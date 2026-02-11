Đề án trung tâm lọc hóa dầu, năng lượng lên đến hơn 20 tỷ USD ở Quảng Ngãi

Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, ngày 10/2.

Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia có tổng mức đầu tư dự kiến từ 16,1 đến 20,5 tỷ USD, chia làm 2 giai đoạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia (Ảnh: Lam Uyên).

Giai đoạn 1 từ năm 2025 đến năm 2030 là giai đoạn then chốt với mức đầu tư từ 14,1 đến 17,5 tỷ USD. Giai đoạn 2, từ năm 2031 đến năm 2045, tiếp tục đầu tư khoảng 2 đến 3 tỷ USD.

Theo định hướng đến năm 2050, Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia không chỉ là đầu tàu năng lượng quốc gia mà còn trở thành một trong những trung tâm lọc hóa dầu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Khi đi vào vận hành, trung tâm này dự kiến tạo khoảng 30.000 việc làm, đóng góp khoảng 30% tăng trưởng GRDP của tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tỉnh đã tích cực phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) và Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn để triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất tại Khu kinh tế Dung Quất (Ảnh: Quốc Triều).

Tỉnh đã rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách do địa phương đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia. Các cơ chế, chính sách tập trung vào các nhóm nội dung chủ yếu như cơ chế tài chính, ưu đãi, hỗ trợ thu hút đầu tư, đất đai...

Để bảo đảm cơ sở pháp lý, tính đồng bộ và khả thi trong quá trình triển khai, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Công Thương chủ trì rà soát, hoàn thiện đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia để trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc xây dựng, hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia đã có chủ trương của cấp có thẩm quyền, phù hợp với các quy hoạch, chiến lược. Đây là một cơ hội rất lớn đối với Quảng Ngãi để bứt phá vươn lên.

Tỉnh Quảng Ngãi cần phải nắm bắt được cơ hội rất lớn này, phải có sự phối hợp, chuẩn bị chu đáo, phải làm thực sự có trách nhiệm, khoa học, tâm huyết và phải có tư duy khác biệt mới có thể triển khai thực hiện thành công.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng cho ý kiến cụ thể đối với đề án liên quan đến việc tiếp cận vấn đề, các quy định về cơ chế điều hành, đầu tư, kêu gọi đầu tư; chính sách đặc thù; các ưu đãi về thuế doanh nghiệp, thuế đất, huy động vốn, công tác quy hoạch… đối với Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia.