Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

Đằng sau tầm nhìn bứt phá của Khánh Hòa

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang tăng tốc để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển mang tính bước ngoặt, việc huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, đặc biệt từ khu vực doanh nghiệp ngày càng trở thành yếu tố then chốt.

Tại Khánh Hòa, hành trình hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong giai đoạn 2027-2028 đang được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua các chiến lược phát triển kinh tế biển, du lịch và đô thị.

Giải Vô địch Quốc gia Tiền Phong Marathon 2026 được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam cùng chuỗi vịnh biển nhiều tiềm năng, Khánh Hòa đã thành công thu hút hơn 12.000 vận động viên tham gia giải chạy Tiền Phong Marathon lần thứ 67, đạt kỷ lục về quy mô trong lịch sử của sự kiện thể thao này.

Đó cũng là minh chứng cho thấy tỉnh Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội để bứt tốc phát triển.

Theo định hướng của Nghị quyết số 09-NQ/TW, tỉnh đang dồn toàn lực hiện thực hóa khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, thậm chí đang phấn đấu "về đích" sớm vào năm 2027-2028. Đây được coi là mục tiêu kiến tạo một cực tăng trưởng cao, một trung tâm kinh tế biển hiện đại bậc nhất cả nước.

Giải Vô địch Quốc gia Tiền Phong Marathon 2026 tại Khánh Hòa thu hút hơn 12.000 vận động viên tham gia (Ảnh: BTC)

Với định hướng đưa tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm trên 90%, cùng tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%, Khánh Hòa đang vươn mình trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch quốc tế.

Mức sống được nâng cao, cộng hưởng cùng sự gia tăng của giới chuyên gia và du khách quốc tế, đang tạo ra một sức cầu lớn cho toàn nền kinh tế.

Bước sang năm 2026, với hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng và đô thị quy mô lớn được cấp phép (thu hút hơn 503.000 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách trong năm qua), Khánh Hòa tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cao ở mức 10-11%.

Tuy nhiên, để duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số và hoàn thiện các tiêu chí khắt khe còn lại về cơ cấu kinh tế, nguồn lực từ bộ máy chính quyền là chưa đủ. Lãnh đạo tỉnh nhận định, sức bật vĩ mô phải đến từ sự đồng hành chiến lược của khối doanh nghiệp lớn.

Để cải thiện môi trường đầu tư, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cam kết sẽ chủ động - minh bạch - trách nhiệm đối với nhà đầu tư, tiếp tục lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, sự hài lòng của doanh nhân là thước đo cải cách hành chính.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nhận định sự đồng hành của khối doanh nghiệp lớn là yếu tố quan trọng cho sự tăng trưởng của Khánh Hòa (Ảnh: BTC).

Đòn bẩy từ doanh nghiệp nhằm hiện thực hóa mục tiêu của địa phương

Trong tiến trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn của địa phương, vai trò của doanh nghiệp ngày càng mở rộng, không chỉ ở khía cạnh đầu tư mà còn ở sự đồng hành mang tính chiến lược.

Sự hiện diện và gắn bó lâu dài của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tại Khánh Hòa là một ví dụ cho cách doanh nghiệp có thể trở thành một phần trong động lực tăng trưởng của tỉnh.

Nhà máy Bia Sài Gòn - Khánh Hòa (Ảnh: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Khánh Hòa).

Với hệ thống sản xuất và kinh doanh đặt tại địa phương trong gần hai thập kỷ, Sabeco đã tạo ra việc làm và đóng góp ổn định cho ngân sách, đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế, dịch vụ liên quan ở tỉnh.

Riêng trong năm 2025, ước tính hai công ty có vốn sở hữu của Sabeco là Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ và Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Khánh Hòa đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách tỉnh, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế địa phương.

Đồng hành cùng các sáng kiến phát triển cộng đồng và quảng bá hình ảnh điểm đến trong vai trò Nhà tài trợ Kim Cương của Giải Vô địch Quốc gia Tiền Phong Marathon 2026, Sabeco góp phần lan tỏa sức hút của Khánh Hòa, đồng thời hỗ trợ kích hoạt các hoạt động du lịch dịch vụ gắn với sự kiện.

Bà Patsy Lim - Phó tổng giám đốc phụ trách Marketing của Sabeco - cho biết Khánh Hòa luôn là một trong những địa bàn trọng điểm trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Bà nhấn mạnh: “Sabeco rất vinh dự được chung tay cùng chính quyền địa phương thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh".

Sabeco đồng hành cùng Khánh Hòa qua các chương trình cộng đồng hành, góp phần nâng cao đời sống và kinh tế thành phố (Ảnh: Sabeco)

Hành trình bứt tốc vươn mình của mỗi địa phương bao gồm phát triển kinh tế, giải quyết bài toán an sinh xã hội đến hiện thực hóa các khát vọng vĩ mô, luôn cần đến nguồn lực vững chắc từ các doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp đặt tầm nhìn phát triển của mình song hành cùng mục tiêu của địa phương, sự cộng hưởng đó sẽ đem lại nhiều giá trị bền vững, góp phần không nhỏ vào hành trình vươn mình của cả Việt Nam.