"Đập đi xây lại" quản trị, doanh nghiệp Việt Nam bất ngờ hút vốn rẻ

Tháng 2 vừa qua, giữa bối cảnh mặt bằng lãi suất toàn thị trường biến động, CAS Energy trở thành công ty đầu tiên trong danh mục đầu tư của quỹ tư nhân Beacon Fund được giảm 1% lãi vay. Trước đó, mức lãi suất doanh nghiệp phải chịu khi nhận vốn từ quỹ này dao động 8-12%/năm.

Quyết định hạ lãi suất được đưa ra sau khi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và nông nghiệp thông minh trên đạt được các cam kết khắt khe.

Câu chuyện này minh chứng rõ nét, rằng quản trị tốt và thực thi ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) đang trực tiếp định giá lại chi phí vốn trên thị trường tài chính.

Lợi ích tài chính từ những cam kết đo đếm được

Dòng vốn giá rẻ luôn đi kèm những tiêu chuẩn lựa chọn riêng. Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, nhà sáng lập Nguyễn Phạm Cẩm Tú cho biết khi Beacon đầu tư vào CAS Energy vào năm 2024, công ty đã cam kết một bộ chỉ số tạo tác động (KPI) tập trung vào việc phát triển bền vững, quản trị minh bạch, đặc biệt tăng cường bình đẳng giới trong lực lượng lao động.

Việc đạt được mức lãi suất thấp hơn, theo bà Tú, đã đem lại lợi ích kinh doanh rõ ràng cho doanh nghiệp. “Điều này giúp giảm chi phí vốn, từ đó cải thiện hiệu quả tài chính của dự án, tăng biên lợi nhuận; đồng thời cho phép công ty mở rộng nhanh hơn và tái đầu tư vào công nghệ và con người”, bà nói.

TS Lê Xuân Nghĩa - Viện trưởng Viện Tư vấn phát triển bền vững (CODE), bà Nguyễn Ngọc Linh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE, ông Phạm Xuân Hòa - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Super Trường Phát.

Không chỉ cải thiện tài chính, việc nhận vốn xanh còn định hình lại cách công ty vận hành. Doanh nghiệp chủ động hơn trong việc đặt mục tiêu, đo lường kết quả và phân công trách nhiệm. CAS Energy đã tiếp cận vốn xanh từ nhiều ngân hàng lớn như VietinBank, VPBank, Techcombank, BIDV và Shinhan Bank.

Tương tự, Công ty cổ phần Nam Việt (Navico) cũng vừa được rót vốn tín dụng xanh để tiếp tục chuyển đổi mô hình kinh doanh. Trước đó, doanh nghiệp thủy sản này từng được cấp tín dụng triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái tại các cơ sở nuôi trồng, giúp tiết kiệm chi phí vận hành và hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Ông Doãn Tới, Tổng giám đốc Navico, cho biết, trong nhiều năm qua, công ty này đã đầu tư mạnh mẽ vào mô hình chuỗi cung ứng tích hợp, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và cam kết trách nhiệm với môi trường. Nhờ đó, công ty đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế quan trọng, giúp nhận được khoản tín dụng xanh từ ngân hàng.

Được biết, ngành thủy sản là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp khoảng 16% tổng kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp, với giá trị xuất khẩu hằng năm dao động từ 9-11 tỷ USD. Việt Nam hiện là quốc gia đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu thủy sản, chỉ sau Trung Quốc và Na Uy.

Tuy nhiên, đây cũng là ngành có tác động đáng kể đến môi trường. Trong bối cảnh toàn cầu đang hướng tới mô hình nuôi trồng thủy sản xanh, bền vững, các doanh nghiệp Việt Nam đối diện với áp lực phải nhanh chóng thích ứng, chuyển đổi mô hình sản xuất để duy trì lợi thế cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về công nghệ, giảm thiểu tác động môi trường và bảo vệ hệ sinh thái biển.”

Vốn xanh có “dễ ăn”?

Liên quan đến chiến lược tiếp cận nguồn vốn xanh và vốn chi phí thấp, ông Nguyễn Thành Chương - Chủ tịch TTC Land - cho biết đang xây dựng chương trình phát triển nguồn vốn xanh cho hệ sinh thái bất động sản với sự tư vấn từ tổ chức quốc tế. Trọng tâm trước mắt là triển khai ở mảng bất động sản công nghiệp.

Trong chiến lược giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu các dự án tòa nhà mới sẽ hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn ESG. Tuy nhiên, việc triển khai đầy đủ sẽ thể hiện rõ hơn trong chu kỳ 2031-2035. Trong giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp có định hướng tiếp cận các tiêu chuẩn ESG và nguồn vốn xanh, song chưa đặt trọng tâm lớn, dù vẫn xác định đây sẽ là một trong những cấu phần nguồn vốn trong chu kỳ này.

Về tiến độ huy động, doanh nghiệp cho biết hiện vẫn đang trong quá trình kêu gọi và chưa ký kết được khoản vốn xanh giá hợp lý, nhưng đã tiếp cận khoảng 2-3 nhà đầu tư.

Ở góc độ quản trị, đại diện doanh nghiệp thừa nhận việc tiếp cận nguồn vốn xanh, vốn rẻ đòi hỏi phải điều chỉnh mô hình quản trị. Cụ thể, từ 3-4 năm trước, công ty đã định hướng phát triển bất động sản công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp sinh thái nhằm tạo nền tảng tiếp cận nguồn vốn xanh.

Trong tiêu chí ESG có 12 tiêu chí lớn với hơn 200 tiêu chí nhỏ, trong đó 12 tiêu chí lớn là bắt buộc. Đến nay, doanh nghiệp cho biết đã đáp ứng 8/12 tiêu chí và đang tiếp tục điều chỉnh để phù hợp hơn với yêu cầu của các dòng vốn này.

Ông Chương cũng đánh giá, việc đáp ứng các tiêu chuẩn ESG không chỉ giúp tiếp cận nguồn vốn xanh cho bất động sản công nghiệp và dân dụng mà còn hỗ trợ khách hàng và nhà đầu tư FDI mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường như châu Âu và các thị trường có yêu cầu cao.

Về tác động, ngoài lợi thế chi phí vốn thấp, nguồn vốn xanh còn giúp doanh nghiệp và các đối tác mở rộng tiếp cận các thị trường lớn, đặc biệt là các thị trường khó tính. Theo đó, việc tiếp cận được các thị trường này có thể góp phần cải thiện giá bán, doanh thu và biên lợi nhuận.

Tuy nhiên, vị này cũng cho rằng nguồn vốn xanh, tương tự các nguồn vốn khác, chỉ chiếm một tỷ trọng nhất định trong tổng thể cấu trúc tài chính.

Thuyết phục nhà đầu tư bằng dữ liệu kiểm chứng

Dù vậy, không phải doanh nghiệp nào thực thi ESG cũng lập tức được giảm lãi vay. Sự thay đổi lớn nhất thường nằm ở chất lượng hồ sơ tín nhiệm.

Ông Phạm Xuân Hòa, Phó tổng giám đốc STP, nhìn nhận STP chưa ghi nhận việc giảm lãi vay sau khi theo đuổi ESG. Tuy nhiên, nhờ minh bạch dữ liệu, đo lường chỉ số và nâng chuẩn quản trị, doanh nghiệp có năng lực tín nhiệm tốt hơn khi bước vào các cuộc làm việc với quỹ quốc tế.

"Chất lượng hồ sơ và khả năng tiếp cận vốn đã tốt lên rõ rệt", ông Hòa khẳng định. Khi doanh nghiệp có hệ thống dữ liệu đo đếm được và cơ chế kiểm soát nội bộ tốt, nhà đầu tư sẽ nhìn nhận đây là đối tượng có thể thẩm định và đồng hành dài hạn.

Yếu tố ghi điểm lớn nhất, theo đại diện STP, là năng lực biến ESG thành hệ thống quản trị có thể kiểm chứng. Ở STP, điều này thể hiện qua 3 lớp gồm công bố báo cáo theo GRI Standards, thành lập Ủy ban ESG trực thuộc HĐQT, và đưa nền tảng ERP, AI vào theo dõi phát thải. Với nhà đầu tư, ba lớp này quan trọng hơn một câu chuyện truyền thông đơn thuần.

Dưới góc độ quản trị, khó nhất không phải là làm báo cáo, mà là minh bạch dữ liệu gắn với trách nhiệm giải trình. Thứ STP phải "đập đi xây lại" là đường đi của dữ liệu và cách ra quyết định. Cụ thể là chuẩn hóa cách thu thập, phân rõ người nhập, người kiểm, người phê duyệt và đưa ESG vào tiêu chí vận hành hằng ngày.

Chính cơ chế tự kiểm soát rủi ro này mới thuyết phục được nhà đầu tư. Quản trị (Governance) luôn là phần khó nhất nhưng tạo niềm tin mạnh nhất khi tiếp cận vốn.

STP Group là một trong 10 doanh nghiệp đã được vinh danh trong Top 10 Vietnam ESG Awards 2025 dành cho hạng mục doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật (Ảnh: DT).

Lộ trình 3 bước nâng cấp quản trị để đón dòng vốn

Từ trải nghiệm thực tế, đại diện STP khuyến nghị các doanh nghiệp vừa bắt đầu nên đi theo 3 bước cơ bản:

Khóa dữ liệu trọng yếu trước, không làm ESG dàn trải

Hãy chọn một nhóm chỉ số ít nhưng sống còn: năng lượng, nước, phát thải, tuân thủ, an toàn lao động, nhà cung cấp và một vài chỉ số vận hành cốt lõi. Bài học từ doanh nghiệp là phải làm dữ liệu đúng, đủ, đồng nhất và kiểm chứng được, đồng thời tích hợp dữ liệu ESG với tài chính, nhân sự và môi trường để phục vụ quản trị nội bộ và báo cáo cho HĐQT.

Dựng một cơ chế quản trị thật, dù bộ máy còn nhỏ

Đừng bắt đầu bằng báo cáo đẹp. Hãy bắt đầu bằng người chịu trách nhiệm, nhịp rà soát và nguyên tắc giải trình. STP triển khai theo hướng mỗi phòng ban có “Đại sứ ESG”, có Ủy ban ESG trực thuộc HĐQT và báo cáo theo GRI để bảo đảm minh bạch, tránh làm ESG theo kiểu phong trào.

Chọn một dự án có ROI rõ để làm sâu, rồi mới mở rộng

ESG hiệu quả nhất khi gắn với quyết định đầu tư và vận hành thực tế, ví dụ dùng “bộ lọc ESG” để chọn công nghệ theo hiệu quả năng lượng, giảm phát thải, an toàn, tuân thủ và khả năng kiểm chứng dữ liệu. Làm một dự án thật sâu, đo được hiệu quả, sẽ thuyết phục nhà đầu tư hơn nhiều so với làm ESG chỉ để đủ hồ sơ.

Thị trường vốn đang bước vào giai đoạn đánh giá rủi ro toàn diện. Quản trị tốt và minh bạch dữ liệu không còn là công cụ bổ trợ, mà là tiêu chuẩn bắt buộc để duy trì năng lực cạnh tranh.