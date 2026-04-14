Đến năm 2030: Tối thiểu 50% xe công cộng tại các thành phố chạy điện

Ngày 13/4, Bộ Công Thương chính thức ban hành Quyết định về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 09 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện.

Kế hoạch hành động nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, do Bộ Công Thương và các đơn vị trực thuộc trực tiếp chỉ đạo, gắn với quán triệt chủ trương của Đảng, Chính phủ.

Trọng tâm là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển ngành năng lượng đồng bộ; đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển giao thông điện, hạ tầng sạc và nhiên liệu sinh học. Kế hoạch cũng cụ thể hóa Chỉ thị 09, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của Bộ.

Kế hoạch yêu cầu đến năm 2030 giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP ở mức 1-1,5%/năm; phấn đấu đạt tỷ lệ tiết kiệm điện tối thiểu 3%/năm đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Đồng thời đặt mục tiêu giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống xuống mức 5,8%; 100% cơ sở trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng.

Xe buýt điện thế hệ mới tại TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tối thiểu 50% phương tiện công cộng tại các thành phố chuyển sang xe điện. Các cơ sở lọc dầu bảo đảm đáp ứng 70% nhu cầu trong nước, thực hiện dự trữ xăng dầu theo quy định.

Trước đó, tại Chỉ thị 09 ngày 19/3, Thủ tướng cảnh báo các xung đột quân sự và căng thẳng địa chính trị đang tác động trực tiếp tới nguồn cung dầu mỏ, khí đốt, than, qua đó gia tăng rủi ro đối với an ninh năng lượng Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện, phát triển hạ tầng sạc và xây dựng cơ chế khuyến khích sản xuất, sử dụng xe điện; đồng thời từng bước chuyển đổi phương tiện công cộng, công vụ sang năng lượng sạch.

Bộ Công Thương được giao xây dựng kịch bản và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nhất là trong lĩnh vực giao thông; Bộ Xây dựng thúc đẩy tích hợp trạm sạc trong đô thị, bãi đỗ xe; Bộ Tài chính hoàn thiện cơ chế ưu đãi cho xe điện và các dự án tiết kiệm năng lượng.

Cùng với đó, quy định về thu hồi, tái chế pin xe điện phải hoàn thành trong quý III nhằm bảo đảm phát triển bền vững. Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh lộ trình áp dụng xăng sinh học E10, góp phần giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu.