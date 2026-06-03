Đến Ngày Tài chính số 2026 nhận quà tặng cùng NAPAS

Sau 7 năm liên tiếp đồng hành cùng người dân trong hành trình thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam, Ngày hội không tiền mặt trở lại với diện mạo mới mang tên Ngày Tài chính số 2026.

Bước sang năm thứ 8, sự kiện được làm mới với chủ đề và không gian trải nghiệm mở rộng hơn, phản ánh sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động thanh toán không tiền mặt, Ngày Tài chính số 2026 còn mang đến bức tranh toàn diện về công nghệ tài chính, các giải pháp thanh toán hiện đại và xu hướng tiêu dùng số đang ngày càng phổ biến trong đời sống hàng ngày.

Tham gia Ting Ting Day 2026, trải nghiệm cùng NAPAS, nhận quà hấp dẫn

Trong khuôn khổ sự kiện, gian hàng NAPAS với chủ đề “Thanh toán thông minh, kết nối không biên giới” tiếp tục là một trong những điểm dừng chân nổi bật với không gian trải nghiệm công nghệ thanh toán hiện đại, trẻ trung cùng hàng loạt hoạt động tương tác hấp dẫn dành cho khách tham quan.

Năm nay, gian hàng của NAPAS mang đến giải pháp thanh toán xuyên biên giới VietQRGlobal ngay trên ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc.

Thông qua kết nối với các quốc gia như Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc… NAPAS đang từng bước mở rộng hệ sinh thái thanh toán số Việt Nam ra khu vực, góp phần mang đến trải nghiệm “quét mã QR thanh toán” nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn cho người dùng khi du lịch, mua sắm hoặc giao thương quốc tế.

Tại sự kiện, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm thanh toán bằng thẻ NAPAS với Tap & Pay, quét mã QR để thanh toán với VietQRPay, VietQRGlobal để mua những món đồ thiết thực như túi vải, ô, cốc, cáp sạc tiện lợi với mức giá ưu đãi.

Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động đồng giá tại gian hàng sẽ được sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua công nghệ thanh toán số hiện đại.

Ngoài ra, khách hàng thanh toán bằng mã QR hoặc thẻ NAPAS sẽ được giảm giá đến 50% hoặc 25%, tối đa 25.000 đồng thông qua chương trình “Thanh toán hiện đại - Xuống phố thêm chill” do Payoo, NAPAS và Koi Thé phối hợp triển khai. Đây là cơ hội để thưởng thức đồ uống yêu thích với chi phí tiết kiệm hơn khi trải nghiệm thanh toán không tiền mặt.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm thanh toán, NAPAS còn mang đến nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn với hàng loạt phần quà dành cho khách tham quan. Trong khung giờ từ 9h đến 10h mỗi ngày, khách hàng đến gian hàng, đăng tải hình ảnh lên Facebook cá nhân kèm hashtag #NAPAS và #NgayTaichinhso2026 sẽ nhận ngay những phần quà dễ thương từ chương trình.

Từ 15h đến 17h, khi mua đồ uống tại Koi Thé và mang hóa đơn đến gian hàng NAPAS, khách hàng sẽ có cơ hội đổi các phần quà hấp dẫn như ô, túi vải, móc khóa gấu bông cùng nhiều vật phẩm tiện ích khác.

Một trong những khu vực hứa hẹn thu hút đông đảo khách tham quan là photobooth (khu vực chụp ảnh) công nghệ với trải nghiệm chụp và in ảnh lấy ngay. Chỉ với 10.000 đồng thanh toán qua VietQRPay hoặc VietQRGlobal, khách tham quan có thể sở hữu những bức ảnh lưu niệm độc đáo với nhiều giao diện mang phong cách quốc tế như Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc hay Hàn Quốc.

Song song với đó, gian hàng NAPAS còn là nơi kết nối và chia sẻ những kiến thức hữu ích về thanh toán số an toàn, tiện lợi. Tại đây, người dân sẽ có cơ hội giao lưu, tương tác cùng những KOLs, KOCs nổi tiếng như Pika Family, HanQuocBros, Kayz Review, Gia đình chuột con, ỦA Channel, Đan Quỳnh Daily…

Ngoài ra, NAPAS phối hợp cùng FPT Telecom triển khai chương trình “Thanh toán thả ga - giảm 100K” kéo dài đến hết 31/8. Theo đó, khách hàng thanh toán cước dịch vụ trên ứng dụng Hi FPT bằng VietQRPay sẽ được giảm ngay 100.000 đồng cho giao dịch từ 1 triệu đồng trở lên.

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng, NAPAS mong muốn mang đến cho khách tham quan cơ hội tiếp cận gần hơn với các giải pháp thanh toán hiện đại, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ xu hướng tài chính số trong đời sống hằng ngày.

Độc giả quan tâm có thể đến gian hàng NAPAS trong hai ngày 6-7/6.