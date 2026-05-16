Đề xuất hỗ trợ vốn, tín dụng cho hộ dân lắp điện mặt trời

Theo kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 10 của Thủ tướng về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà vừa ban hành, Bộ Công Thương đã có nhiều giải pháp cụ thể để hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu đẩy mạnh sử dụng điện mặt trời mái nhà trong hộ gia đình, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp sản xuất nhằm chủ động nguồn điện, tiết kiệm chi phí và giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Trong đó, các hộ dân được khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng, còn doanh nghiệp ưu tiên tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió và hệ thống pin lưu trữ (BESS) vào hệ thống năng lượng nội bộ.

Cụ thể, Cục Điện lực (Bộ Công Thương) sẽ phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc trong triển khai điện mặt trời mái nhà, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 10% cơ quan công sở, 10% hộ gia đình lắp đặt sử dụng; hoặc tổng công suất đạt 20% kế hoạch phát triển của các địa phương.

Cơ quan này cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện.

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Đắk Lắk (Ảnh: Dương Phong).

Chính sách sẽ được trình Thủ tướng xem xét ban hành, phù hợp với điều kiện kỹ thuật, khả năng kinh tế và ngân sách từng thời kỳ, dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Về các nhiệm vụ phối hợp với đơn vị ngoài Bộ Công Thương, Bộ Tài chính được giao đề xuất giải pháp bố trí nguồn ngân sách nhà nước để hỗ trợ chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện cho hộ gia đình.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ đề xuất đầu mối tín dụng nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn theo đúng quy định pháp luật.

Các cơ quan cũng sẽ nghiên cứu giải pháp hỗ trợ ngân sách, tín dụng xanh và tín dụng ưu đãi cho hộ gia đình, doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống pin lưu trữ, đặc biệt tại các tòa nhà công sở.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, rà soát và đề xuất các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến công trình mới có khả năng tự chủ một phần điện năng bằng điện mặt trời mái nhà; đồng thời hướng dẫn yêu cầu về thiết kế, an toàn công trình và phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà và pin lưu trữ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao chỉ đạo các đơn vị kinh doanh điện tại các địa phương tăng cường vận động, hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi về lắp đặt, đấu nối, để các hộ tiêu thụ điện lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện...