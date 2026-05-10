Đề xuất mới với người làm ve chai, phế liệu: Doanh nghiệp sẽ nộp thuế thay

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Theo cơ quan này, ngành công nghiệp tái chế đóng vai trò nòng cốt trong nền kinh tế tuần hoàn và phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Đảng, Nhà nước.

Trong chuỗi giá trị tái chế, các cá nhân thu gom ve chai, đồng nát là lực lượng nòng cốt, đảm nhận công việc thu gom và phân loại rác thải, phế liệu ban đầu. Tuy nhiên, theo VCCI, đặc thù là làm ăn nhỏ lẻ, trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế, nhóm lao động này thường lo ngại về các rủi ro liên quan đến nghĩa vụ thuế và gặp khó khăn trong đáp ứng các yêu cầu về xuất hóa đơn và kê khai nghĩa vụ thuế (nếu phát sinh).

Bãi phế liệu ở Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Từ thực trạng này, VCCI cho rằng những vướng mắc về thuế sẽ gây khó khăn cho tất cả các bên tham gia. Đối với cá nhân làm ve chai, đồng nát, họ luôn đối mặt với rủi ro không tuân thủ quy định về thuế và hóa đơn, nhưng lại không có khả năng khắc phục. Kết quả, các cá nhân này thường ưu tiên bán cho các làng nghề phi chính thức.

Đối với các doanh nghiệp, VCCI cho rằng họ khó thu mua nguồn phế liệu trong nước để sản xuất sản phẩm tái chế. Trong bối cảnh các yêu cầu cao hơn về tiêu chí tỷ lệ tái chế trong sản phẩm diễn ra ở cả trong nước và thị trường quốc tế, các doanh nghiệp sẽ mất đi nhiều đơn hàng có giá trị lớn và về lâu dài là cả ngành công nghiệp tái chế.

Đối với Nhà nước, VCCI nêu rõ sẽ khó thu thuế từ lĩnh vực này, đồng thời nguồn phế liệu trong nước không được tái chế hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường.

Do vậy, để tạo thuận lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp tái chế và nền kinh tế tuần hoàn, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung tổ chức ký hợp đồng thu mua phế liệu với hộ, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thay và nộp thuế thay cho hộ, cá nhân kinh doanh.