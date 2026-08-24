Đấu giá tiếp gần 39.000 xe máy vi phạm ở TPHCM, khởi điểm hơn 27 tỷ đồng

Một công ty đấu giá vừa thông báo bán đấu giá lô tài sản là 39.834 phương tiện các loại. Số xe này là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM.

Trong số này có 38.929 mô tô 2 bánh (xe máy), 526 mô tô 3 bánh, 37 xe máy điện, 64 xe đạp điện, 271 xe đạp và 5 tang vật, phương tiện khác. Giá khởi điểm của toàn bộ lô tài sản hơn 27,8 tỷ đồng, tương đương khoảng gần 700.000 đồng/xe.

Tiền đặt trước hơn 5,56 tỷ đồng, bước giá 100 triệu đồng. Phiên đấu giá được tổ chức trực tuyến, dự kiến diễn ra sáng ngày 28/8.

Danh sách cho thấy lô tài sản có nhiều mẫu xe phổ biến như Yamaha Sirius, Exciter; Honda Cub, Wave, Wave Alpha, Air Blade, Suzuki Smash... Nhiều phương tiện còn biển số, số khung, số máy nhưng đều được xác định trong tình trạng hư hỏng và bán đấu giá dưới dạng phế liệu.

Quy mô đợt đấu giá mới lớn hơn đáng kể so với 2 lô phương tiện của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM vừa hoàn tất đấu giá trong các ngày 20 và 21/8.

Cụ thể, ngày 20/8, lô tài sản gồm 8.566 phương tiện, trong đó 8.328 xe máy, được đấu giá thành công với giá 5,58 tỷ đồng, cao hơn khoảng 200 triệu đồng so với giá khởi điểm 5,38 tỷ đồng. Bình quân giá trúng khoảng 620.000 đồng/xe.

Một kho tạm giữ xe vi phạm của Công an TPHCM hồi tháng 10/2025 (Ảnh: Nam Anh).

Ngày 21/8, lô tài sản gồm 28.526 phương tiện, trong đó có 28.011 xe máy, được bán với giá trúng hơn 22,47 tỷ đồng, cao hơn khoảng 400 triệu đồng so với giá khởi điểm hơn 22,07 tỷ đồng. Bình quân giá trúng hơn 770.000 đồng/xe.

Tính cả 2 lô, có 36.339 xe máy được đưa ra đấu giá. Các phương tiện đều được bán dưới dạng phế liệu. Dù nhiều xe vẫn còn biển số, số khung, số máy và thuộc các thương hiệu như Honda, Yamaha, SYM..., phần lớn đã xuống cấp, hư hỏng.

Đây không phải lần đầu Công an TPHCM tổ chức đấu giá số lượng lớn phương tiện vi phạm. Hồi tháng 1, một công ty đấu giá đã bán thành công 3 lô phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, với tổng cộng hơn 24.000 xe máy. Giá khởi điểm của 3 lô hơn 13 tỷ đồng, trong khi tổng giá trúng cao hơn khoảng 1,4 tỷ đồng.

Việc đấu giá phương tiện vi phạm hành chính giúp thu hồi giá trị tài sản cho Nhà nước. Tuy nhiên, quá trình từ khi tạm giữ đến khi hoàn tất thủ tục tịch thu, xác lập quyền sở hữu toàn dân và đưa tài sản ra đấu giá thường kéo dài. Trong thời gian này, nhiều phương tiện xuống cấp, hư hỏng, khiến giá trị thực tế giảm mạnh và có nguy cơ gây lãng phí tài sản.