuộc vào bên cung cấp hệ thống. Nhờ đó, thời gian đưa sản phẩm ra thị trường được rút ngắn, đồng thời tối ưu chi phí và nguồn lực.

Trên cơ sở đó, các nâng cấp được thực hiện chủ động theo dữ liệu vận hành và phản hồi thực tế từ khách hàng, thay vì phải chờ các chu kỳ nâng cấp và tích hợp kéo dài.

Nhờ vậy, chất lượng sản phẩm và dịch vụ luôn được cải tiến linh hoạt theo từng phiên bản, bắt kịp xu hướng thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư.

Kết nối trực tuyến 24/7 với nhiều hệ thống ngân hàng

Hệ thống được kết nối trực tiếp với nhiều ngân hàng, tạo thành hệ sinh thái giao dịch liền mạch. Khách hàng có thể nạp - rút tiền 24/7 mọi nơi, kể cả ngoài giờ hành chính.

Dòng tiền được xử lý nhanh chóng và xuyên suốt, giúp nhà đầu tư chủ động nguồn vốn và sẵn sàng nắm bắt cơ hội.

Tối ưu chi phí vận hành

Với mô hình chứng khoán số toàn diện: không chi nhánh, không môi giới, chỉ có nền tảng số và tự chủ hoàn toàn hệ thống core, Pinetree tối ưu được chi phí vận hành.

Từ đó, công ty triển khai nhiều chính sách như miễn phí giao dịch trọn đời từ năm 2019 đến nay, liên tục có những gói vay margin cạnh tranh với lãi suất chỉ từ 0%...

Nhờ vậy, nhà đầu tư có thể tiết kiệm đáng kể chi phí giao dịch. Khoản tiết kiệm này có thể tái đầu tư, gia tăng hiệu quả dòng tiền…

Chủ động xử lý hệ thống khi có vấn đề phát sinh

Việc làm chủ hệ thống core cho phép Pinetree chủ động nâng cấp, điều chỉnh và tối ưu hệ thống ngay khi cần, không phụ thuộc vào bên thứ ba. Vì thế, các vấn đề phát sinh được nhận diện và xử lý nhanh chóng, rút ngắn thời gian phản hồi và hạn chế tối đa gián đoạn trong quá trình giao dịch.

Đồng thời, với lợi thế hệ thống công nghệ lõi tự chủ, các sản phẩm, dịch vụ và tính năng của Pinetree luôn được nâng cấp, tinh chỉnh theo nhu cầu vận hành thực tế, giúp nâng cao độ ổn định và đảm bảo trải nghiệm giao dịch mượt mà, thông suốt cho nhà đầu tư.

Đại diện Pinetree chia sẻ: “Core tự chủ, không chỉ là công nghệ, mà là niềm tin được xây dựng qua từng trải nghiệm giao dịch. Khi tốc độ, sự ổn định và khả năng vận hành được đảm bảo, nhà đầu tư không chỉ giao dịch hiệu quả hơn, mà còn an tâm hơn trong mỗi quyết định. Nhanh từng lệnh - Mượt từng nhịp - An tâm mọi phiên không chỉ là thông điệp, mà là cam kết được hiện thực hóa trong từng phiên giao dịch”.

