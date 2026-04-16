Đất Xanh có tân chủ tịch, tổng giám đốc, định hình chiến lược tăng trưởng mới

Đồng thời, ông Nguyễn Trường Sơn - Phó tổng giám đốc Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng quản trị Dat Xanh Services được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn.

Chiến lược mới, thương hiệu mới, đội ngũ mới

Chủ trương kiện toàn nhân sự cấp cao của Tập đoàn Đất Xanh diễn ra trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam bước vào giai đoạn mới, với yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị và khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, mới đây, Chính phủ đã ban hành Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030 với nội dung quan trọng là hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân đầu tư kinh doanh ra thị trường nước ngoài toàn diện và hiệu quả.

Đất Xanh xác định, đây là thời điểm phù hợp để tái định vị trước khi bước vào chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, Đất Xanh lựa chọn cách tiếp cận chủ động hơn, bắt đầu từ việc tái cấu trúc thương hiệu và mô hình hoạt động.

Trọng tâm của quá trình này là phân định lại hai mảng kinh doanh cốt lõi: phát triển bất động sản và dịch vụ bất động sản. Việc tách bạch này là bước chuẩn bị cho cấu trúc vận hành mới của doanh nghiệp.

Với “Chiến lược mới - Thương hiệu mới”, Đất Xanh cần có một cấu trúc lãnh đạo tương ứng để “giải mã” các bài toán quản trị khác nhau của bộ máy vận hành mới. Đây là sự chuẩn bị cần thiết để vận hành một hệ sinh thái đang được tái cấu trúc toàn diện từ mô hình hoạt động đến bản sắc thương hiệu.

Ông Bùi Ngọc Đức - “Kiến trúc sư” của giai đoạn chuyển đổi

Ông Bùi Ngọc Đức, Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh (Ảnh: Tập đoàn Đất Xanh).

Ông Bùi Ngọc Đức tốt nghiệp kỹ sư xây dựng tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM và hoàn thành chương trình MBA tại Đại học Mở Malaysia. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, ông đã tham gia phát triển nhiều dự án lớn của các tập đoàn quốc tế tại Singapore, Úc, Hàn Quốc và Indonesia, đồng thời có bề dày kinh nghiệm trong hợp tác quốc tế.

Gắn bó với Đất Xanh hơn 12 năm, ông là người đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập nền tảng vận hành thông qua chuẩn hóa quy trình và hệ thống quản trị nội bộ.

Năm 2018, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc giai đoạn 2020-2026. Trong thời kỳ nhiều biến động, ông đã dẫn dắt doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, kiểm soát rủi ro và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phục hồi.

Sự am hiểu sâu về thị trường và nội tại tổ chức là cơ sở để ông chuyển sang vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đất Xanh, tập trung vào kiến tạo cấu trúc chiến lược dài hạn và từng bước chuẩn hóa quản trị theo thông lệ quốc tế.

Đảm nhiệm vai trò mới, ông Đức sẽ tập trung vào các bài toán mang tính nền tảng: định hình mô hình kinh doanh tổng thể, tái cấu trúc tài chính và thiết lập quan hệ với các định chế tài chính, đối tác chiến lược quốc tế.

Nhiệm vụ trọng tâm của ông là thiết kế khung vận hành tương lai, đảm bảo các chiến lược được kiểm soát và triển khai một cách nhất quán, bền vững trên toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Đầu tàu thực thi trong giai đoạn mới

Ông Nguyễn Trường Sơn, Tân Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh (Ảnh: Tập đoàn Đất Xanh).

Ông Nguyễn Trường Sơn tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh trường Đại học Thương mại Hà Nội và MBA trường Maastricht Hà Lan. Gia nhập Đất Xanh từ năm 2011, hành trình hơn 15 năm tại Đất Xanh của ông Sơn gắn liền với các mảng hoạt động cốt lõi.

Từ năm 2017, trên cương vị Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư, ông trực tiếp tham gia đánh giá, thẩm định và triển khai nhiều dự án trọng điểm.

Đến năm 2022, khi giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Dat Xanh Services, ông tiếp tục tích lũy kinh nghiệm điều hành một doanh nghiệp niêm yết với yêu cầu cao về minh bạch, công bố thông tin và yêu cầu khắt khe từ thị trường. Đây là nền tảng quan trọng cho vai trò lãnh đạo cấp cao sau này.

Trong vai trò mới, trọng trách của ông Sơn là trực tiếp dẫn dắt cuộc tái cấu trúc toàn diện hoạt động kinh doanh của tập đoàn, kiện toàn vận hành nội bộ theo chuẩn quốc tế, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của các định chế tài chính và đối tác.

Trong bối cảnh đó, bộ máy mới phải đủ tầm để thực hiện các mục tiêu chiến lược trong chu kỳ mới để vươn mình ra quốc tế. Việc tách bạch rõ giữa vai trò của chủ sở hữu và ban điều hành nhằm giảm sự phụ thuộc vào một cá nhân, đồng thời đảm bảo hệ thống có thể vận hành liên tục theo quy trình và nguyên tắc đã thiết lập.

Đây là một bước tiến quan trọng trong việc tiệm cận các chuẩn mực quản trị quốc tế hiện đại - yếu tố thường được quan tâm khi thị trường đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong việc mở rộng quy mô và hợp tác vốn.

Trong bối cảnh đang có nhiều điểm thuận lợi cho sự phát triển của kinh tế tư nhân, việc Đất Xanh chủ động tái cấu trúc chiến lược phát triển, mô hình thương hiệu mới và bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm sẽ đưa tập đoàn phát triển vượt bậc theo chu kỳ mới, vận hội mới.