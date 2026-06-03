Đề xuất cho phép chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 150/2020 về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần được Chính phủ ban hành từ cuối năm 2020.

Theo số liệu do các Bộ, ngành địa phương báo cáo, các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sau chuyển đổi cơ bản ổn định và có xu hướng phát triển tích cực (doanh thu và lợi nhuận tăng), thu nhập bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp được điều chỉnh tăng, chất lượng cung ứng dịch vụ công sau chuyển đổi được cải thiện.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần còn chậm; theo kết quả khảo sát của Bộ Tài chính trên phạm vi cả nước, tiến độ chuyển đổi chậm bắt nguồn từ cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Bộ Tài chính đề xuất đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện có thể chuyển đổi theo 2 mô hình: công ty cổ phần và công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn.

Kiểm tra giao dịch tiền ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh), gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác của UBND cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (UBND cấp xã); đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh.

Đơn vị sự nghiệp công lập được giao cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh quản lý (không tính vào thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp).

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo dự thảo, đơn vị sự nghiệp công lập được xem xét chuyển đổi thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời hai điều kiện. Thứ nhất, đơn vị không hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ. Thứ hai, đơn vị phải tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên trong 2 năm liên tiếp gần nhất tính đến thời điểm được xem xét đưa vào danh mục chuyển đổi.

Đối với mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, dự thảo quy định đơn vị sự nghiệp công lập phải hoạt động trong các ngành, lĩnh vực mà pháp luật về quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp quy định Nhà nước cần nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ. Ngoài ra, quy định này cũng áp dụng đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, thông tin - truyền thông, thông tin đối ngoại và công tác xã hội.

Tương tự trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần, các đơn vị sự nghiệp công lập được xem xét chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cũng phải đáp ứng điều kiện tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên trong 2 năm gần nhất trước thời điểm đưa vào danh mục chuyển đổi.