Đầu tư bạc thuận tiện cùng hệ thống toàn quốc phân phối Ngân Bảo Doji

Kết hợp cùng ứng dụng eGold tiện lợi, hệ sinh thái đồng bộ của DOJI mang đến trải nghiệm đầu tư bạc hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng linh hoạt của khách hàng.

DOJI xây dựng hệ sinh thái giao dịch đồng bộ, mang đến trải nghiệm đầu tư bạc hiện đại và dễ dàng cho khách hàng trên toàn quốc (Ảnh: DOJI).

Những năm gần đây, bạc vật chất được xem là một trong những kim loại quý có giá trị tích lũy, đồng thời là lựa chọn phù hợp để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Tuy nhiên, bên cạnh chất lượng sản phẩm, nhà đầu tư còn đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng tiếp cận, tính thuận tiện và tốc độ xử lý giao dịch.

Với mạng lưới điểm bán rộng khắp từ Bắc tới Nam, khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, trực tiếp trải nghiệm và thực hiện giao dịch tại các Trung tâm DOJI (Ảnh: DOJI).

Nắm bắt xu hướng đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI nhanh chóng mở rộng mạng lưới phân phối bạc Ngân Bảo, đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng cả nước.

Từ 2 thị trường trọng điểm là Hà Nội và TPHCM, hiện nay Ngân Bảo DOJI đã phủ sóng toàn bộ hệ thống Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI trên toàn quốc. Với sự hiện diện rộng khắp từ Bắc tới Nam của các Trung tâm DOJI, khách hàng có thể thuận tiện tìm hiểu sản phẩm, thực hiện giao dịch trực tiếp và an tâm về nguồn gốc cũng như chất lượng.

Việc mở rộng độ phủ không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách giữa sản phẩm và người tiêu dùng, mà còn tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận các sản phẩm bạc Ngân Bảo một cách dễ dàng hơn.

Đối với nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm thực tế, hệ thống cửa hàng vẫn là kênh giao dịch quan trọng, mang lại sự tin cậy và an tâm trong quá trình đầu tư và tích lũy.

Song song với kênh phân phối truyền thống, ứng dụng eGold của DOJI đóng vai trò như một “trợ lý tài chính” hiện đại, hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch nhanh chóng, giảm thời gian chờ đợi, giao dịch thời gian thực giúp giảm tối đa độ trễ biến động giá.

eGold cho phép khách hàng thuận tiện thực hiện các giao dịch kim loại quý chỉ với một thiết bị di động có kết nối internet (Ảnh: DOJI).

Thông qua eGold, người dùng có thể mua, bán và theo dõi giá trị tài sản chỉ với vài thao tác trên thiết bị di động. Quy trình giao dịch được tối ưu theo hướng đơn giản và thuận tiện, phù hợp với nhu cầu của nhóm đối tượng khách hàng bận rộn hoặc ưu tiên các giải pháp tài chính trực tuyến.

Sự kết hợp giữa hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức phủ rộng toàn quốc và ứng dụng eGold đang tạo nên lợi thế khác biệt cho hệ sinh thái phân phối Ngân Bảo DOJI. Nếu các Trung tâm DOJI mang đến trải nghiệm trực tiếp và sự an tâm trong giao dịch, thì eGold lại đáp ứng nhu cầu theo dõi và giao dịch linh hoạt, tiện lợi.

Với định hướng lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, DOJI đang từng bước xây dựng một phương thức đầu tư bạc phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại, nơi người dùng có thể tiếp cận sản phẩm dễ dàng, giao dịch thuận tiện trên cả nền tảng trực tiếp lẫn trực tuyến.

Danh mục bạc Ngân Bảo DOJI hiện gồm hai sản phẩm mang những thông điệp ý nghĩa. Ngân Bảo Hà (đồng bạc 1 lượng) được khắc họa bằng hình ảnh dòng chảy tài lộc và cá chép chiêu tài. Trong khi đó, Ngân Bảo Lâm (thỏi bạc 5 lượng) tái hiện vẻ đẹp của rừng xanh sinh sôi, tượng trưng cho sự phát triển bền vững.

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