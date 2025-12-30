Dấu ấn tăng trưởng đột phá của Agribank, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới

Điều hành quyết liệt, bám sát cơ sở - Nền tảng cho tăng trưởng bứt phá

Khi năm tài chính 2025 dần khép lại, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, áp lực đối với yêu cầu tăng trưởng gắn với bảo đảm an toàn hoạt động ngày càng gia tăng, việc Ban Điều hành tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV trong hai ngày 23/12 và 25/12 vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ông Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Agribank phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: Agribank).

Điểm nhấn nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành là Agribank tiếp tục đổi mới phương thức theo hướng sâu sát cơ sở, gắn chặt trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2025, Agribank đã ghi nhận những chuyển biến tích cực, tạo bước bứt phá rõ nét so với các năm trước và đạt mức cao nhất trong khối các ngân hàng thương mại nhà nước sau 5 năm triển khai Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; nhiều chỉ tiêu trọng yếu đạt và vượt tiến độ trước hạn.

Nguồn vốn huy động đạt 2,35 triệu tỷ đồng, tăng 15,8% so với đầu năm - mức tăng trưởng cao, phản ánh rõ sức hút thị trường và uy tín ngày càng được củng cố của Agribank. Dư nợ tín dụng ghi nhận bước tăng trưởng đột phá, tiến sát mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng 14,8% so với đầu năm.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Agribank).

Tăng cường nội lực từ quản trị vững - kiểm soát toàn diện - tinh gọn tổ chức - thúc đẩy chuyển đổi số

Agribank tập trung củng cố nền tảng quản trị thông qua nâng cao chất lượng tín dụng và tăng cường quản lý rủi ro. Nhờ triển khai các giải pháp quyết liệt, đồng bộ đã đưa tỷ lệ nợ xấu xuống còn dưới 1,2%.

Đây là mức thấp nhất kể từ khi Agribank triển khai phương án cơ cấu lại giai đoạn 1 (năm 2013) đến nay và tỷ lệ nợ xấu thấp hơn đáng kể so với bình quân các ngân hàng.

Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, bám sát tiến độ sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chuyển đổi số tiếp tục được Agribank xác định là động lực, trụ cột then chốt, đóng vai trò dẫn dắt quá trình tái cơ cấu gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Agribank đã hoàn thành việc thu thập, làm sạch dữ liệu của hơn 10,25 triệu khách hàng cá nhân và gần 150.000 khách hàng tổ chức; đồng thời mở rộng các dịch vụ ứng dụng VNeID, với hơn 1,3 triệu tài khoản an sinh xã hội được liên kết; thành lập Trung tâm dữ liệu (Big Data)...

Nỗ lực vượt khó, đồng hành bền bỉ cùng khách hàng và đất nước

Năm 2025, thiên tai bất thường gây mưa lũ diện rộng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của hàng chục nghìn khách hàng.

Trước tình hình đó, Agribank đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét cho vay mới được triển khai khẩn trương, sát thực tế, góp phần giúp người dân và doanh nghiệp từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau thiên tai.

Cùng với các giải pháp tín dụng, tính từ đầu năm 2025 đến nay, Agribank đã dành hơn 90 tỷ đồng hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, trong tổng số gần 600 tỷ đồng ngân hàng đã chi cho các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng trên cả nước.

Vững nền tảng năm bản lề, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới

Năm 2026 - năm bản lề mở đầu việc triển khai các nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, cùng các nghị quyết, kết luận của Trung ương và định hướng, giải pháp điều hành của Chính phủ đối với ngành Ngân hàng giai đoạn 2026-2030.

Từ yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay, Tổng giám đốc Agribank đề nghị toàn hệ thống ngân hàng kích hoạt trạng thái mới, với tinh thần sẵn sàng cao, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Agribank tập trung triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp: giữ vững an toàn hệ thống, kiểm soát chặt chẽ rủi ro và nâng cao chất lượng tín dụng; tiếp tục xử lý, thu hồi nợ xấu, bảo đảm tăng trưởng gắn với hiệu quả và bền vững.

Ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa quản trị, khai thác hiệu quả dữ liệu, nâng cao năng lực điều hành, kiểm tra, giám sát và quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế; tăng cường hợp tác, mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động học hỏi kinh nghiệm quản trị tiên tiến, tiếp cận các nguồn lực tài chính, công nghệ và đối tác chiến lược phục vụ phát triển bền vững.